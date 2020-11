Cette semaine, on se fait plaisir avec une recette gourmande de gratin de pommes de terre à la dauphinoise. Pour déguster avec ce plat réconfortant, je vous suggère deux vins d’exception qui s’accorderont magnifiquement. Et puisque le temps des fêtes arrive à grands pas, pourquoi pas un champagne en édition limitée qu’on pourra offrir en cadeau aux amateurs de James Bond? Un beau souvenir pour se remémorer les meilleurs films de feu Sean Connery.

À lire aussi: Réconfortants cocktails automnaux Des nectars pour vos plats mijotés Des vins pour vos soirées automnales!

Fern Walk Péninsule du Niagara 2018 Joseph Drouhin Bourgogne Pinot Noir 2018 Bollinger Spécial Cuvée Brut

Fern Walk Péninsule du Niagara 2018

Attention coup de cœur! Un élégant vin d’assemblage cultivé et assemblé localement, fait de riesling (50%), de gewurztraminer (35%), de chardonnay (13%) et d’un soupçon de muscat. Original, il offre à la fois une belle fraîcheur et une texture un peu ronde. Des notes de fruits tropicaux, de melon et de pomme jaune le distinguent. Vif et voluptueux à la fois, il se mariera divinement à notre recette de gratin de pommes de terre à la dauphinoise de la semaine. Sa texture ample ira de pair avec le fromage fondu et sa pointe d’acidité, à la finale un peu piquante, fera de l’œil à la palette aromatique du gruyère.

Vin blanc

Canada

Code SAQ : 14510159

Prix : 16,95$

Joseph Drouhin Bourgogne Pinot Noir 2018

Pour ceux qui veulent essayer notre recette avec un vin rouge, je vous suggère celui-ci. Cette maison inspire le respect en Bourgogne. Génération après génération, on s’y applique à transmettre l’héritage de ce terroir vinicole béni des dieux, en offrant des vins à des prix exceptionnels pour leur qualité. Ce vin est d’ailleurs produit en viticulture biologique par souci de de bien faire les choses. En bouche, on découvre des notes de fruits rouges et des tannins légers. L’équilibre alcool-acidité est bien dosé et le côté facile à boire de la cuvée ira tout à fait avec notre plat gourmand.

Vin rouge

France

Code SAQ : 12157451

Prix : 26,35$

Bollinger Spécial Cuvée Brut

Cette semaine, on apprenait la mort d’un des premiers James Bond, soit Sean Connery. D’une façon purement providentielle, la mort de l’acteur est survenue au même moment que l’arrivée de la Spécial Cuvée Bollinger 007 en SAQ. Cette bouteille fera fureur par son emballage auprès des collectionneurs. Sa sortie devait annoncer l’arrivée du prochain film de James Bond sur grand écran. Tel un hommage au célèbre acteur, cette édition limitée est un cadeau inestimable à se procurer rapidement. Raffiné, avec une bulle élégante et des notes de brioche, de noix et de poire, le champagne est déjà un gage de qualité. Offert dans certaines SAQ.

Champagne

France

Code SAQ : 384529

Prix : 86,00$

Gratin de pommes de terre à la dauphinoise

Portions : 6

INGRÉDIENTS

3 tasses de lait

1 oignon, émincé

2 gousses d’ail, hachées

1 c. à thé de muscade moulue

Sel et poivre

1 kg de pommes de terre blanches, pelées et coupées en fines tranches

2 1/2 tasses de fromage gruyère, râpé et séparé

Quelques feuilles de basilic frais, ciselées

PRÉPARATION