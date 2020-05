Vins québécois pour homards gaspésiens

Quoi de mieux qu’un repas de homards pour célébrer l’arrivée des premières journées chaudes? Cela tombe bien, car celui de la Gaspésie vient d’arriver. Puisque le Québec tout entier se mobilise pour acheter local, on en profite pour vous proposer des vins québécois qui forment un accord naturel avec le délicieux crustacé. Blanc, rosé, tranquille ou effervescent, on a ici le choix qu’il faut pour faire de belles découvertes!

Domaine de Lavoie 2019

Avec sa belle longueur et ses saveurs assumées, ce vin effervescent est davantage un vin de gastronomie se mariant à certains plats. Fait d’un assemblage de quatre cépages autochtones, vidal (38 %), eona (33 %), cayuga (27 %) et geinsenheim (2 %) et élaboré selon la méthode charmat (comme la plupart des prosecco), il offre à nos papilles une expérience gustative unique. Des notes de fleurs blanches, de pamplemousse et d’ananas sont perceptibles au goût. Son élégance sied aux mets délicats comme le homard de la Gaspésie. Sa bulle fine ajoute au côté festif du repas.

Vin blanc mousseux, Québec

Code SAQ: 12358237

16,95$

Léon Courville Vigneron Cuvée Détente 2019

Autre accord-surprise : un vin rosé avec le homard! Comme pour les mousseux, il faut trouver un vin qui a un peu de colonne, si on veut qu’il soutienne le plat. On a ici le candidat idéal. Une belle découverte de notre terroir élaborée par un vigneron d’expérience. Ce rosé sec affiche une belle longueur. Il a de la saveur et de la couleur. En bouche, c’est une explosion de fruits rouges (fraises surtout) qui agrémentent le palais. Ensuite, les fraises laissent place à une finale herbacée. Sa fraîcheur et sa belle acidité balancée ira de pair avec notre recette de la semaine de salade de homard.

Vin rosé, Québec

Code SAQ: 11686626

14,95$

Coteau Rougemont Versant 2018

Le Versant blanc est une des belles réussites du vignoble Coteau Rougemont. Un assemblage unique de frontenac gris et blanc très aromatique qui affiche une belle rondeur. En bouche, le vin est sec et son acidité est vive; parfait pour couper avec le côté un peu gras du homard. Ses notes de poire et de pêche lui confèrent un côté gourmand. On dirait qu’il a été conçu spécialement pour accompagner le homard au beurre blanc. Ensemble, ce vin et le crustacé de la Gaspésie feront de votre repas, une expérience gastronomique des plus réussies!

Vin blanc, Québec

Code SAQ: 11957051

14,95$

Recette idéale avec des vins québécois: Salade de homard à l’avocat et à la coriandre

Portions: 2

INGRÉDIENTS

1 homard vivant

1 tasse de gros sel

10 tomates cerises, coupées en deux

1/2 tasse de maïs (1 épi)

1/2 pied de laitue romaine

1/2 tasse de coriandre, effeuillée

1 avocat mûr, coupé en demi-lune

1/4 tasse d’huile d’olive

2 c. à table de vinaigre de vin blanc

1 c. à table de jus de citron

1 c. à thé de beurre à l’ail fondu

Sel et poivre

PRÉPARATION

Homard

Porter à ébullition 5 litres d’eau ou plus (assez pour submerger le homard). Ajouter le gros sel et remuer pour dissoudre. Plonger le homard dans l’eau bouillante et laisser bouillir 13 minutes par livre. Égoutter le homard et le plonger dans une eau glacée pour arrêter la cuisson. Le décortiquer et réserver la chair.

Salade

Dans un bol, mettre ensemble la laitue romaine coupée, le maïs, les tomates cerises, la coriandre, l’avocat et la chair de homard (garder les pinces et un peu de coriandre pour la présentation).

Vinaigrette

Fouetter l’huile d’olive, le vinaigre de vin blanc et le jus de citron dans un petit bol. Ajouter le beurre à l’ail fondu en continuant de fouetter. Saler et poivrer.

Montage

Verser la vinaigrette sur la salade, puis touiller délicatement. Rectifier l’assaisonnement au goût. Diviser dans deux assiettes, mettre la pince au centre et parsemer de coriandre.

Recette de William Lalonde, cuisinier au Fairmont Reine Elizabeth.

