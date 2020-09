Des vins pour vos soirées automnales!

Le temps frais des derniers jours nous pousse à rester un peu plus à l’intérieur de nos maisons. Se mitonner de bons petits plats réconfortants, écouter des séries à la télé et déguster de bons vins font partie des plaisirs de la saison. Pour apprécier vos soirées «cocooning» et agrémenter vos repas de fondue et de braisés, voici trois vins qui agrémenteront vos soirées automnales!

Weingut Markus Huber Vision Grüner Veltliner 2019

Si vous ne connaissez pas encore les vins autrichiens, c’est une bonne occasion de les découvrir avec ce Grüner Vetliner, cépage emblématique du terroir. L’œnologue Markus Huber qui le produit a repris dans les années 2000 le petit vignoble détenu par sa famille depuis 250 ans. Il propose ici un élégant vin bio tout en finesse avec les qualités typiques que l’on apprécie de la région. Son savoir-faire a d’ailleurs été salué par ses pairs et par la communauté internationale. Voici une cuvée au tempérament frais, bien droite avec des notes de lime, de pomme verte, de pêche blanche et une belle minéralité.

Vin blanc, 750 ml

Autriche

Code SAQ : 14514310

Prix : 19,90$

Levert Frères Coteaux Bourguignons

Imaginez le genre de soirée où vous n’avez pas envie de cuisiner. On sort quelques charcuteries et pâtés avec une baguette de pain et on s’installe pour écouter sa série préférée sur Netflix. Le vin qui sied alors c’est ce Coteaux Bourguignons! Sans prétention, fruité et léger, il représente une belle introduction au week-end. Fait de gamay assemblé avec un peu de pinot noir, ce vin a été produit par une des plus anciennes propriétés familiales de Bourgogne. Des notes de fraises, de cassis et de mûres, ainsi qu’un petit côté animal en fin de bouche s’allient parfaitement aux viandes.

Vin rouge, 750 ml

France, Bourgogne

Code SAQ : 13289202

Prix : 13,80$

Otonal Reserva 2015

Un vin d’à propos qui porte le nom de la saison qui arrive à grands pas! Son côté chaleureux viendra d’ailleurs réconforter ceux et celles qui regrettent le soleil estival. Provenant de la Rioja, ce «Reserva» a séjourné au moins un an et demi en barriques de fûts de chêne, puis 18 mois en bouteille; ce qui lui donne une couleur aux reflets marrons et des arômes de chêne, mêlés aux fruits mûrs. En bouche, c’est généreux et les tanins sont bien fondus. Ajoutez à cela des notes de fruits rouges et noirs, d’épices, de vanille et de bois, et on a l’accord parfait pour les viandes rôties (poulet, porc, agneau) que l’on sert à l’automne. Excellent rapport qualité/prix!

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Vallée de l’Ebre

Code SAQ : 12560591

Prix : 17,65$

Crostinis au fromage de chèvre, figues et prosciutto

Portions : 4

INGRÉDIENTS

4 tranches de pain Ezekiel ou multigrains

100 g de fromage de chèvre à tartiner

2 c. à soupe de miel

4 figues fraîches, tranchées

8 tranches fines de prosciutto

1 tasse de roquette

Sel et poivre

PRÉPARATION