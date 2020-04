Des vins rouges pour le barbecue

Les températures grimpent et le soleil brillera de tous ses feux ce week-end! Quoi de mieux qu’un bon barbecue pour célébrer la venue des beaux jours? Qui dit viandes grillées, dit vins rouges charnus et charpentés. Si vous préférez le poisson ou les légumes, d’autres types de vins vous seront conseillés. Du beau temps et un bon repas; plaisir assuré en ces temps de confinement! Voici des essentiels pour un barbecue réussi.

Les Grands Chais Antidote Malbec

Une nouveauté, juste à temps pour la saison des grillades! Le nom, Antidote, est-il un signe précurseur en ce temps de pandémie? Nous le souhaitons ardemment. Quoi qu’il en soit, ses arômes fruités et exubérants nous mettent l’eau à la bouche. Le malbec est issu de la région de Cahors. Les raisins proviennent donc de là, mais le vin a été embouteillé en Val de Loire, d’où l’appellation «Vin de France», moins restrictive. En bouche, c’est juteux et on sent bien les fruits noirs (mûre, prune). Les tanins ont du caractère et le niveau d’acidité est élevé pour bien rafraîchir le palais. Idéal avec notre recette de burger de saucisses ou alors avec une bavette de bœuf.

Vin rouge, France

Code SAQ: 13998172

12$

Juan Gil Vieilles Vignes Jumilla

Cette famille de producteurs cultive la vigne en Espagne depuis 1916. Ce vin offre un excellent rapport qualité-prix. La région de Jumilla est reconnue pour ses vins de monastrell, appelé «mourvèdre». Les caractéristiques de ce cépage, quand il est assemblé seul, donnent un vin sombre et profond, au tempérament corsé. En bouche on trouve des notes de mûre, de réglisse, de thym et de vanille. Un passage de quatre mois en fût de chêne arrondit un peu les angles. Charnu, il ira à merveille avec les viandes rouges grillées, les burgers d’agneau ou de saucisse, comme celui de notre recette de la semaine. Certifié végane et bio.

Vin rouge, Espagne

Code SAQ: 10858086

15,30$

Chateau Ste-Michelle Syrah Columbia Valley

Cette syrah voluptueuse, généreuse en fruits, accompagnera merveilleusement vos viandes grillées. Les raisins proviennent de plusieurs vignobles de la région de Washington. L’assemblage de ces différentes syrahs est une vraie réussite! Le vin a séjourné 15 mois dans des fûts de chêne et en a gardé une belle souplesse, des notes de vanille et une légère touche boisée. En bouche, on est sur une dominance de fruits noirs auxquels s’ajoutent des notes d’épices. Le vin tapisse le palais et se boit aisément. On l’appréciera avec un short rib, un bifteck d’aloyau, du poulet ou un saumon mariné à la moutarde de Dijon.

Vin rouge, États-Unis

Code SAQ: 10960890

19,95$

Recette pour accompagner les vins rouges: burgers de saucisses avec salade de fenouil

Portions: 4

INGRÉDIENTS

Salade de chou

1 ½ c. à soupe

de vinaigre de cidre

2 c. à thé de sucre

1 c. à thé d’huile d’olive

1/4 c. à thé de poivre

1/8 c. à thé de sel

1 ½ tasse de fenouil, finement coupé

1 tasse d’oignons rouges, coupés en rondelles

Hamburgers

1 paquet de saucisses italiennes Stefano (douces ou piquantes), boyaux enlevés

Enduit à cuisson antiadhésif

4 tranches de fromage provolone

4 pains à hamburger

PRÉPARATION

Salade de chou

Mélanger le vinaigre de cidre, le sucre, l’huile d’olive, le poivre et le sel dans un grand bol jusqu’à ce que le sucre soit dissout. Ajouter le fenouil et l’oignon, puis remuer pour enrober les ingrédients. Laisser reposer à la température ambiante pendant 30 à 60 minutes, en mélangeant occasionnellement.

Hamburgers

Préparer et faire chauffer le barbecue à puissance moyenne-élevée. Former 4 boulettes avec la chair des saucisses. Vaporiser les grilles du barbecue d’enduit à cuisson, puis y déposer les boulettes. Faire griller 5 minutes de chaque côté. Placer une tranche de fromage provolone sur chaque boulette et laisser fondre de 1 à 2 minutes. Déposer les pains hamburgers sur la grille environ 1 minute. À l’aide d’une cuillère à égoutter, mettre environ ¼ de tasse de salade de chou sur une moitié du pain hamburger. Placer une boulette cuite par-dessus, puis compléter le hamburger avec des condiments au choix.

Recette de Stefano Faita du site web stefanofaita.com