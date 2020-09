Des vins pour célébrer le long week-end de la fête du Travail

C’est la rentrée! Et avec elle, vient une foule d’activités qui contribuent à augmenter notre niveau de stress. Heureusement, on a le droit à un long week-end bien mérité. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour relaxer un peu et découvrir quelques bonnes cuvées à déguster en profitant encore un peu des derniers rayons de soleil de l’été! Voici trois bonnes suggestions de vins pour célébrer le week-end de la fête du Travail.

Pierre Chainier Les Calcaires Val de Loire

Encore un beau week-end où nous allons inviter quelques amis sur la terrasse pour souper. Lorsque vous sortirez les fromages à pâte molle, les fromages de chèvre ou encore les poissons blancs, les huîtres, les sushis ou même les salades, servez un verre de ce sauvignon blanc parfaitement rafraîchissant et bien équilibré! Son acidité bien tendue, ses arômes de citrus et ses petites notes herbacées égayeront le palais de vos convives et sont comme une ode au bel été que nous avons eu. Gageons qu’à ce prix, il deviendra un de vos vins blancs favoris! Servir bien froid et avec beaucoup d’enthousiasme.

Vin blanc, France, Loire

Code SAQ: 14094925

Prix: 13,05$

Domaine Spiropoulos Mantinia 2019

Un classique qui s’est refait une beauté récemment en changeant d’étiquette. Un vin de Grèce qui plaira aux palais qui aiment les vins un peu ronds sans toutefois tomber dans la lourdeur et le caractère trop corsé. On aime ses notes d’orange, de citron et de bergamote qui rafraîchissent joliment le palais. Sa belle acidité crée un parfait équilibre avec sa texture crémeuse. C’est un voyage en Grèce à chaque gorgée, surtout avec sa petite finale saline qui rappelle la proximité des vignes de la mer Méditerranée. Super producteur qui travaille en bio. À déguster avec des poissons ou des volailles.

Vin blanc, Grèce, Péloponnèse

Code SAQ: 13190982

Prix: 15,90$

Michel Rolland Clos de los Siete Mendoza 2017

La recette de la semaine rappelle un peu les délicieuses pièces de viandes arrosées de sauce chimichurri que l’on trouve en Argentine. Que du bonheur pour les carnivores invétérés! Cela m’inspire donc un magnifique vin d’Argentine qui ira de pair avec notre bavette de bœuf à la salsa verde. Michel Rolland, l’œnologue qui a créé cette cuvée, est une sommité en France. Voyant le potentiel du terroir d’Argentine, il s’est investi dans certains vignobles, comme le Clos de los Siete. Loin d’être confituré et lourd, comme les premiers vins de ce pays, il innove en présentant des cuvées dotées d’une belle fraîcheur avec des tanins ronds. Oui, le prix en vaut la chandelle.

Vin rouge, Argentine, Mendoza

Code SAQ: 10394664

Prix: 24,95$

Recette pour un accord idéal plat/ vin à l’occas ion de la fête du Travail: bavette de bœuf à la salsa verde

Portions: 4

INGRÉDIENTS

454 g (1 lb) bavette de bœuf

3 limes

Sel et poivre fraîchement moulu

125 ml (1/2 tasse) salsa verde ( voir note )

60 ml (1/4 tasse) coriandre fraîche

PRÉPARATION

À l’aide d’un couteau, faire des incisions dans la bavette, dans le sens contraire des fibres. Au-dessus d’un grand bol, à l’aide d’une râpe fine, zester les limes, puis les presser. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Déposer la bavette dans le bol et retourner pour bien enrober. Laisser mariner pour un minimum de 15 minutes, en retournant à mi-temps. Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre 290 °C (550 °F). Déposer la bavette sur la grille du barbecue sans fermer le couvercle. Cuire huit minutes. Réduire la puissance du barbecue à feu moyen pour atteindre 200 °C (400 °F), retourner la bavette et poursuivre la cuisson huit minutes. Retirer la viande du barbecue, déposer dans une assiette et couvrir d’une autre assiette à l’envers. Laisser reposer 10 minutes. Trancher la bavette dans le sens contraire des fibres et déposer dans une assiette de service. Garnir de salsa verde et de coriandre fraîche. Servir avec des légumes frais ou grillés et un pain croûté.

NOTE

Préparée à base de tomatilles, la salsa verde se trouve dans la section des produits mexicains des supermarchés. Elle porte parfois le nom de salsa verte piquante ou de sauce mexicaine aux tomates vertes.

Recette tirée de BBQ Santé, par Geneviève O’Gleman