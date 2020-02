Pour la semaine célébrant l’amour, on a pensé à vous suggérer des vins aux noms évoquant la passion et l’amour.

Gran Passione Podere Castorani Amorino Attems Pinot Grigio Montresor Amarone

Avec des étiquettes comme celles présentées ici, il est impossible de ne pas se sentir envahi par une bouffée de romantisme. C’est exactement ce qu’on vous souhaite pour la Saint-Valentin.

Vous constaterez aussi que les vins qui ont été sélectionnés cette semaine viennent tous, comme par hasard, du pays de Casanova et de Roméo et Juliette: l’Italie.

Gran Passione

Fait de chardonnay et de garganega, ce vin sec allumera le feu qui brûle en vous! Comme il n’est pas passé en barrique, il garde intact son côté fruité. Au nez, ses arômes floraux et sa touche vanillée excitent les sens. En bouche, sa texture onctueuse lui confère un côté sensuel. À déguster avec un risotto, des pétoncles ou une volaille.

Italie (Vénétie)

Vin blanc

16,75$

Attems Pinot Grigio

Si on s’arrête à la prononciation du nom, on entend clairement: «A t’aime»! Ce pinot grigio séduira même ceux qui ne sont pas fous de ce cépage. En bouche, des notes de pomme, de poire et de zeste d’orange le caractérisent. Joli avec une belle acidité,

il fera de l’œil à un poisson ou à des fruits de mer.

Italie (Frioul)

Vin blanc

18,95$

Podere Castorani Amorino

Amorino porte bien son nom: un amour de Montepulciano à la texture veloutée qui se laisse boire facilement. Présentant une belle robe rouge passion, il dévoile des notes de bleuet, de réglisse, de poivre et de chocolat. Douze mois de fût de chêne lui confèrent une touche vanillée. Harmonie parfaite avec les bouchées de prosciutto et de fromage à la crème de notre recette.

Italie (Abruzzes)

Vin rouge

24,85$

Montresor Amarone

Un petit trésor d’Amarone à un bon rapport qualité-prix. Il vous en coûtera un peu plus que les autres, mais c’est ce qu’il faut pour produire une cuvée issue de raisins séchés sur des claies pendant une centaine de jours. En résulte un vin dense aux notes complexes d’épices et de fruits confits. L’Amarone le plus vendu au Québec depuis 50 ans est toujours aussi adorable! Délicieux avec une viande rouge.

Italie (Vénétie)

Vin rouge

33,35$

Recette

Bouchée de prosciutto et de fromage à la crème

Portion: 1

Ingrédients

½ tranche de prosciutto très mince

¼ oz de Boursin® Canneberge et Poivre ou de fromage à la crème canadien

¼ c. à thé de mélasse de grenade

3 ou 4 graines de grenade fraîches

Mélasse de grenade

1 ½ tasse de jus de grenade

Préparation

Déposer le fromage Boursin® sur la tranche de prosciutto. Arroser de mélasse de grenade et garnir des graines de grenade.

Mélasse de grenade

Verser le jus de grenade dans une petite casserole. Amener à ébullition et laisser réduire jusqu’à obtention d’une consistance sirupeuse. Transférer dans un pot et laisser refroidir. Couvrir et conserver au réfrigérateur.

Recette tirée du site Les Producteurs laitiers du Canada