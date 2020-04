Joie liquide pour Pâques

Cette année, le week-end de Pâques n’aura assurément pas la même signification. Toutefois, plutôt que de laisser les idées noires nous gagner, profitons-en pour prendre un bon repas bien arrosé entre adultes du même foyer. Si vous êtes seul, rien de mieux que de se cuisiner un bon petit plat et de déguster un bon vin pour se changer les idées. Voici des suggestions qui agrémenteront assurément votre week-end pascal…

Parés Baltà Pink Cava

Pour le brunch de Pâques ou l’apéro, les bulles sont certainement bienvenues! Qui plus est, en ces temps difficiles, ma recommandation est d’en faire allègrement usage. Inutile de payer cher pour un bon mousseux; celui-ci est une valeur sûre que vous apprécierez. C’est un cava gourmand et fruité, qui ne manquera pas de vous séduire par ses notes de fraise et de groseille.

Vin mousseux rosé, Espagne

Code SAQ: 12888043

17,85$

Banfi Centine Toscana 2017

À ce prix, ce vin toscan est un incontournable. Assemblage fait de sangiovese, de cabernet sauvignon et de merlot, il a été vinifié pour se boire en jeunesse. On aime son côté souple et son caractère moyennement corsé. Ses notes de fruits noirs et ses petites touches épicées en font le compagnon idéal à notre gigot d’agneau fumé pour Pâques.

Vin rouge, Italie

Code SAQ: 908285

15,95$

El Coto Rioja Crianza

Voici un vin polyvalent qui se boit allègrement! En bouche, une explosion de fruits mûrs (cerise, prune noire) suivie d’une trame légèrement boisée aux notes fumées. Le vin a séjourné 12 mois en barriques de chêne et six mois en bouteilles. Il en a gradé une belle souplesse et un côté rond. Idéal avec un braisé de bœuf ou d’agneau, une paëlla ou des saucisses grillées.

Vin rouge, Espagne

Code SAQ: 11254188

16,75$

Cabral Tawny 20 Ans

Pourquoi ne pas finir avec un bon porto? Ce 20 ans d’âge a été vieilli en fûts de chêne. C’est une sélection des meilleurs millésimes du Douro. En bouche, des notes de noisette, de caramel, de tabac et de chocolat. Il est onctueux et son côté boisé le rend moins sucré. On le dégustera seul ou en compagnie d’un dessert au chocolat.

Porto, Portugal

Code SAQ: 10682623

53,25$

Recette de Pâques: Gigot d’agneau fumé à la moutarde de Dijon et au romarin

Portions: 4 à 6

INGRÉDIENTS

1 tasse de bière blonde

1/3 tasse demoutarde de Dijon

4 c. à soupe de miel

4 gousses d’ail, hachées finement

Le zeste d’un citron

2 branches de romarin frais coupées en deux + 2 branches entières

1 gigot d’agneau de 2.2 kg

Sel et poivre noir

Copeaux de bois de pommier pour fumage

PRÉPARATION

Mettre la bière, la moutarde de Dijon, le miel, l’ail et le zeste de citron dans un bol, puis mélanger. Déposer le gigot d’agneau dans un grand sac hermétique et verser la moitié de la marinade sur la viande. Réserverle reste de la marinade au réfrigérateur. Saler et poivrer, puis ajouter les branches de thym coupées en deux. Refermer le sac, bien mélanger, puis déposer au frigo pendant 12 heures. Préchauffer le barbecue à 250°F. Déposer des copeaux de bois de pommier sur les briquettes. Retirer la viande du sac, l’égoutter légèrement, puis la déposer sur le grill, à chaleur indirecte. Faire cuire à couvert pendant 3h30 – 4h00. La cuisson de la viande sera rosée à 135°F et médium à 150°F. Il est très important de garder la température du barbecue entre 225°F et 250°F. Faire fumer la viande en ajoutant une bonne poignée de bois de fumage directement sur les briquettes chaque heure. En même temps, badigeonner la viande de la marinade réservée avec les branches de romarin restantes. Il suffit de faire un pinceau en attachant les 2 branches de romarin au manche d’une cuillère de bois pour badigeonner. Lorsque la cuisson désirée est atteinte, retirer la viande du barbecue, puis la laisser reposer pendant 10 minutes avant de couper et de servir.

Recette de Samuel Joubert, du site lecoupdegrace.ca