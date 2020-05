Quelques vins pour célébrer le début du déconfinement

Le déconfinement progressif fait naître un sentiment de joie chez beaucoup d’entre nous. On peut enfin inviter amis et famille à souper sur la terrasse! C’est avec plaisir qu’on cuisine pour nos pairs, eux qui nous ont tant manqués. Alors, n’hésitons pas à bien manger et n’oublions pas les vins de circonstance. Voici des suggestions axées sur le partage et la communion pour célébrer le retour à la normale.

1000 Stories Zinfandel Californie 2017

Ce vin a une belle rondeur et un taux de sucre peu élevé (5%); il se mariera parfaitement à la sauce à la tire d’érable de la recette de la semaine. Un peu plus cher que ce à quoi on est habitués de payer, mais vous ne le regrettez pas. Ce californien a séjourné, après son passage en barriques de chêne traditionnelles, dans des fûts de bourbon américain. Une technique qui permet d’obtenir des notes marquées de vanille, d’épices, et de caramel. Élaboré en grande partie de zinfandel provenant de la région de Mendocino, il se caractérise par de petits fruits noirs et rouges et par ses notes poivrées. Charnu et généreux en fruits.

Vin rouge, États-Unis

Code SAQ: 13584455

28,60$

Domaine Puig-Parahy Côtes du Rousillon Georges 2011

Un vin festif et enjôleur qui invite aux soupers animés. Une autre cuvée qui sied bien aux viandes mijotées et braisées, mais aussi aux fromages. Judicieux assemblage de cépages méditerranéens, c’est un vin d’une grande élégance affichant une belle chaleur. La bouche est généreuse en fruits et offre un bouquet d’épices impressionnant rappelant les herbes du sud de la France. De petites notes de cuir lui procure un côté animal. Loin d’être une bête sauvage, ce vin est plutôt domestiqué et bien élevé. Âgé de presque 10 ans, il en tire une grande maturité. Une aubaine pour le prix!

Vin rouge, France

Code SAQ : 12731177

16,60$

Prà Otto Soave Classico 2018

Ce joli vin bio est une ode au beau temps! La ferme agricole Prà est un domaine familial fondé au début des années 1980 représentant aujourd’hui 30 hectares de vignes dans la commune de Monteforte d’Alpone au cœur du Soave. La caractéristique intéressante de ce vin, c’est son bouquet aromatique. Fait à 100 % de garganega, et vinifié en cuve inox, il dégage des parfums de fleurs blanches et de fruits (pêche, melon blanc) qui nous titillent les narines. En bouche, on retrouve une belle minéralité, un côté vif et des notes fruitées. D’une texture légère et veloutée, c’est un vin de plaisir à déguster avec un poisson blanc, une pâte aux fruits de mer ou à l’apéro.

Vin blanc, Italie

Code SAQ: 11587134

19,40$

Recette pour accompagner les vins et le déconfinement: Côtes levées à la tire d’érable à la mijoteuse

Portions: 4

INGRÉDIENTS

Côtes levés

3 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de poudre de chili

2 c. à thé de sel

1 c. à thé de poivre noir moulu

1/2 c. à thé de poudre d’oignon

5 lb de côtes levées de dos de porc, séparées

Sauce barbecue à la tire d’érable

2 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe de poudre de chili

1 c. à thé de poudre d’oignon

1/2 c. à thé de poudre d’ail

1/2 tasse de ketchup

1/2 tasse de vinaigre de cidre

1/2 tasse de tire d’érable

1/4 tasse de moutarde en poudre

1 c. à soupe de sauce Worcestershire

Sel et poivre

PRÉPARATION

Côtes levées

Dans un bol, mélanger le sirop d’érable, la poudre de chili, le sel, le poivre et la poudre d’oignon. Saupoudrer généreusement les côtes levées de cette marinade sèche en frottant bien la viande de chaque côté. Transférer dans la mijoteuse, couvrir et cuire à faible intensité pendant six heures. Remuer à mi-cuisson. Retirer la viande de la mijoteuse.

Sauce barbecue à la tire d’érable

Dans une petite casserole, à feu moyen, faire fondre le beurre et y faire revenir les poudres de chili, d’oignon et d’ail 1 minute. Ajouter le reste des ingrédients. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 5 minutes ou jusqu’à ce que la sauce soit sirupeuse. Saler et poivrer. Préchauffer le four à 200°C (400°F) et mettre la grille au milieu. Placer une feuille d’aluminium directement sur la grille et y déposer les côtes levées. Faire griller de 4 à 5 minutes de chaque côté, en les badigeonnant de la sauce barbecue. Servir accompagné du reste de la sauce.

Recette d’Érable du Québec du site web erableduquebec.ca

Présenté par: