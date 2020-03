Comme vous le savez, les SAQ restent ouvertes, étant considérées comme des «services essentiels». Il est donc possible, tout en respectant les consignes de sécurité en vigueur, de s’y approvisionner. La commande en ligne peut être une solution de rechange pour ne pas avoir à se déplacer, mais sachez que les stocks fluctuent énormément et disparaissent très vite. Cette semaine, je vous conseille donc trois valeurs sûres offertes à la SAQ et, peut-être, de retour en ligne. Trinquons à des jours meilleurs!

Château des Tourelles Le Grand Amandier

Un très beau vin à la texture juste assez opulente pour accompagner notre recette de saumon de la semaine. Fait à partir des cépages propres de l’appellation Costières-de-Nîmes – 50% roussanne, 40% grenache blanc et 10% viognier –, c’est un vin de gastronomie. Fait intéressant, le Château des Tourelles est une propriété de Hervé Durand, qui est l’un des fondateurs du vignoble de l’Orpailleur, au Québec. On trouve dans cette cuvée un très bel équilibre entre rondeur, finesse et apport fruité. Elle présente aussi une excellente valeur qualité-prix. Ses notes de miel, de pêche et de fleurs blanches séduisent, et son côté riche conviendra très bien aux pacanes et au sirop d’érable de notre recette.

Vin blanc

France

Code SAQ: 11905112

15,85$

José Maria da Fonseca Waterdog Reserva

Je l’avoue, je me suis laissée séduire par la jolie étiquette où apparaît le chien d’eau portugais qui donne son nom à la cuvée. Bien entendu, il faut que le contenu de la bouteille en vaille aussi la peine! Et c’est le cas avec ce vin qui vient de faire son entrée sur les tablettes de la SAQ! Moyennement corsé, il présente des notes gourmandes de baies mûres, de bleuet, de cassis et de pâtisserie. Cet assemblage de cépages locaux a séjourné six mois en fûts de chêne américains et français; il

en garde une trame boisée et des tannins assez souples et charnus. Une cuvée de facture moderne qui ira à merveille avec des saucisses grillées, un poulet à la portugaise ou un steak de bœuf.

Vin rouge

Portugal

Code SAQ: 14308276

15,95$

BDX Bordeaux

Ce vin végane est à découvrir! Si vous êtes amateur de bordeaux, sachez que celui-ci est un peu atypique. Fait à 100% de cabernet sauvignon, il est un peu plus corsé que les bordeaux génériques du marché. Son petit côté sauvage ne déplaît pas lorsqu’on sait qu’il est issu de l’agriculture biologique. Par contre, ses tanins peuvent être un peu serrés; il faut donc penser à le décanter au moins une demi-heure avant de le boire. Des notes de cerise noire, de mûre, de bleuet sont présentes à l’attaque. La finale laisse entrevoir des saveurs de truffe et certaines nuances végétales. On le déguste avec des piments farcis ou un pot-au-feu au gibier. Le genre de plats réconfortants en ces temps angoissants.

Vin rouge

France

Code SAQ: 14375292

17,00$

Recette

Saumon à l’érable avec pacanes pralinées

Portions: 4

Ingrédients

Pour les pacanes

2 tasses de pacanes

1/4 tasse de sirop d’érable

1 c. à thé de paprika fumé

Sel et poivre du moulin

Pour le saumon

4 filets de saumon de 200g chacun

3 gousses d’ail, hachées finement

½ tasse de sirop d’érable

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe d’oignons verts, ciselés

1 c. à thé de paprika fumé

¼ c. à thé de piment de cayenne moulu (facultatif)

Sel et poivre du moulin

Une poignée d’oreilles de crisse

Préparation

Pour les pacanes

Préchauffer le four à 175 °C (350°F). Couvrir une plaque de cuisson de papier parchemin et réserver. Placer les pacanes, le sirop d’érable et le paprika dans un grand bol. Saler et poivrer, puis mélanger. Verser sur la plaque de cuisson, bien étendre les pacanes et enfourner de 15 à 20 minutes. Remuer à mi-cuisson. Sortir du four et laisser refroidir 15 minutes. Hacher finement et réserver.

Pour le saumon

Déposer les filets de saumon sur une grande plaque couverte de papier parchemin et réserver. Dans un grand bol, mettre l’ail, le sirop d’érable, l’huile d’olive, les oignons verts, le paprika fumé et le piment de cayenne. Saler et poivrer, puis mélanger. Badigeonner généreu­sement le saumon avec la sauce. Enfourner et cuire de 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que le saumon soit cuit. Badigeonner le poisson régulièrement avec la sauce pendant la cuisson. Déposer les oreilles de crisse dans une assiette d’aluminium et placer au four quand il reste environ 8 minutes à la cuisson du saumon. Sortir le poisson du four, recouvrir de pacanes pralinées et garnir d’oreilles de crisse.

Recette fournie par Samuel Joubert du site Web lecoupdegrace.ca

