Épicerie: où se rendre pour faire baisser sa facture ?

Alors que l’inflation alimentaire est très importante au Québec, quel type d’épicerie est le plus adapté pour faire ses emplettes? Métro a sélectionné 13 produits de base, et a comparé les prix entre une fruiterie, un supermarché d’une grande chaîne, un supermarché à bas prix et une épicerie fine.

Pour le comparatif, les épiceries sélectionnées se trouvaient dans le quartier Villeray, qui présente une diversité d’enseignes. Les résultats sont assez clairs, les Montréalais qui souhaitent économiser sur leur panier d’épicerie devraient se rendre soit en fruiteries, soit en supermarchés à petits prix.

Pour les 13 produits sélectionnés qui incluent des œufs, des pâtes, de la sauce tomate, du beurre, de la viande, du fromage ou encore du pain, le panier est revenu à 62,80$ en supermarchés à bas prix, et à 66,70$ en fruiterie. C’est respectivement 22$ et 18$ de moins qu’en supermarché de grande chaîne, où le panier est revenu à 84,10$. En épicerie fine, le coût total était de 89,40$.

Précisons que dans la fruiterie où le test a été effectué et dans une autre fruiterie visitée, le bœuf haché et les poitrines de poulet étaient introuvables, la seule viande vendue étant de la charcuterie. Métro a donc dû se rendre dans une épicerie indépendante du Mile-End, pour mener le comparatif avec les treize produits au complet. Il faut ainsi noter qu’il n’est pas possible de faire la totalité de ses courses en fruiterie si on recherche de la viande fraiche.

Pour les 13 aliments, les quantités comparées étaient les mêmes dans chaque épicerie, et le produit sélectionné était le moins cher qui soit disponible en rayon, avec une qualité comparable. Aucun produit biologique ne faisait partie de la sélection, y compris dans l’épicerie fine. Cette méthode a aussi éliminé un jambon ultra-transformé, trouvé en supermarché à petits prix, et qui pouvait difficilement se comparer aux jambons trouvés ailleurs.

Un panier de 67$ en fruiterie. Un panier de 63$ en supermarché à petits prix. Un panier de 89$ en épicerie fine. Un panier de 84$ en épicerie d’une grande chaine.

Des variations entre aliments

Les prix varient fortement entre les différentes épiceries, selon les aliments. La différence la plus faible entre le prix le plus cher et le prix le moins cher était pour le beurre et pour le bain blanc. Le pain coutait 1$ de plus en supermarché de grande chaine par rapport à un supermarché à petits prix, soit une différence de 29%.

Au contraire, les plus importants écarts de prix observés se trouvaient sur l’avocat, les viandes, les bananes et la sauce tomate. L’avocat était presque deux fois moins couteux en épicerie fine, à 1,33$ l’unité, qu’en supermarché de grande chaine et en fruiterie, à 2,49$ l’unité. Les bananes étaient deux fois et demie plus chères en supermarché de grande chaine par rapport au supermarché à bas prix.

Au rayon de la viande, les prix du jambon, du bœuf haché et des poitrines de poulet étaient tous plus intéressants en fruiterie, en épicerie indépendante et en supermarché à petits prix plutôt qu’en épicerie fine et en supermarché de grande chaine.

Le supermarché de grande chaine concentre à six reprises le prix le plus cher, sur un total de 13 produits. À l’opposé, les prix les plus concurrentiels de 10 des 13 produits se trouvaient dans le supermarché à petits prix.

La fruiterie avait, elle, des prix qui sont davantage variables, mais la moyenne du panier en fait tout de même une option intéressante pour économiser de l’argent. C’est surtout vrai en considérant que les fruiteries sont davantage nombreuses et réparties sur le territoire montréalais, car il s’agit de commerces de proximité.

Pour les supermarchés à petits prix comme ceux de grande chaine, les marques maison permettent souvent d’avoir de bons prix sur le beurre, le fromage ou les œufs.

Aliments Fruiterie / Épicerie indépendante Épicerie fine Supermarché de grande chaine Supermarché à petits prix Mozza (250 grammes) 5 $ 7 $ 4,70 $ 4,50 $ 12 oeufs blancs 4,50 $ 4,99 $ 3,89 $ 3,85 $ Spaghetti, 500gr 1,99 $ 1,99 $ 2,79 $ 2,25 $ Pain blanc, 670 gr 3,79 $ 4,29 $ 4,49 $ 3,49 $ Beurre salé, 500 gr 7,99 $ 8,39 $ 6,49 $ 6,49 $ Bananes, 2 livres 2,58 $ 1,98 $ 3,18 $ 1,38 $ Avocat, à l’unité 2,49 $ 1,33 $ 2,49 $ 1,79 $ Carottes, 2,27kg 4,99 $ 6,25 $ 7,99 $ 4,99 $ Beurre d’arachides, 1kg 5,79 $ 11,98 $* 5,29 $ 4,29 $ Sauce tomate, 700ml 1,93 $ 3,78 $ 3,33 $ 2,87 $ Jambon, 500 gr 13 $ 17 $ 18,50 $ 8 $ Bœuf haché, 500gr 7,50 $ 11,55 $ 8,99 $ 7 $ Deux poitrines de poulet 7,45 $ 13,04 $** 11,94 $ 7 $ TOTAL 66,7 $ 89,4 $ 84,1$ 62,8 $ *En épicerie fine, les beurres d’arachide étaient « naturels » et vendus par pot de 500 grammes, ce qui explique cette différence majeure de prix. **En épicerie fine, la poitrine de poulet avait un poids plus important, en réalité, le supermarché de grande chaine était le plus cher au kilo.