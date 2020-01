Des vins pour terminer le mois le plus froid de l’année

Janvier se termine avec le retour du froid. Qu’à cela ne tienne, quand bouffe réconfortante et bons accords mets-vins sont de la partie, on se réchauffe le corps et l’esprit! Pour notre dernière chronique du mois, on récidive avec des vins de moins de 15$ et on vous propose des accords avec des plats de saison, question de vous mettre l’eau à la bouche. Alors, allumez le foyer et préparez-vous à passer un bon moment gourmand!

Torres Vina Esmeralda Catalunya

Coup de cœur pour ce vin végane du producteur Miguel Torres. Aromatique, fruité et doux, il est fait de muscat d’Alexandrie et de gewurztraminer. On sent une pointe sucrée à la première gorgée, en raison du sucre résiduel présent dans le vin (9,3 g/l). On découvre un vin élégant, compagnon idéal de nombreux plats asiatiques où le gingembre et le côté sucré et épicé dominent. Que ce soit pour un repas indien, chinois ou coréen, il sera l’atout numéro un pour dissiper la sensation de piquant. Il sera parfait avec notre recette de soupe ramen au poulet grillé et patate, surtout si vous aimez, comme moi, rajouter de la sauce hoisin!

Vin blanc

Espagne (côte méditerranéenne)

Code SAQ: 10357329

14,90$

Rocca di Montemassi Le Focaie Maremma Toscana

On change de registre et on va vers un vin italien enjôleur moyennement corsé aux arômes de cerise, de petits fruits des bois et d’épices. Un beau toscan ensoleillé de la maison Zonin qui nous invite à partager un bon repas entre amis. Pas trop tannique, il se boit avec volupté, et son côté un peu charnu appelle les viandes rouges et les plats typiques de l’Italie du Sud, comme le spaghetti aux boulettes de viande, les pizzas garnies de charcuterie, ou l’osso buco traditionnel. Il sera aussi un bon compagnon pour la bavette, le bœuf bourguignon ou l’escalope de veau à la tomate.

Vin rouge

Italie (Toscane)

Code SAQ: 11184968

14,85$

Caves Rauzan Baron du Pin Bordeaux

Ce bordeaux est le plus abordable sur le marché. Les Caves de Rauzan est une coopérative fondée en 1929 par quelques vignerons partageant un chai, qui est devenue aujourd’hui la première cave d’AOC d’Europe, avec près de 400 producteurs, 65 châteaux et 3500 hectares de vignes dans le Bordelais. Ce qui unit ces producteurs? Ils ont été des pionniers du développement durable et de la protection de l’environnement. Ce vin, fait à 75% de merlot et à 25 % de cabernet sauvignon, présente des arômes de fruits noirs, de chocolat, de vanille et de fumée. C’est un vin souple, gourmand, idéal pour vos plats de viande braisée ou grillée.

Vin rouge

France (Bordeaux)

Code SAQ: 12997709

12,95$

Recette

Soupe ramen au poulet grillé et à la patate douce

Portions: 2

Ingrédients

1 c. à soupe d’huile végétale

1 c. à thé d’huile de sésame

1 c. à soupe de gingembre frais, râpé

2 gousses d’ail, râpées

2 poitrines de poulet désossées et sans la peau

Sel de mer et poivre

1 c. à soupe de sauce soya

1 c. à soupe de sauce de poisson

4 tasses de bouillon de poulet

½ c. à thé de chili broyés

1 anis étoilé

½ tasse de champignons shiitake séchés (ou 1 tasse de frais)

1 carotte, en fines rondelles

1 patate douce moyenne, coupée en dés

2 gros œufs

2 paquets de nouilles ramen

2 poignées d’épinard, de chou kale ou de brocoli

4 oignons verts, ciselés

Préparation

Préchauffer le four à 375°F. Dans une grande casserole, chauffer l’huile végétale et l’huile de sésame. Ajouter le gingembre et l’ail et cuire une minute. Déposer les poitrines de poulet dans la casserole, puis saler et poivrer. Griller 3 ou 4 minutes de chaque côté à feu moyen-fort. Transférer le poulet sur une plaque et enfourner pendant 15 minutes. Verser la sauce soya et la sauce de poisson dans la même casserole. Remuer. Ajouter le bouillon de poulet, le chili, l’anis étoilé, les champignons, la carotte et la patate douce. Amener à ébullition, baisser le feu et laisser mijoter 10 minutes. Pendant ce temps, cuire les œufs dans de l’eau bouillante pendant 7 minutes, puis les transférer dans un grand bol d’eau glacée pour arrêter la cuisson. Les peler et les réserver. Dans l’eau de cuisson des œufs, cuire les nouilles ramen en suivant les indications de l’emballage. Sortir le poulet du four, le couper en fines tranches. Diviser les nouilles ramen dans 2 grands bols, verser le bouillon et les légumes, puis ajouter les tranches de poulet grillé. Ajouter une petite poignée d’épinard, de kale ou de brocoli dans chaque bol. Déposer les œufs coupés en deux sur le dessus, puis garnir d’oignons verts.

Recette fournie par Émilie Gaillet du site emiliemurmure.com