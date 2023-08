Le CELIAPP rencontre un succès «phénoménal»

Le CELIAPP, le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, suscite un engouement sans précédent au sein de la population canadienne, en particulier chez les jeunes aspirant à devenir propriétaires. Depuis son lancement en avril, des dizaines de milliers de CELIAPP ont été ouverts, selon les données de RBC.

Le CELIAPP se veut un outil permettant aux Canadiens d’épargner et d’investir en franchise d’impôt pour l’achat de leur première propriété. Ce succès «phénoménal» – comme le décrit Flora Do, vice-présidente, Segments clientèle et transformation, Placements et services bancaires aux particuliers, RBC – illustre l’attrait de ce compte pour la constitution d’une mise de fonds.

Pour savoir pourquoi et comment utiliser le CELIAPP, consultez notre guide ultime.

Le plafond de cotisation annuel est de 8000 $ et plus du quart (26%) des détenteurs de CELIAPP ont déjà atteint, en majeure partie ou en totalité, ce plafond. Ce chiffre témoigne de l’enthousiasme des Canadiens pour cette occasion d’épargne leur permettant de se rapprocher de leur objectif d’accession à la propriété tout en profitant de la déduction fiscale avant la fin de l’année civile 2023.

Les titres les plus couramment détenus dans les CELIAPP sont les fonds négociés en bourse (FNB) et les actions. La plupart des banques offrent également des fonds communs de placement et divers certificats de placement garanti (CPG) comme options de placement.

En plus de favoriser l’épargne pour l’achat d’une première propriété, le CELIAPP permet à ses détenteurs qui ne l’utilisent pas à cette fin de transférer leurs fonds en franchise d’impôt vers leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), sans incidence sur leurs plafonds de cotisation dans ces comptes.

Quatre faits saillants sur le CELIAPP