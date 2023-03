5 choses à retenir par rapport à votre déclaration d’impôts

Vous avez jusqu’au 1er mai pour remplir et faire parvenir vos déclarations d’impôts aux deux paliers de gouvernement. Voici quelques éléments à prendre en compte par rapport à votre déclaration fédérale, afin d’obtenir rapidement votre retour d’impôts et savoir vers où vous tourner pour obtenir conseil en cas de pépin.

1. Déclaration remplie rapidement, argent reçu promptement

C’est simple: plus votre déclaration sera produite rapidement, plus vous recevrez votre remboursement rapidement!

L’Agence du revenu du Canada (ARC) souligne également qu’en plus de sauver des arbres, le fait de remplir sa déclaration d’impôts 2022 en ligne vous permet de sauver du temps.

«Quand on envoie sa déclaration en ligne, l’objectif de l’ARC est de vous envoyer votre avis de cotisation dans un délai de deux semaines. C’est plutôt huit semaines lorsque vous produisez une déclaration papier. Il y a donc beaucoup de temps à gagner à faire sa déclaration en ligne», rappelle la porte-parole, Marianne Homsy.

2. Le dépôt direct, une autre façon d’accélérer le processus

L’ARC recommande en outre fortement d’utiliser le dépôt direct comme méthode de réception des fonds. Combinée à une déclaration effectuée en ligne, cette méthode peut considérablement raccourcir le délai d’attente avant de recevoir son argent.

«Si on utilise le dépôt direct, l’argent est reçu le même jour que l’avis de cotisation. Par exemple, si on envoie sa déclaration en ligne et qu’on utilise la dépôt direct, le remboursement d’impôts peut être reçu en aussi peu que huit jours ouvrables. À l’inverse, si on reçoit un remboursement par chèque, il y a le délai postal à rajouter par-dessus le délai de production de l’avis de cotisation», indique Marianne Homsy.

3. N’oubliez pas vos frais de télétravail

L’ARC vous rappelle également qu’encore cette année, vous pouvez réclamer les frais encourus à domicile en raison du télétravail. Tout comme l’an dernier, deux méthodes de calcul s’offrent à vous: la méthode simple à taux fixe temporaire, qui alloue une déduction d’impôts maximale de 500$, ainsi que la méthode détaillée.

Si on choisit la méthode à taux fixe temporaire, il est possible de déduire ses frais de bureau à domicile – dépenses liées à l’espace de travail à domicile, fournitures de bureau et frais téléphoniques. Si vous avez travaillé de la maison plus de 50% du temps durant une période d’au moins quatre semaines consécutives, vous êtes en mesure de déduire 2$ par jour travaillé à la maison. Vous pourrez ensuite déduire tous les autres jours où vous avez travaillé de la maison durant l’année.

Si la méthode détaillée permet d’obtenir une déduction d’impôts potentiellement plus importante, elle est également plus fastidieuse. Elle vous permet de déduire les montants réels que vous avez payés, mais ces déductions doivent être appuyées par des documents justificatifs qu’il vous faudra conserver pendant une période de six ans. Vous devrez en outre déterminer la taille et l’utilisation – pour le travail et pour la vie personnelle – de votre espace de travail pour calculer votre déduction.

4. Confus? De l’aide est disponible!

Vous avez de la difficulté à comprendre comment remplir votre déclaration d’impôts? L’ARC offre plusieurs ressources en ligne pour vous aider.

Si on ne sait pas par où commencer, on peut consulter la page Préparez-vous à faire vos impôts. On y présente huit étapes à suivre pour produire sa déclaration de revenus.

Si on a une question et qu’on pense contacter le gouvernement par téléphone, l’ARC met à disposition des Canadiens une page intitulée Avant de nous appeler. On y trouve les renseignements et les ressources les plus demandées habituellement, entre autres des informations sur les logiciels d’impôts gratuits.

Pour produire sa déclaration d’impôts en ligne, il existe une multitude de logiciels dont certains sont gratuits ou encore, à faible coût. On peut consulter toute cette liste de logiciels gratuits.

Une page du site Web du gouvernement fédéral permet aussi de vérifier quels sont les déductions, crédits et dépenses qu’on peut demander dans le cadre de sa déclaration d’impôts et ce, en fonction de sa situation personnelle ou familiale.

Si on a décidé d’y aller avec une déclaration en ligne, l’ARC offre un service qui s’appelle Préremplir ma déclaration, qui se trouve dans les logiciels d’impôts offerts par le gouvernement fédéral.

«Ce service-là va remplir automatiquement certaines parties de la déclaration d’impôts avec les renseignements qui se trouvent dans votre portail de votre dossier de l’Agence du revenu du Canada», explique Marianne Homsy.

Pour utiliser ce logiciel, il faut toutefois être inscrit à Mon dossier, un portail sécurisé qui vous permet de consulter vos renseignements personnels au sujet de l’impôt sur le revenu et des prestations.

Enfin, l’ARC offre un outil d’apprentissage en ligne gratuit pour faire sa déclaration d’impôts par soi-même. L’outil Comprendre vos impôts propose des leçons qui aident à comprendre ce que sont les impôts, comment interpréter les feuillets d’impôts et comment remplir sa déclaration de revenus pour la première fois.

Pour ceux qui trouvent que remplir leur déclaration d’impôts, c’est carrément trop compliqué, le gouvernement fédéral offre aussi un programme d’aide plus approfondi.

Le Service d’aide en impôts programme des bénévoles (SAIPD) est proposé gratuitement à ceux qui, en plus d’avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple, n’ont pas accès à des services professionnels.

Les bénévoles du SAIPD peuvent offrir de l’aide de manière virtuelle ou en personne. Le programme est administré conjointement par l’ARC et Revenu Québec. Le programme existe depuis 1988 et l’an dernier, il a aidé 166 000 Québécois. Pour trouver un comptoir du SAIPD, on peut se rendre à la page Comptoir d’impôts gratuits sur le site Web du gouvernement fédéral.

5. Du nouveau à l’ARC

L’ARC offre cette quelques nouveaux programmes fiscaux pour aider les personnes et familles à faible revenu cette année.

La prestation dentaire canadienne, une nouvelle ressource offerte aux familles ayant un revenu de moins de 90 000$ par année, permet à celles-ci de réclamer les frais dentaires encourus au pays pour les enfants de moins de 12 ans qui n’ont pas accès à un régime privé d’assurance dentaire. La prestation alloue le remboursement d’un montant maximal de 650$ annuellement par enfant.

Par ailleurs, le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement a pour but d’aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer. Cette aide est en fait un paiement unique non imposable de 500$.

Pour être admissible, votre revenu net en tant que particulier doit être de 20 000$ ou moins ou de 35 000$ ou moins pour les familles. Votre loyer doit également représenter au moins 30% de votre revenu net.

Pour demander ce nouveau paiement unique fédéral, vous n’avez par ailleurs pas besoin de recevoir d’autres prestations relatives au logement comme l’Allocation canadienne pour le logement, qui est financée conjointement et administrée par les provinces et les territoires. La date limite pour faire une demande est le vendredi, 31 mars.