Vins et plaisirs: vins canadiens et crostini aux haricots blancs

Après la Saint-Jean-Baptiste, la Fête du Canada. Cette semaine, on vous propose des vins canadiens qui ne vous laisseront pas indifférent. Que ce soit en rosé, en blanc ou en rouge, le choix ne manque pas pour séduire les palais les plus difficiles. En raison des quantités disponibles à la SAQ, cette sélection provient des régions du Niagara (Ontario) et de l’Okanagan (Colombie-Britannique).

Henry of Pelham Family Estate Quails’ Gate Vallée de l’Okanagan 2019 Pétales d’Osoyoos Okanagan Valley 2016 Le Clos Jordanne Le Grand Clos

Henry of Pelham Family Estate

Un rosé sec et vibrant, aux notes de fraise et de canneberge avec une petite pointe d’agrume en finale. Vraiment bien fait et qui se boit tout seul… ou avec un bon filet de truite sur le BBQ! Issu des meilleurs vignobles du Niagara, sur et autour du Short Hills Bench, ce vin reflète le style de vinification de la région avec un clin d’œil aux traditions du Vieux-Monde.

Vin rosé

Ontario

Code SAQ: 14396819

Prix: 16,95$

Quails’ Gate Vallée de l’Okanagan 2019

Un des vignobles pionniers de l’Okanagan. Aujourd’hui, Quails’ Gate est considéré comme le chef de file en viticulture dans sa région. On y produit différents vins de très grande qualité. Ce rosé d’assemblage, à la teinte saumonée, exprime des notes de fraise, de melon d’eau, de canneberge et de pamplemousse. Frais et vif, il ira à merveille avec des fruits de mer, une bonne salade estivale ou de la volaille.

Vin rosé

Colombie-Britannique

Code SAQ: 14483189

Prix: 19,95$

Pétales d’Osoyoos Okanagan Valley 2016

Vin d’entrée de gamme de ce vignoble phare de l’Okanagan, situé à proximité du magnifique lac d’Osoyoos. On y produit des vins de type bordelais avec des techniques de vinification du Nouveau-Monde. La finesse du terroir s’exprime dans cette cuvée à la bouche souple et généreuse aux notes de cerise, de cuir, de fumée et de bois. Idéale avec du poulet, des saucisses ou une pizza sur le BBQ.

Vin rouge

Colombie-Britannique

SAQ: 11166495

Prix: 30,85$

Le Clos Jordanne Le Grand Clos

Découvrez cet excellent pinot noir dont le vigneron possède une expérience de vinification en Bourgogne. À Jordan Bench, il a trouvé le terroir parfait pour exprimer l’élégance de ce cépage. En résulte, un grand vin aux notes complexes de framboise, de mûre, de pruneau, de cèdre, d’épices et de bois. Après un passage en carafe, idéal avec les crostinis aux haricots blancs et aux pruneaux de notre recette de la semaine.

Vin rouge

Ontario

Code SAQ: 14222886

Prix: 45,50$

Crostini aux haricots blancs et aux pruneaux de Californie

Portions : 6

INGRÉDIENTS

Purée de haricot

1 boîte (15 oz) de haricots cannellini, égouttés et rincés

1 cuillère à thé de jus

de citron

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Une pincée de poivre

de Cayenne

1/8 cuillère à thé de paprika fumé

1/8 cuillère à thé de sel fumé

1/8 cuillère à thé de sel

de mer

8 pruneaux de Californie

Crostini

1 baguette

De l’huile d’olive en quantité suffisante

Garniture

12 pruneaux de Californie, coupés en quartiers

½ tasse de jus de pruneau

12 moitiés de noix, grillées et hachées

Fleur de sel

PRÉPARATION

Mettre tous les ingrédients de la purée de haricot dans un mélangeur et pulser jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Réserver. Couper la baguette en tranches de ½ pouce d’épaisseur. Badigeonner légèrement chaque tranche d’huile d’olive et faire griller au four jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. Réserver. Dans une petite casserole, faire mijoter les pruneaux coupés en quartiers avec le jus de pruneau pendant 5 min. ou jusqu’à ce que les pruneaux soient repulpés. La texture doit être comme celle d’un chutney. Étaler de la purée de haricot sur une tranche de baguette grillée, puis garnir du mélange de pruneaux, de noix grillées et d’une pincée de fleur de sel.

Tirée de Lislie Boncie, du site web de California prunes.

Cette chronique fait relâche pour l’été. Elle sera de retour le 3 septembre. Bon été!