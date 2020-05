Trois bons vins pour célébrer la fête des Mères

Même en confinement nous pouvons souligner la fête des Mères. Je suis justement en train de préparer un panier cadeau avec quelques fromages d’ici, du bon pain et des bouteilles de vin pour ma maman. Comme elle a plus de 70 ans, je lui laisse sa boîte devant sa porte avec un petit mot. Pour vous aider à trouver de bons vins pour la gâter ou pour vous gâter ce week-end, voici trois belles suggestions.

De Bortoli The Astronomer

Un petit nouveau à la SAQ, juste à temps pour la fête des Mères! Un vin à l’aromatique développé et aux tannins moelleux qui plaira à la plupart des mamans. Oubliez les vins australiens très charpentés, celui-ci est facile à boire. En bouche, c’est une explosion de fruits rouges mûrs doublée de notes fumées et épicées. À ce prix-là, c’est une aubaine et on peut donc offrir plus de vins à maman dans notre panier cadeau. Polyvalente, cette cuvée s’accommodera facilement d’une bavette au poivre, de cuisses de poulet sur le gril ou d’un filet de porc au paprika. Offert en ligne et en magasin. Un passe-partout qui deviendra vite le vin de tous les jours de maman.

Vin rouge, Australie

Code SAQ : 13994171

Prix : 11,95$

Roseline

Pour la fête des Mères, pourquoi ne pas offrir un rosé plutôt que des roses? Une attention élégante qui sera assurément remarquée. Le choix se porte ici sur un vin qui nous vient de Provence, même s’il n’en a pas l’appellation officielle. Cet assemblage de plusieurs cépages locaux n’a de pâle que sa couleur. En bouche, c’est un amalgame de notes de pamplemousse, de cannelle, de fleur d’oranger, de roses blanches et de fraises. Un rosé sec qui se boit bien frais à l’apéro ou qui s’accompagne merveilleusement d’un saumon arrosé de citron ou encore, d’une belle salade comme celle au fenouil, à l’orange et à la roquette de cette semaine.

Vin rosé, France

Code SAQ : 534768

Prix : 15,25$

Veuve Clicquot Ponsardin Brut

Pour ceux et celles qui ont envie de gâter maman, une bouteille de champagne fait toujours plaisir à recevoir. On opte pour la demi-bouteille qui se glisse aisément dans un panier cadeau et coûte moins cher que le format régulier. Le classique à offrir? La populaire carte jaune de Veuve Clicquot. Une ode à la femme, puisqu’elle est la cuvée emblématique de cette veuve au profil entrepreneurial en avance sur son temps. Prédominance de pinot noir, pour ce champagne structuré, à la bulle énergique et aux notes de pêche, de poire, de vanille et de brioche. Peut être dégusté seul ou en compagnie d’un tartare de saumon, d’une pâte aux fruits de mer ou d’une entrée salée.

Champagne, France

Code SAQ : 389056

Prix : 41,75$

Recette pour accompagner les vins de la fête des Mères: salade de fenouil, orange et roquette

Portions: 6 à 8



INGRÉDIENTS

2 ou 3 bulbes de fenouil (selon la grosseur)

2 ou 3 oranges (selon la grosseur)

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

1 petit oignon rouge, tranché finement

2 poignées de roquette

Une pincée de sel de mer

PRÉPARATION

À l’aide d’une mandoline ou d’un couteau bien aiguisé, trancher finement le fenouil. En travaillant au-dessus d’un saladier afin de recueillir le jus, lever les suprêmes des oranges. Dans le même saladier, ajouter l’huile d’olive et le vinaigre en fouettant pour obtenir une vinai- grette bien émulsionnée. Ajouter le fenouil, l’oignon, les suprêmes d’orange et la roquette, puis touiller délicatement. Saupoudrer de sel et servir immédiatement.

Recette de Stefano Faita du site web stefanofaita.com