Un toast aux beaux jours!

Le printemps arrive tranquillement et avec lui, un vent d’espoir semble souffler sur la ville. Laissons de côté la morosité et concentrons-nous sur le positif si vous voulez bien… On a de plus en plus de belles journées ensoleillées et on a aussi le temps de se cuisiner de bons petits plats. Alors, célébrons le moment présent et trinquons à des jours meilleurs. Voici des vins savoureux pour célébrer l’arrivée des beaux jours.

Le Grand Ballon Chardonnay

Une belle découverte qui nous est offerte à un prix abordable. Oubliez les vins du même cépage provenant du Nouveau-Monde, celui-ci n’a rien de lourd, ni d’opulent. Bien au contraire, c’est un vin rafraîchissant, aux arômes délicats et à la texture enveloppante. Le sauvignon blanc de cette maison est déjà un favori des Québécois. Découvrez maintenant leur chardonnay au style élégant et aux notes de mandarine, d’ananas, de litchi et d’amande, avec une touche de caramel. Son petit côté exotique atypique plaira à tous coups. Il sera ainsi le compagnon idéal à des plats de morue parfumés à l’orange ou à notre délicieuse recette de salade d’orzo au poulet et curcuma de cette semaine.

Vin blanc, France

Code SAQ: 13284647

13,75$

Sauvion Val de Loire Chenin Blanc

Un autre vin de Loire élaboré cette fois avec du chenin blanc. Ce cépage originaire de la région s’exprime de mille façons selon les méthodes de vinification priorisées. Ici, on a un vin sec à l’acidité élevée et avec un côté vivifiant. Dès la première gorgée, on se met à rêver des journées chaudes où on prend l’apéro sur la terrasse. Un côté joyeux anime cette cuvée. Ses notes de pomme jaune, de camomille, de coing et de zeste de citron le prédisposent à plusieurs plats de fruits de mer et de poisson. Puisque c’est le temps du crabe des neiges, courez vous en procurer et dégustez ce joli chenin avec votre crustacé arrosé de jus de citron!

Vin blanc, France

Code SAQ: 13993312

12,85$

Anselmo Mendes Pardusco

Un vin portugais facile à boire, généreusement fruité, et qu’on prend plaisir à déguster ces jours-ci. Anselmo Mendes est reconnu comme l’un des plus grands œnologues du Portugal. Il produit dans la région du Vinho Verde, plus spécifiquement sur les terroirs de Melgaço et de Monçao. Si vous cherchez à vos initier aux vins portugais, celui-ci est un exemple de réussite. Assemblage de cépages locaux, il revêt un caractère unique à son terroir. Vous aimerez son côté gourmand et souple, ainsi que ses notes de fruits noirs, de réglisse et d’épices exotiques. Il sera à son meilleur avec une poitrine de poulet au thym ou un sandwich aux viandes froides le midi.

Vin rouge, Portugal

Code SAQ: 14347574

15,65$

Recette pour les beaux jours: salade d’orzo et de poulet au curcuma et à l’érable

Portions: 4

INGRÉDIENTS

1 tasse d’orzo

1 1/2 tasse de poulet cuit, coupé en morceaux

2 tasses d’épinards frais, hachés

1 poivron rouge, en dés

1/4 tasse de persil plat, haché

Sel et poivre noir

Pour la vinaigrette

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à thé de curcuma en poudre

PRÉPARATION

Dans une casserole d’eau bouillante salée, faire cuire l’orzo selon les indications de l’emballage. Égoutter et rincer à l’eau froide. Entre-temps, dans un grand bol, mélanger le poulet, les légumes et le persil. Préparer la vinaigrette en fouettant ensemble les ingrédients. Ajouter l’orzo refroidi au mélange de poulet et de légumes. Y verser la vinaigrette et mélanger. Saler, poivrer et servir.

Recette fournie par Érable du Québec du site web erableduquebec.ca

Présenté par: