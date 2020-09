Des vins pour profiter de l’été des Indiens

L’été des Indiens, cette période de l’année qui met de la chaleur et du soleil dans notre automne, mérite qu’on trinque avec trois belles bouteilles de vin réconfortantes et festives à souhait! Pour plus de plaisir, on passe au marché et on achète des ingrédients locaux pour se cuisiner de bons plats de saison. On les déguste ensuite avec nos trois accords de la semaine qui célèbrent cet épisode généreux de Mère Nature.

Bonterra Viognier Lake & Mendocino County 2018

On redécouvre ce vin propice aux plats réconforts. Parlant de plats, quoi de plus saisonnier qu’un bon potage à la courge musquée? Riche, avec un côté sucré, se mariant très bien aux épices indiennes, ce potage commande un vin dont l’onctuosité et les saveurs sont en harmonie. Ce très beau viognier est l’accord parfait! Doté d’une texture ronde, le vin s’harmonise avec la richesse du potage. Les notes d’abricot et de miel se marient à la courge et au sirop d’érable. Additionné d’un soupçon de muscat, qui ajoute un côté parfumé, il se fait le compagnon idéal du lait de coco et du cari jaune de la recette. Un vin chaleureux, complexe et bio.

Vin blanc

États-Unis

Code SAQ : 898767

20,65 $

De Gras Reserva Cabernet-Sauvignon/Syrah Valle Central

Bien fait, avec des tanins soyeux et un côté boisé, il fera plaisir aux amateurs de vins du Nouveau-Monde. D’une qualité constante millésime après millésime, on peut acheter ce vin les yeux fermés. Il représente un des meilleurs rapports qualité/prix sur le marché. Cet assemblage de cabernet-sauvignon et de syrah offre des notes de cassis, de bleuets, de cacao et se termine avec une finale un peu mentholée. D’une texture ronde, moyennement corsé, et un petit côté presque sucré, il se fera le compagnon idéal d’un bon burger, d’un steak accompagné d’une sauce barbecue sucrée ou d’un poulet en crapaudine grillé.

Vin rouge

Chili

Code SAQ : 12698346

Prix : 10,75 $

Château Croix de Labrie Camille de Labrie 2018

Ce Bordeaux fait de 80 % merlot et de 20 % cabernet-sauvignon, se distingue par ses notes fruitées et florales. En bouche, le vin est généreux et son côté parfumé lui donne de l’élégance. Le Château de Labrie possède cinq hectares situés dans l’appellation Saint-Émilion Grand Cru. La cuvée Camille, du nom de la fille des propriétaires, pourrait être une ode à la jeunesse. À chaque gorgée, c’est une explosion joviale de fruits (cassis et mûres), qui se termine avec une pointe de notes torréfiées. Les tanins sont encore un peu tendus, c’est pourquoi il serait de bon ton de le marier à une viande grillée. Un accord parfait avec une bavette de bœuf ou une côtelette de veau.

Vin rouge

France

Code SAQ : 13987861

Prix : 19,55 $

Potage crémeux à la courge musquée

Portions : 6

INGRÉDIENTS



1 c. à soupe de beurre

1 oignon jaune, coupé en dés

3 gousses d’ail, finement hachées

1 c. à thé de cari jaune en poudre

1/4 c. à thé de cannelle moulue

Sel et poivre

1 courge musquée, pelée, épépinée et coupée en dés

1 pomme de terre, pelée et coupée en dés

3 tasses de bouillon de poulet

1 boîte de lait de coco

1 c. à soupe de pâte de tomates

1 c. à soupe de sirop d’érable

Le jus d’un demi-citron

Quelques brins de ciboulette, hachés

PRÉPARATION