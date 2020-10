Des vins pour célébrer l’Action de grâce

La longue fin de semaine de l’Action de grâce commence, et même si elle ne sera pas synonyme de réunion familiale cette année, il n’en reste pas moins que savourer de bons repas à la maison, accompagnés d’excellentes bouteilles, c’est toujours plaisant! On vous propose des accords avec la traditionnelle dinde. Nous avons une bonne recette faite de poitrines de dinde plutôt que d’une dinde entière. Une bonne façon de déguster cette délicate viande et de la célébrer avec les meilleurs accords vins!

Rauzan Esprit Nature Bordeaux Devois des Agneaux d’Aumelas Chateau Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley

Rauzan Esprit Nature Bordeaux

Pour accompagner notre poitrine de dinde, je vous propose ce bordeaux facile à boire, fait à majorité de merlot. Une belle trouvaille qui nous vient d’une coopérative : les Caves de Rauzan, qui ont à cœur l’environnement. Tellement, que leur démarche s’étend à toutes les sphères de leur production : aux raisins, à la vinification, à la bouteille et même au bouchon (faits de matières recyclées). En plus d’être écoresponsable, le produit est bon. Élégant, avec des notes de fruits mûrs (cassis, cerise noire) et de sous-bois (champignons), le vin laisse une petite finale épicée et animale en fin de bouche. On prendra ainsi plaisir à le déguster avec notre viande de l’Action de grâce, en trinquant aux beaux jours.

Vin rouge

France

Code SAQ : 13987983

Prix : 15,85$

Devois des Agneaux d’Aumelas

Pour ceux et celles qui préfèrent la viande rouge pour le repas de l’Action de grâce, je vous propose de découvrir cette cuvée qui nous vient du sud de la France. En bouche, la concentration de saveurs est impressionnante. C’est un mélange de notes de fruits noirs, d’épices, d’aromates dans une trame légèrement boisée. Les tannins sont ronds et souples. Une petite pointe mentholée est perceptible en fin de bouche. Le caractère chaleureux du vin et ses notes à la fois épicées, herbacées, mentholées et vanillées, le prédisposent à une bavette de bœuf à la moutarde de Dijon, des côtelettes d’agneau ou une entrecôte de bœuf.

Vin rouge

France

Code SAQ : 912311

Prix : 19,65$

Chateau Ste Michelle Chardonnay Columbia Valley

Les amateurs de vin blanc vont préférer accompagner leur dinde avec cet élégant chardonnay américain. Loin d’être boisé et lourd comme certains vins de Californie, celui-ci est plutôt sur la fraîcheur, tout en révélant des atouts gourmands propres aux chardonnays. Élevé en majorité sur lies, et une partie en fûts de chêne, le vin a de l’ampleur et de la texture. En bouche, on sent bien ses notes de pomme jaune, de citron, avec une touche de muscade et de chêne. Avec une dinde rôtie au four, ce sera un accord parfait! Changez pour une poitrine de dinde aux champignons et à la pancetta, il révèlera alors ses notes grillées et de sous-bois.

Vin blanc

États-Unis

Code SAQ : 11416116

Prix : 19,95$

Poitrine de dinde farcie aux champignons et à la pancetta

PORTIONS : 4

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de beurre

1 échalote française, ciselée

50 g de pancetta, coupée en cubes

150 g de champignons de Paris, émincés

50 g de champignons sauvages séchés

2 branches de romarin frais

2 poitrines de dinde désossées

4 tranches de fromage suisse

PRÉPARATION