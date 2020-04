Vive le cocooning!

La période de quarantaine a ceci de particulier: partout dans les foyers, elle a ramené la tendance au cocooning. Cuisiner de bons petits plats, jouer à des jeux de société en famille et discuter avec sa douce moitié, un verre de vino à la main. C’est ce que nous faisons tous ces jours-ci pour rendre nos soirées plus agréables! Voici donc des suggestions de bons vins pour agrémenter vos soirées cocooning.

This slideshow requires JavaScript.

Errazuriz Max Reserva Chardonnay Valle De Aconcagua

Voilà un vin langoureux et bien étoffé, avec des notes de noisette et de beurre, qui ira merveilleusement avec des plats crémeux, comme notre recette de spaghetti alla carbonara. Le vin a séjourné 10 mois dans des fûts de chêne français, et en a gardé des notes de vanille qui s’harmoniseront avec les jaunes d’œufs de notre recette. Sa texture riche ira de pair avec l’onctuosité du plat de la semaine, et aussi d’ailleurs avec les fruits de mer en sauce béchamel du style coquille Saint-Jacques. Malgré son côté rond, une belle fraîcheur vient équilibrer ce vin, et ses notes de citron et de pêche révèlent une finale à peine acidulée.

Vin blanc

Chili

Code SAQ: 902916

15,75$

Bodegas Juan Gil Pasico Jumilia

Une belle valeur sûre et un des rares vins coûtant moins que 20$ disponible encore en SAQ et en ligne. Depuis quatre générations, le réputé domaine Juan Gil produit du vin dans la région de Jumilla. La famille pratique une agriculture raisonnée depuis les tous débuts. Cet assemblage de monastrell (85%) et de syrah (15%) exalte des parfums de mûres sauvages, de cerise et de réglisse noire. En bouche, c’est charnu avec des tannins toutefois bien enrobés. Agréable à boire, avec une petite finale épicée, on l’aimera avec une pizza aux saucisses grillées ou un bon burger, puisque le temps sera au barbecue ce week-end.

Vin rouge

Espagne

Code SAQ: 12990152

12,40$

Protos Roble Ribera del Duero

Un autre espagnol auquel vous prendrez goût! Fait de tempranillo à 100%, c’est un vin typique de la région. Au nez, des parfums intenses de cerise noire, de prune et de framboise s’expriment, ainsi que de légères notes boisées. Le vin a séjourné six mois en barriques de chêne américain et six mois en bouteille. Il a une belle structure et ses tannins sont plutôt souples. En bouche, on mord dans le fruit qui se fait dense, puis apparaissent des notes vanillées. L’alcool est prononcé et laisse une sensation de chaleur. Le vin idéal pour déguster avec un plateau de charcuterie, des aubergines au parmesan ou des cuisses de poulet barbecue.

Vin rouge

Espagne

Code SAQ: 14323839

17,85$

Recette

Carbonara alla Jacopo

Portions : 4 à 5

Ingrédients

175 g de Guanciale

75 g de pecorino, râpé

8 jaunes d’œufs

1 bouquet de persil, haché

2 gousses d’ail, hachées

50 ml de vin blanc

600 g de spaghetti frais

Préparation

Faire bouillir de l’eau dans une grande casserole avec 50 g de sel. Verser un filet d’huile d’olive dans une grande poêle et chauffer à feu moyen. Faire rissoler la guanciale. Lorsque la graisse est presque fondue, éteindre le feu. Ajouter l’ail et faire revenir 3-4 minutes sans rallumer le feu. Déglacer avec le vin blanc. Rallumer le feu, puis faire réduire le vin de moitié. Fermer le feu à nouveau. Mettre les pâtes fraîches dans l’eau bouillante salée. Cuire pendant 60 à 90 secondes. Ajouter les pâtes cuites dans la poêle. Ajouter le fromage pecorino, le persil, le poivre noir et les jaunes d’œufs. Mélanger les pâtes sans les réchauffer jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés. Saupoudrer du poivre noir et du pecorino râpé, et servir aussitôt.

Recette des chefs Giovanni Vella et Mathieu Bell du Jacopo à Montréal

Présenté par: