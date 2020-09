Des vins pour les journées plus fraîches

L’arrivée de l’automne apporte avec elle son lot de plaisirs. Côté cuisine, il est encore temps de faire griller viandes et légumes sur le barbecue, avant d’être gênés définitivement par la neige et les grands vents. Côté vins, on prend plaisir à déguster des cuvées un peu plus charpentées, idéales avec les grillades ou les plats de saison.

Maison Louis Latour Mâcon-Lugny Les Genièvres 2018 Pierrick Harang Minervois Le Bio Balthazar 2019 Bernard Magrez Herencia del Padri 2018

Maison Louis Latour Mâcon-Lugny Les Genièvres 2018

Pour accompagner notre recette de brochettes de poulet à la grecque suggérée cette semaine, ce Mâcon-Lugny de Louis Latour est idéal. La Maison fut fondée en 1797 et possède aujourd’hui le plus vaste domaine de Grands Crus de Bourgogne. Malgré le nombre élevé de production de bouteilles par année, la Maison est toujours restée indépendante et propriété de la famille. Un gage certain de qualité. Ce chardonnay gourmand fermenté à 100% en cuve inox affiche des notes de miel, de pêche blanche avec une finale à peine acidulée et herbacée.

Vin blanc, 750 ml

France, Bourgogne

Code SAQ : 12759989

Prix : 21$

Pierrick Harang Minervois Le Bio Balthazar 2019

Mon coup de cœur de la semaine, parce qu’à ce prix-là, c’est une aubaine! Un bon minervois bio bien fruité. Ces vins peuvent s’avérer parfois très charpentés, mais celui-ci se démarque plutôt par la volupté de ses tanins. Le vigneron, Pierrick Harang, qui a conçu ce vin de grenache noire et de syrah, donne dans la finesse et la droiture. En bouche, c’est gourmand avec des notes de cerises noires, de mûres, de garrigue et de vanille. La finale a un petit «kick» épicé. Ce vin passe-partout ira particulièrement avec des brochettes de poulet au barbecue.

Vin rouge, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 14061040

Prix : 16,50$

Bernard Magrez Herencia del Padri 2018

Un espagnol produit par une entreprise française qui détient plus de 50 vignobles à travers la planète! Ce regroupement, appartenant à une même famille depuis 40 ans, excelle dans le choix de ses vignobles. Ce priorat en est un bon exemple. Vendanges récoltées à la main, rien n’a été laissé au hasard pour faire de ce vin un petit bijou de son terroir. Concentré en arômes, il exhibe des notes allant de la noisette grillée à la betterave, avec une finale anisée. On sent bien l’alcool qui réchauffe la bouche. Idéal avec une salade de betteraves ou une viande rouge grillée au barbecue.

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Côte Méditerranéenne

Code SAQ : 11869625

Prix : 23,65$

Brochettes de poulet à la grecque

Portions : 4

INGRÉDIENTS

1/4 tasse de yogourt grec

Le jus d’un citron

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées finement

2 c. à soupe d’origan frais ou séché

1 c. à soupe de persil italien frais ou séché

1 c. à thé de coriandre en grains, moulue

Sel et poivre

4 poitrines de poulet, désossées et sans la peau, coupées en cubes

1 grosse courgette

PRÉPARATION