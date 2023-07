Voici combien coûte une « vanlife » en famille

Arianne Lebreux-Ebacher, Isabelle Chenier et Maude Gauthier (Hardbacon)

Métro a sondé quatre Montréalais.es pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d’habitation leur plairait le plus? Qu’est-ce qui ferait leur bonheur en matière d’activités, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l’aide de Hardbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie.

Ici, nous évaluons le coût du style de vie idéal de Stéphanie Homet, chargée de cours au cégep et serveuse dans un resto-bar de Montréal, qui est toujours à la recherche d’expériences. Son style de vie de rêve lui donnerait des ailes pour partir à l’aventure!

En plus d’une vie à deux (et éventuellement à quatre, avec deux enfants) dans un beau condo de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, la jeune femme queer de 27 ans souhaiterait partir quand bon lui semble à bord de sa van.

Combien ça coûte, tout ça?

La vie de famille rêvée de Stéphanie coûterait environ 120 000 $ par an (net) pour deux adultes et autant d’enfants. À ce montant s’ajouterait une dépense unique de 312 750 $ pour l’achat d’une fourgonnette, la mise de fonds et les frais de démarrage du condo.

Un nid à Hochelag’ et la Sprinter de Mercedes

Stéphanie souhaiterait établir son petit nid familial dans un condo avec trois chambres dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Une propriété de ce genre s’affiche généralement sur les moteurs de recherche immobilière à une valeur approximative de 585 000 $. Une mise de fonds de 20%, soit 117 000 $, devrait également être prévue.

Une fois les clés en main, Stéphanie aurait à effectuer les paiements des mensualités hypothécaires de 2722 $, estimées à partir d’un taux d’intérêt de 5% avec un amortissement sur 25 ans. À ces coquettes sommes s’ajoutent des montants annuels de 4105 $ pour les taxes foncières et scolaires en plus des frais de condo qui grimpent à 2748 $. Il faudrait aussi qu’elle règle les droits de mutation, qui représentent une somme non récurrente de 7000 $.

Pour créer un environnement qui lui ressemble, Stéphanie aurait recours à un designer pour rénover sa demeure. La rémunération associée à ce genre de services varie d’un professionnel à l’autre et en fonction de leur expérience. Pour un projet de 25 000 $, des honoraires de 15% s’élèveraient à 3750 $, par exemple.

En plus de son pied-à-terre dans la grande ville, Stéphanie désirerait aussi pouvoir partir à l’aventure sur le fly à bord de sa fourgonnette. Et pas n’importe laquelle: la Sprinter de Mercedes entièrement aménagée pour la vanlife en famille. Le modèle qu’elle convoite se vend entre 150 000 $ et 200 000 $.

Vacances de ski

Stéphanie souhaiterait passer plusieurs semaines par année à dévaler les pentes de ski d’Amérique du Nord ou d’Europe.

Un budget de 5000 $ par adulte par période de cinq ans lui permettrait d’acheter l’équipement nécessaire, soit des paires de skis, une planche, un casque et des bottes.

L’habile skieuse et planchiste a épinglé plusieurs destinations de ski de rêve tant aux États-Unis que dans des pays d’Europe. Concernant la dernière option, le coût d’un billet d’avion — qui varie grandement en fonction du lieu — peut s’estimer en moyenne à 800 $ par personne (aller-retour), ce qui totalise 3200 $ par voyage pour la famille. Quelques dizaines de dollars en crédits carbone qu’elle souhaiterait aussi acheter pour compenser ses vols en avion gonflent de manière négligeable la facture.

Et une fois Stéphanie rendue à destination, à la station de ski française Val-d’Isère, par exemple, un forfait d’une semaine coûte à peu près 4000 $CA par personne.

Si elle décidait plutôt de partir un mois en fourgonnette pour skier en Utah, aux États-Unis, elle épargnerait certainement sur l’hôtel et l’avion. Toutefois, Stéphanie passerait au moins une nuit à l’hôtel de manière hebdomadaire, afin de se relaxer, ce qui représente des frais d’environ 2000 $. Dans le cas où elle serait accompagnée de sa famille, ces frais d’hôtel s’élèveraient à environ 325 $US par nuit.

Les prix d’une passe de saison dans les grands domaines skiables en Utah oscillent autour de 1269 $US par adulte. Quant aux billets journaliers, ils coûtent 159 $ par adulte.

Bref, un voyage de ski par année représenterait une dépense familiale annuelle de plus ou moins 10 000 $, selon les modes de transport et les destinations.

Une corne d’abondance de bouffe et d’alcool

Pour ce qui est de la nourriture et de l’alcool, Stéphanie veut se gâter. Elle consacrerait 200 $ par semaine à la nourriture et 100 $ à l’alcool, pour une somme annuelle de 16 000 $ pour la famille.

Mais ce n’est pas l’épicerie qui coûterait le plus cher! Son petit plaisir, c’est de découvrir les différentes cartes de restaurants (parfois chics) et de trinquer dans les bars. Pour deux adultes, ce train de vie entraînerait des dépenses d’environ 15 000 $ par an.

Son autre souhait consisterait à recevoir en grand toutes les semaines au moins 10 personnes. Pour rassasier la faim et la soif de tout ce beau monde, on parle de dépenses en vin d’environ 12 000 $ (avec des bouteilles à 25 $) et d’un autre 12 000 $ en nourriture.

Place à la coquetterie

Stéphanie se réserverait régulièrement des moments pour se dorloter de la tête aux pieds, à raison d’une visite chez le coiffeur tous les trois mois, d’un massage saisonnier ainsi que d’une petite manucure et pédicure toutes les trois semaines. Pour être bien dans son corps comme dans sa tête, elle aurait aussi recours mensuellement à des soins psychologiques selon ses besoins. Et pour éviter d’abîmer sa manucure fraîchement faite, elle ferait appel à des services d’entretien ménager pour son condo.

Bénéficier de cette gamme de soins coûterait à Stéphanie approximativement 10 600 $ par année.

