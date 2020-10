Des vins pour Halloween

Question de se sentir un peu dans l’ambiance de la fête d’Halloween, je vous propose quatre vins à déguster en écoutant votre film d’horreur préféré. Vous serez subjugué par cette sélection de vins rouges aux noms effrayants et aux étiquettes singulières, ou encore, par ce blanc hypnotisant qui s’accorde à merveille à notre recette de la semaine. Bonne Halloween et surtout, bonne dégustation!

Bù Riesling Concha y Toro Casillero del Diablo La Cuvée Mythique Halloween Legend Of Dracula

Bù Riesling

Le dernier vin de la sommelière Jessica Harnois est arrivé en épiceries, en édition limitée! Pour ceux qui douteraient encore de la qualité des vins de supermarchés, je vous mets au défi de ne pas succomber au charme de ce blanc aromatique et rafraîchissant. Fait en majeure partie de riesling auquel on a ajouté un soupçon de gewürztraminer, des cépages allemands et alsaciens plantés en sol canadien, on obtient un vin équilibré aux notes exotiques. Idéal avec notre recette de caponata de la semaine.

Vin blanc

Canada

Prix : 14$

Concha y Toro Casillero del Diablo

On redécouvre ce classique cabernet-sauvignon à un prix plus que raisonnable pour sa qualité. Succombez à la tentation, et laissez-vous prendre par ce vin charnel aux notes de fruits noirs (cassis, cerise, prune) et de vanille. Puisque le vin est empreint du sceau du diable, vous perdrez assurément votre âme en le dégustant de préférence avec un juteux rôti de palette.

Vin rouge

Chili

Code SAQ : 278416

Prix : 13,30$

La Cuvée Mythique Halloween

Voici une cuvée d’Halloween en édition limitée dont il ne faut pas avoir peur! Mis à part sa belle étiquette, le vin vaut le coût. Il est issu d’un projet de viticulteurs qui ont à cœur de faire découvrir le meilleur de leur région. Bien fait, il affiche des notes de cassis, de mûres, d’épices et une pointe de réglisse. À déguster avec un rôti d’agneau, du canard ou des charcuteries.

Vin rouge

France

Code SAQ : 13902492

Prix : 17,05$

Legend Of Dracula

Le légendaire vampire a maintenant sa propre cuvée et elle nous vient justement de Roumanie. Élaboré à partir d’un cépage local emblématique, le fetească neagră (ou «jeune fille noire» en français), ce vin se démarque par sa texture ample, ses notes de petits fruits rouges et noirs mûrs, de vanille, de chocolat et d’épices. D’un beau rouge sang, il sera l’accord parfait avec une viande rouge sanguinolente.

Vin rouge

Roumanie

Code SAQ : 13902388

Prix : 18,90$

Caponata classique

Portions : 6 à 8

INGRÉDIENTS

5 c. à soupe d’huile d’olive

1 grosse aubergine, avec pelure et coupée en dés de 1/2 pouce

2 courgettes moyennes, coupées en dés de 1/2

1 oignon moyen, coupé en dés

4 grosses gousses d’ail, hachées

400 ml de sauce Tomate basilic Stefano

3 c. à soupe de vinaigre de vin rouge

2 c. à soupe de câpres égouttées

Sel et poivre

1/3 de tasse de basilic frais, haché

Noix de pin rôties

PRÉPARATION

Faire chauffer l’huile d’olive dans un gros chaudron sur feu moyen. Ajouter l’aubergine, les courgettes l’oignon et l’ail. Faire sauter jusqu’à ce que l’aubergine devienne tendre et brune, environ 15 minutes. Ajouter la sauce tomate basilic Stefano, puis le vinaigre et les câpres. Couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que l’aubergine et l’oignon deviennent très tendres, en remuant occasionnellement, environ 12 minutes. Assaisonner, puis ajouter le basilic frais. Mélanger. Transférer la caponata dans un bol de service. Garnir avec les noix de pin. Servir chaud, à température ambiante ou froide. La caponata peut être préparée deux jours à l’avance. Couvrir et garder au frigo.

Recette de Stefano Faita