Voilà que s’amorce une nouvelle décennie! Une année 2020 – ou «vin-vin» – ne peut laisser présager qu’une bonne cuvée, alors commençons dès maintenant à boire moins, mais mieux! Après des fêtes fastueuses, il est normal de se serrer la ceinture. Janvier est souvent synonyme d’économies et de cocooning. Voici trois suggestions de vins à petits prix pour accompagner vos plats réconfortants.

Gabbiano Chianti Cavaliere d’Oro Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza Chardonnay-Viognier Grande Réserve Maison Castel

Gabbiano Chianti Cavaliere d’Oro

Pour mettre un peu de soleil dans le mois de janvier, dirigeons-nous vers les vins chauds de la Toscane. Un beau voyage tout en fruits mûrs que nous offre ce chianti! Un vin de tradition, issu d’un château de 1480, qui était gardé à l’époque par les Cavaliers d’Or – d’où le nom de la cuvée. Un vin convivial aussi. On y trouve tout ce qu’on aime d’un italien: des saveurs denses doublées d’une belle acidité qui amène de la fraîcheur. Les tannins sont moyennement corsés, mais s’assouplissent aisément en compagnie de bons plats. Justement, on vous le recommande avec notre délicieuse recette de soupe minestrone, dont les tomates et les haricots rouges se marieront parfaitement avec les arômes de ce vin.

Vin rouge

Italie (Toscane)

Code SAQ: 10754279

Prix: 13,95$

Monasterio de Las Vinas Carinena Crianza

Nouvel habillage pour ce classique, qui est parmi les préférés des Québécois. Le millésime 2016 est tout aussi savoureux que les années antérieures. Un vin gouleyant, facile à boire, au fruit généreux et présentant une trame légèrement boisée et fumée. L’assemblage est le même: 40% grenache, 40% tempranillo, 10% cabernet sauvignon et 10% cariñena. Le vin a vieilli 6 mois en barriques et 18 mois en bouteilles. Il en garde le fruit et la fraîcheur, mais doit son côté souple et gouleyant à son passage en fûts de chêne. Sa belle acidité et sa souplesse vont à merveille avec des plats braisés, comme une aubergine au parmesan ou un bœuf bourguignon.

Vin rouge

Espagne (vallée de l’Èbre)

Code SAQ: 00539528

Prix: 11,55$

Chardonnay-Viognier Grande Réserve Maison Castel

Voici un vin blanc polyvalent, plutôt opulent, qui se marie bien aux plats de saison.Il nous vient du Languedoc, en appellation Pays d’Oc. Composé de chardonnay (80%) et de viognier (20%), il présente un côté onctueux, que lui confère le cépage majoritaire, et l’élevage sur lies lui procure des arômes beurrés plutôt gourmands. Le viognier vient, lui, balancer la rondeur du vin en lui conférant une belle acidité. On aime son côté fruité et floral, un tantinet exotique, avec des notes d’abricot et de coing. Il sera parfait avec du porc (côtelettes, carré, filet ou effiloché), du saumon, un brie fondant aux noix et au miel, ou même un poulet Général Tao.

Vin blanc

France

Code SAQ: 11676137

Prix: 13,50$

Recette

Soupe minestrone aux légumes

Portions: 8

Soupe minestrone aux légumes

INGRÉDIENTS

¼ tasse d’huile d’olive

1 tasse de carottes nantaises (4 ou 5), coupées en dés

1 tasse de branches de céleri avec les feuilles (3 ou 4), coupées en dés

2 courgettes, coupées en dés

1 petit bulbe de fenouil, le cœur retiré, coupé en dés

1 ½ tasse de chou vert (kale), finement ciselé

1 oignon jaune, haché finement

Sel et poivre du moulin

8 tasses de bouillon de légumes réduit en sodium + un peu pour corriger la consistance

4 tomates, coupées en dés

680 ml de sauce tomate

540 ml de haricots rouges, rincés

1 c. à soupe de basilic séché

1 c. à soupe de persil séché

1 c. à thé d’origan séché

1 ½ tasse de coquilles moyennes, non cuites

PRÉPARATION

Dans une très grande casserole chauffée à feu moyen, verser l’huile d’olive, puis ajouter les carottes, le céleri, les courgettes, le fenouil, le kale et l’oignon. Saler et poivrer généreusement, puis bien mélanger. Cuire environ 12 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres, en remuant de temps en temps. Ajouter le reste des ingrédients à l’exception des pâtes, et bien mélanger. Amener à ébullition, réduire le feu à moyen bas et laisser mijoter pendant 25 minutes, en remuant de temps en temps. Ajouter les pâtes, mélanger et poursuivre la cuisson de 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que les pâtes soient al dente. Ajouter du bouillon ou de l’eau pour corriger la consistance. Servir avec un gros pain de campagne, du beurre frais et un bon verre de vin!

Truc: Pour obtenir un bouillon plus clair, faire cuire les pâtes séparément et bien les rincer avant de les incorporer à la soupe.

Recette fournie par Samuel Joubert du site web lecoupdegrace.ca