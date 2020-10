Octobre est le mois parfait pour préparer de bons plats mijotés réconfortants! Viandes savoureuses et légumes racines qui cuisent lentement et qui embaument la maisonnée, des textures à la fois tendres et suaves… Les idées de plats ne manquent pas pour nous inspirer et nous régaler! À ce propos, on vous propose un accord audacieux cette semaine avec un mijoté de porc érable et cidre.

Domaine de Lavoie 100% Pomme

Les cidres sont très populaires auprès des Québécois. Il faut dire que nous faisons ici des produits uniques qui rivalisent en qualité et en diversité. Le Domaine de Lavoie est un pionnier dans la production d’excellents cidres. La deuxième génération, représentée par le fils Francis-Hugues, permet de lancer sur le marché des produits innovateurs au goût des consommateurs d’aujourd’hui. Ce cidre pétillant, au nouvel habillage, en est un bon exemple. Un nez expressif, une bulle fine, une texture légère où les notes de pomme fraîche, de fleurs et de miel se concentrent, ce cidre est idéal pour accompagner le mijoté de porc de la semaine, auquel on ajoute un peu de cidre dans la recette.

Cidre mousseux

Canada

Code SAQ : 13374749

10$ pour 4 cannettes

B.IO Nero d’Avola Cabernet Sauvignon 2018

Qui n’a pas pensé se faire un bon osso buco ou un bon rôti de palette au vin rouge dans la mijoteuse? Pour bien accompagner ces plats, on va choisir un vin chaleureux, avec des tanins présents, mais pas agressifs, qui se mariera à la fois avec la viande et les sucs des légumes de saison. J’opte pour ce joli nero d’avola (cépage typique de Sicile) assemblé avec du cabernet sauvignon. Une cuvée qui se démarque par des notes de petits fruits noirs et de prunes, auxquelles viennent s’ajouter des notes de violette. Doté d’une belle acidité, il égayera le palais! Petit plus : c’est un vin bio.

Vin rouge

Italie

Code SAQ : 13950515

19,40$

Château Pelan Bellevue Francs Côtes de Bordeaux 2016

Pour ceux qui préfèrent les mijotés végétariens, nous avons ce qu’il faut! En cette saison où les courgettes, les aubergines et les tomates affluent sur les étals des marchés, une panoplie d’idées s’offrent à nous. Que ce soit pour un tajine de légumes, une ratatouille ou un pot-au-feu aux champignons, le plaisir gustatif sera au rendez-vous! Rehaussé par un bon vin du sud-ouest de la France, l’accord ne peut qu’être parfait! Cet excellent bordeaux à prix doux réchauffera l’atmosphère avec ses notes de réglisse, de fruits mûrs, de sous-bois et de poivre, enrobés par une texture souple et suave. C’est aussi un vin bio.

Vin rouge

France

Code SAQ : 10771407

17,35$

Mijoté de porc, érable et cidre

PORTIONS : 4

INGRÉDIENTS

1 filet de porc

1 1/2 tasse de cidre fort

2 oignons moyens, en quartiers

2 gousses d’ail

1 c. à soupe d’huile de tournesol

6 c. à soupe de beurre

1 tasse de sirop d’érable

2 gros panais pelés, coupés en deux ou en quatre, selon la grosseur, dans le sens de la longueur

1 carotte coupée en deux ou en quatre, selon la grosseur, dans le sens de la longueur

2 patates douces pelées, coupées en rondelles

6 c. à soupe de bouillon de volaille

2 c. à soupe de crème 35% ou 15%

Moutarde à l’ancienne

Sel et poivre noir du moulin

Un bouquet garni (un brin de thym, laurier, vert de poireau, persil et 1/2 c. à thé de grains de poivre)

PRÉPARATION

Mariner les filets de porc dans le cidre avec l’ail, l’oignon et le bouquet garni qu’on aura ficelé dans le vert de poireau pendant 12 heures. Égoutter les filets. Réserver le jus de marinade, l’ail et l’oignon. Chauffer l’huile et le beurre dans une casserole d’au moins trois litres. Saisir les filets sur toutes les faces et les saler. Verser le sirop d’érable pour bien caraméliser le tout. Déglacer avec le jus de marinade, l’ail et l’oignon. Amener à ébullition. Mijoter tranquillement à couvert pendant une quinzaine de minutes sans oublier le bouquet garni. Ajouter les légumes. Faire cuire environ 40 minutes jusqu’à consistance désirée. Crémer et réduire le jus d’un tiers. Lier si besoin. Ajouter la moutarde à la toute fin.

Recette provenant d’Érable du Québec, à erableduquebec.ca