10 trucs pour épargner de façon créative toute l’année 

«Je n’ai pas vraiment la chance d’économiser de l’argent… Quand celle-ci entre dans mon compte de banque, elle en ressort aussitôt. Chaque paie est attendue avec impatience. Comment arriverais-je à épargner?»

Ces phrases, plusieurs se les disent ou se les remémorent avec amertume. Que vous soyez dans la vingtaine, la trentaine ou dans la quarantaine, le sujet de la gestion de votre portefeuille peut toucher une corde sensible. Si vous êtes ici et que cette lecture vous intéresse, c’est certainement parce que vous reconnaissez que vous avez besoin d’astuces pour épargner de l’argent.

Et ça tombe plutôt à pic, puisque nous avons 10 trucs pour épargner tout au long de l’année, et ce, même si vos entrées d’argent sont limitées!

Ce qu’il importe de savoir d’emblée, c’est qu’il est totalement humain d’avoir du mal à économiser de l’argent, puisque l’épargne n’est pas du tout un automatisme du cerveau. En effet, si on se fie à Hersh Shefrin, un expert en finance comportementale et professeur à l’Université Santa Clara, «les gens sont intrinsèquement vulnérables aux problèmes d’autocontrôle et le désir de gratification immédiate dépasse souvent le besoin de planifier à long terme». Le spécialiste en finance affirme que l’articulation cognitive de l’humain fonctionne mieux avec un système de gratification qu’avec un système de privation. Rien de très surprenant, non?

Pas de panique, vous verrez bien que votre cerveau est malléable et qu’il est toujours possible d’épargner de l’argent, même quand on attend ardemment nos paies bimensuelles. Il faut simplement être… un peu plus créatif!

1. Revoir son budget en misant sur les prélèvements automatiques

Faire un budget, c’est la première vraie étape pour épargner de l’argent. La deuxième est de le respecter et de le mettre à jour. C’est souvent à cette seconde étape que la plupart des gens trébuchent. Effectivement, c’est un exercice de discipline qui nécessite une certaine rigueur et quiconque mène une vie compliquée (enfants, vie sociale, école, famille, travail) peut avoir du mal à gérer son budget de manière efficace.

Les prélèvements automatiques sont une bonne manière d’imposer l’épargne dans votre compte bancaire. Ils ne vous laissent pas le choix et vous ne les oublierez jamais!

2. Fixer un montant fixe à l’épargne

Nous avons tous entendu parler du fameux défi 52 semaines de Desjardins, qui consiste à épargner 1$ la première semaine, 2$ la deuxième, jusqu’à l’atteinte d’un montant de 52$ à la 52e semaine de l’année. Totalisant 1378$ d’économie en un an, cette astuce inspire les gens parce qu’elle montre qu’il est possible d’épargner avec des petits montants. Chose certaine, ce défi nous indique plus particulièrement qu’épargner, c’est d’abord mettre de l’argent de côté, peu importe le montant. Pour les personnes qui vivent dans l’attente de leur paie, on peut penser que le fait de se fixer un petit montant peut minimalement affecter le budget, en plus de générer de l’épargne.

Autre option: mettez de côté 3$ par jour et vous verrez que vous serez tout près du défi 52 semaines de Desjardins. Vous aurez économisé 1095 $ en un an. Gardez cette habitude pendant 5 ans et vous aurez épargné 5475$!

3. Transformer l’épargne en récompenses

Puisque le cerveau humain préfère les récompenses à la privation, il faut donc trouver un moyen efficace de lui donner son fameux biscuit pour qu’il associe l’épargne à la récompense. C’est pourquoi il faut penser à vous récompenser chaque mois lorsque vous avez accompli votre défi d’épargne. Donnez-vous le défi d’économiser 3$ par jour pendant un premier mois, puis offrez-vous une récompense au bout de cette période. Cela dit, tout est question de structure. Organisez le jeu dans votre budget et surtout, comme l’indique le professeur Shefrin, «soyez sévère envers vous-même lorsque vous n’arrivez pas à atteindre vos objectifs». Le jeu est de réussir le défi pour toucher la récompense au bout du compte. Vous aimeriez une bonne bouteille de gin? Un souper au restaurant hip de votre quartier? Une activité de camping? Rendez ces choses possibles une fois vos objectifs atteints. Les récompenses ludiques stimulent des zones positives dans votre cerveau et vous verrez qu’il peut devenir amusant de jouer au jeu de l’épargne.

4. Se donner des défis

Considérer l’épargne comme un jeu, c’est aussi se mettre au défi de manière mensuelle ou hebdomadaire. Testez-vous! Voici deux idées de défis intéressants:

Économiser 1000 $ en 100 jours (ou 333$ par mois en 3 mois ou 10$ par jour en 100 jours);

Économiser le montant équivalent à votre âge par semaine tout au long d’une année (34 ans = 34$ par semaine).

D’autres personnes préfèrent s’imposer des défis qui concernent plutôt les habitudes:

Faire des heures supplémentaires au moins une fois par semaine;

Le revenu provenant des heures supplémentaires est directement déposé dans un compte-épargne;

Couper toutes dépenses autres que la nourriture pendant 7 jours (ou 14 jours);

Cuisiner plus en faisant plus de lunchs et en ne jetant pas de nourriture.

5. Dépenser de manière payante

Quel est le lien entre «épargner» et «dépenser»? Vous verrez qu’il est possible de transformer plusieurs de ses dépenses en récompenses. Dans son livre Savoir dépenser sans culpabiliser, le chroniqueur et spécialiste en finance Stéphane Desjardins soutient que la plupart des gens se trompent en choisissant leur carte de crédit et qu’il faudrait toujours prendre le temps de choisir la carte la plus avantageuse pour nous, en fonction de nos dépenses: «Il faut se concentrer sur les gains à court terme : les cartes aux taux réduits, qui offrent des rabais ou des retours en argent, représentent la manière la plus intelligente d’utiliser le crédit variable.» Ainsi, on opte pour une carte de crédit qui offre des récompenses en argent. Vos plus grandes dépenses vont dans l’épicerie? Optez pour une carte qui privilégie les retours ou récompenses sur l’épicerie.

6. L’argent comptant est un allié

Maintenant que vous avez une carte de crédit qui convient à vos besoins et qui correspond à vos dépenses, vous pouvez trouver une autre manière d’épargner. Nous avons tous des dépenses «restaurants» et «sorties» dans notre budget. Imposez-vous un montant maximal mensuel et retirez cet argent au guichet dès le premier jour du mois. Vous verrez que les dépenses sont plus douloureuses quand on voit l’argent disparaître de nos poches. Hersh Shefrin encourage même les gens à avoir des gros billets, puisqu’on remet plus souvent en question la légitimité d’une dépense quand on doit « casser un billet de 100 dollars». Vous avez du mal à y croire? Pourquoi pensez-vous que les casinos convertissent l’argent en jetons?

7. Deux comptes d’épargne

Même si vous ne jonglez pas avec des millions de dollars et que vous n’êtes pas Jeff Bezos, vous pouvez organiser vos comptes d’épargne. Permettez-vous de rêver! Surtout, gardez en tête que votre cerveau préfère le positif au négatif. À la suite de la création de votre budget, consultez un conseiller financier et voyez à créer deux types de comptes d’épargne: un REER et un CELI. Ces deux manières d’épargner sont libres d’impôts et offrent deux avenues possibles pour vous: le REER, d’une part, est un investissement dans votre avenir ou dans vos projets à long terme (premier achat de propriété, retour aux études, par exemple); d’autre part, le CELI est une belle manière d’économiser pour des projets à court terme. Planifiez donc votre avenir à partir de vos plans d’épargne.

8. Optez pour la collectivité

Il est possible de réduire les coûts de certaines dépenses quand on sépare les montants. C’est une règle de base quasi primaire. Or, elle n’est pas pour autant adoptée par la plupart des gens. Faites le tour de votre entourage proche et combinez vos services avec ceux du groupe, en répartissant par exemple les coûts d’abonnement à Netflix, Disney, Amazon Prime, Crave et Tout.tv. Si chaque personne paie pour un de ces services et le partage avec le groupe, vous avez la chance d’économiser une somme considérable d’argent sur vos abonnements, tout en continuant de profiter de vos séries favorites.

Appliquez ce principe dans plusieurs autres domaines, en favorisant notamment le covoiturage ou le partage de mets cuisinés, par exemple une sauce à spaghetti, un chili et des pâtés.

9. Faites du sport!

Stéphane Desjardins indique que la voiture représente annuellement «13,9% des dépenses moyennes par ménage québécois en 2017, soit 10 231 $». Si, comme 74% des gens, vous vous rendez au travail en voiture, ou que vous faites tous vos déplacements en voiture, vous pourriez reconsidérer votre mode de vie. Il y a certainement une épicerie accessible à vélo dans votre ville ou votre quartier. Vous pourriez opter pour transformer un ou deux déplacements hebdomadaires et vous convertir au vélo ou à la marche. Non seulement vous épargnerez en matière de dépenses en gaz, mais vous investirez aussi dans votre santé. Faire du sport peut être bénéfique pour votre portefeuille!

10. Je n’utilise plus? Je vends!

Faites l’inventaire de vos biens en gardant en tête que si vous avez passé une année entière sans utiliser un objet, il faut alors s’en départir. La meilleure manière de se débarrasser de choses qui ont une certaine valeur, c’est en les revendant sur les sites comme Kijiji, Marketplace ou eBay. Ce principe est assez simple et vous incitera à vous départir des objets inutiles. L’argent reçu peut ainsi directement aller dans un compte d’épargne de votre choix.

Ainsi, la créativité et la finance vont de pair quand vient le temps d’épargner de l’argent. Consacrez-vous dès aujourd’hui à votre budget et jouez avec vos dépenses (tout en restant responsable)!

HYPERLINK « https://hardbacon.ca/#pinterest »