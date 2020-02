Des vins chaleureusement ensoleillés

Pour terminer en beauté le deuxième mois le plus froid de l’année, nous vous proposons des vins chauds qui nous viennent de coins ensoleillés. Des cuvées arrivant tout droit du «Nouveau Monde», plus précisément de Californie et du Chili. Ils ont été choisis pour leur caractère réconfortant, mais aussi parce qu’ils accompagnent très bien certains plats de saison.

Raymond Vineyards Chardonnay

Voici un chardonnay suave et légèrement beurré qui comporte quelques notes boisées. Les raisins proviennent de différentes régions de la Californie. Ils ont été vinifiés principalement en cuves d’inox, avec une petite partie en barriques de chêne. Il en résulte un vin au fruit bien présent, additionné d’une touche de bois subtile en trame de fond. On aimera ses notes de miel, de fruits exotiques, de poire confite et de vanille. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour accompagner les plats de volaille ou de poisson, ou encore notre recette de brie fondant à la poire.

Vin blanc, États-Unis

Code SAQ: 13467339

16,95$

Beaulieu Vineyard Coastal Estates Cabernet Sauvignon

Amateurs de texture souple, réjouissez-vous! Voici un cabernet sauvignon qui se laisse boire facilement et qui est généreux en fruit. Les raisins proviennent des vignobles californiens de la Côte centrale et de Lodi, là où ils peuvent mûrir très vite. Un élevage de neuf mois en fûts de chêne assouplit ses tannins et lui donne de la complexité. On est sur des notes de fruits noirs auxquels s’ajoutent de subtiles notes de torréfaction et un côté épicé. Idéal avec un rôti de palette, des légumes grillés ou un filet de porc.

Vin rouge, États-Unis

Code SAQ: 13640120

12,60$

Cousino-Macul Antiguas Reservas Valle del Maipo

Pour ceux qui ont encore des réserves face aux vins du Chili, celui-ci pourrait vous faire changer d’avis. Charnu, mais sans lourdeur, il plaira aux amateurs de vins corsés et élégants. Les raisins proviennent des vignobles de la vallée du Maipo, près des Andes, où l’air est plus frais et où le vent balaie constamment les vignes. On a donc une cuvée qui garde une belle acidité et du croquant. En bouche, des notes de fruits noirs dominent. Une légère trame fumée et boisée est présente en finale. Harmonie parfaite avec un ragoût d’agneau ou une côte de bœuf.

Vin rouge, Chili

Code SAQ: 212993

17,45$

Recette: Brie fondant à la poire

Facile à préparer, ce brie chaud et parfumé à la poire est un pur délice. Servez-le en entrée ou en guise de dessert pour oublier illico le froid de l’hiver!

Portions: 4

Ingrédients

1 fromage brie de 300 g

¼ tasse de

confiture de poire

¼ tasse de noix de Grenoble, hachées grossièrement

3 c. à soupe de miel

1 branche de romarin frais

Préparartion