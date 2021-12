Les 8 meilleures cartes de crédit pour rebâtir son crédit au Québec

Les cartes de crédit sont souvent réputées pour donner des remises en argent ou des points de récompense. Il existe toutefois d’autres types de cartes de crédit. Même si vous avez une mauvaise cote de crédit ou aucun historique de crédit, sachez que vous pouvez quand même obtenir une carte de crédit. Obtenir une carte de crédit plutôt que d’utiliser une carte débit Visa ou encore une carte de crédit prépayée comporte un avantage certain: en payant le solde de votre carte de crédit chaque mois, vous pourrez établir un historique de crédit positif qui vous permettra de rehausser votre cote de crédit. Il s’agit d’une solution intéressante pour les immigrants, qui n’ont aucun historique de crédit, les consommateurs ayant fait faillite, ou ceux qui ont un mauvais crédit.

Les cartes de crédit à approbation garantie et les cartes de crédit sécurisées

Il existe deux types de cartes de crédit que vous pourrez obtenir, peu importe votre cote de crédit. Il y a d’abord les cartes de crédit à approbation garantie qui ne nécessitent aucun dépôt de sécurité. Généralement, votre limite de crédit sera d’à peine quelques centaines de dollars avec de telles cartes.

Il y a également les cartes de crédit avec garantie, aussi appelées cartes de crédit sécurisées, qui nécessitent un dépôt de sécurité que vous ne pourrez pas toucher aussi longtemps que vous tiendrez cette carte de crédit. À l’expiration de la carte, ou lorsque vous l’annulerez, vous pourrez ravoir votre dépôt de sécurité. Quoiqu’il nécessite plus de capital au départ, ce type de cartes conviendra à ceux qui doivent faire des achats plus importants avec leurs cartes de crédit, et qui ont par conséquent besoin d’une limite de crédit supérieure à ce qu’on leur offre avec une carte de crédit à approbation garantie sans dépôt de sécurité.

Pour vous aider à choisir une carte de crédit permettant de rebâtir son crédit, nous avons fait des recherches dans notre comparateur de cartes de crédit, et avons identifié les 8 meilleures cartes pour rebâtir votre crédit. Les voici:

Carte de crédit avec garantie de Refresh Financial

La carte avec garantie de Refresh Financial comporte des frais annuels de 12,95 $ ainsi que des frais de maintien de compte de 3 $ par mois. Les frais s'élèvent donc à 48,95 $ par année au total. Il est toutefois nécessaire d'obtenir une approbation si vous faites une demande pour obtenir cette carte. Elle a un taux d'intérêt sur les achats, les avances de fonds et les transferts de solde de 17,99%. Le dépôt minimal de la carte s'élève à 200 $, et le dépôt maximal, à 10 000 $. Comme votre dépôt représente le même montant que votre limite de crédit, vous pouvez obtenir une limite de crédit allant jusqu'à 10 000 $, pourvu que vous ayez les fonds nécessaires.

Carte Mastercard avec garantie à approbation garantie de Capital One

Comme son nom l’indique, vous êtes certain que votre demande sera approuvée lorsque vous demanderez à obtenir la carte Mastercard avec garantie à approbation garantie. Elle comporte des frais annuels de 59 $ et a un taux d’intérêt de 19,80%. Le dépôt requis se situe entre 75 $ et 300 $, et la limite maximale de crédit est de 2 500 $. Elle offre plusieurs avantages, comme une assurance sur les achats, une garantie prolongée sur les achats, une assurance contre les accidents de voyage à bord d’un transporteur public et une assurance collision/dommages pour véhicules de location.

Carte de crédit Mastercard à approbation garantie de Capital One

Peu importe votre cote de crédit, vous êtes assuré que votre demande sera approuvée lorsque vous demanderez la carte Mastercard à approbation garantie de Capital One. Elle comporte des frais annuels de 59 $ et son taux d’intérêt sur les achats, les transferts de solde et les avances de fonds est de 19,80%. C’est une carte qui offre plusieurs assurances et le dépôt requis se situe entre 75 $ et 300 $.

Carte Mastercard à taux réduit à approbation garantie de Capital One

La carte Mastercard à taux réduit à approbation garantie est un excellent choix si vous voulez rebâtir votre crédit tout en ayant un taux d’intérêt réduit, soit un taux de 14,90%, sur les achats et les transferts de solde. Les frais annuels de la carte sont de 79 $ et le dépôt exigé se situe entre 75 $ et 300 $, selon votre cote de crédit actuelle.

Carte Visa minima Scotia sans frais annuels

Cette carte est spécialement conçue pour les personnes qui viennent d’arriver au pays ou qui n’ont pas de dossier de crédit. La carte Visa minima Scotia sans frais annuels n’a aucuns frais annuels et son taux d’intérêt de 16,99% est inférieur à la moyenne du marché. Elle offre également un taux d’intérêt pour les transferts de solde d’aussi peu que 3,99% pour les 6 premiers mois. Un salaire de 12 000 $ par année est requis, et la limite de crédit minimum est de 500 $.

Carte de crédit Visa TauxAvantage RBC

Le principal avantage de la Visa TauxAvantage RBC, outre que le fait qu’elle est sans frais, est que le taux d’intérêt varie selon votre cote de crédit. Plus votre cote est basse, plus le taux d’intérêt sera élevé, et vice-versa. Ainsi, cette carte peut être obtenue par des individus ayant un mauvais crédit, quoique l’approbation ne soit pas garantie. Malgré cela, son taux d’intérêt est majoritairement moins élevé que la plupart des cartes de crédit sur le marché. En effet, le taux d’intérêt est basé sur le taux préférentiel de la Banque Royale, auquel s’ajoute entre 4,99% et 8,99%. Elle offre également des récompenses, comme un rabais de 3 cents par litre d’essence chez Petro-Canada et un bonus de 20% de Petro-Points en faisant des achats avec la carte.

Mastercard MC1 de Banque Nationale

La carte de crédit Mastercard MC1, offerte par la Banque Nationale, est excellente pour les personnes n’ayant pas d’antécédent de crédit. Avec des frais annuels nuls (0 $), elle offre un taux d’intérêt sur les achats de 20,99% et un taux d’intérêt sur les avances de fonds et transferts de solde de 22,99%. La limite de crédit minimale est de 500 $.

Offerte seulement en Alberta, cette carte avec garantie est offerte avec des frais annuels de 49$ (et 25$ pour chaque carte supplémentaire). L'Alberta Mastercard – Secured offre un taux d'intérêt sur les achats de 19,90%, et un taux d'intérêt sur les avances de fonds et les transferts de solde de 21,90%. Le dépôt minimum requis avec cette carte est de 500$.

