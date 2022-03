Comment trouver des maisons à vendre pas chères au Canada en 2022

Vous voulez acheter une maison pas trop chère au Canada en 2022, malgré l’inflation? Vous n’êtes pas seul. Voici quelques astuces pour trouver une maison à moindre coût.

Emplacement sous-optimal

On dit souvent que les trois règles les plus importantes dans l’immobilier sont «l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement». Il se peut que vous puissiez vous offrir une maison dans un quartier que vous n’auriez pas pu vous offrir autrement en raison de facteurs externes qui le rendent plus abordable.

Il n’est pas nécessaire que ce soit votre maison pour toujours. Il peut s’agir d’une première maison où vous restez pour accumuler suffisamment de capital pour progresser sur le marché.

Par exemple, la maison qui vous intéresse pourrait être située dans une rue principale. Bien sûr, elle est quand même située dans un beau quartier. Cependant, une maison qui se situe normalement en dehors de votre fourchette de prix pourrait se vendre moins cher du fait qu’elle se trouve dans une rue passante.

De même, la proximité d’une ligne de chemin de fer ou d’un aéroport peut entraîner un rabais important. Pourquoi? Demandez aux résidents situés près de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau si le bruit des avions les dérange (réponse: oh, que oui!). Idem pour les citoyens de Pointe-Saint-Charles qui se plaignent de la gare de triage du CN. Mais si vous essayez d’entrer sur le marché de l’immobilier, une propriété proche de l’un ou l’autre peut vous aider à mettre un pied dans la porte.

Certains facteurs externes, comme les chemins de fer, sont permanents. D’autres sont temporaires. Par exemple, si un nouveau métro est en cours de construction, cela peut constituer un inconvénient majeur pour le moment. Cependant, en achetant une maison maintenant à un prix réduit, vous pouvez être en mesure d’encaisser un profit plus tard lorsque le métro sera ouvert et essayer de vendre votre propriété lorsque celle-ci aura pris de la valeur.

Les maisons à rénover

Si vous voyez une propriété avec la mention «maison à rénover» dans la description, il est presque certain que la maison a besoin de quelques travaux. Acheter une maison qui a besoin d’un peu d’amour et d’attention dans un bon quartier peut être un bon moyen de trouver une maison à vendre pour pas cher. Vous pouvez trouver des maisons à rénover sur le système SIA (maintenant devenu Realtor.ca). Recherchez des termes tels que «maison à rénover» (ou «fixer upper» et «handyman’s special» en anglais) pour les endroits qui ont besoin de travaux.

Une mise en garde: assurez-vous de ne pas en mettre trop sur vos épaules. Demandez des devis à des entrepreneurs agréés pour connaître le coût réel des rénovations afin de ne pas prendre trop de risques.

Vente par le propriétaire

À ne pas confondre avec la vente privée, la vente par le propriétaire est le cas où le propriétaire décide de vendre sa propre maison. Le propriétaire économise le coût de la commission de l’agent immobilier, de sorte que la plupart des acheteurs s’attendent à recevoir une part de cette économie.

Si le propriétaire n’est pas représenté par un agent immobilier expérimenté, vous pouvez acheter une maison pour un prix bien inférieur à celui que vous auriez normalement pu obtenir.

Vous pouvez trouver des maisons à vendre par leur propriétaire sur des sites Web comme Proprio Direct ou Kijiji.

Petites communautés

Une petite communauté peut également être un endroit idéal pour trouver des maisons pas chères. Les petites communautés ont tendance à avoir des maisons plus abordables que les grandes villes. Cela s’explique par le fait qu’il y a moins de perspectives d’emploi.

Vous avez probablement entendu parler de personnes qui ont déménagé dans des petites communautés ces derniers temps. Le travail à distance en est la cause. Les Canadiens étant en mesure de travailler à distance en raison de la pandémie, vous avez la possibilité de déménager dans une petite ville et de profiter du prix moins élevé des maisons, sans pour autant renoncer à votre emploi bien rémunéré en ville.

Villes satellites

Si vous n’êtes pas prêt à renoncer à la vie urbaine, vous pouvez envisager une ville satellite, c’est-à-dire une ville située à l’extérieur d’une ville moyenne ou grande. Par exemple, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Saint-Hyacinthe sont des villes satellites de Montréal.

Les villes satellites vous permettent de continuer à vivre à proximité de la grande ville, mais dans un endroit où les prix des logements sont plus abordables et où vous pouvez en avoir plus pour votre argent.

Saisies immobilières

Une saisie ou un «pouvoir de vente» peut être un excellent moyen d’acheter une maison à bas prix. Il y a saisie lorsque le propriétaire est incapable de faire ses paiements hypothécaires et que la banque lui retire sa maison. La banque ne fait que vendre la propriété pour récupérer l’argent qu’elle possède, de sorte que vous pouvez l’obtenir pour un prix bien inférieur au prix du marché.

Assurez-vous simplement que la maison est en bon état en procédant à une inspection. Les maisons saisies ont tendance à requérir plus de réparations que les maisons ordinaires. Vous ne voudriez pas avoir de problèmes avec le financement hypothécaire.

Vente de succession

Si le propriétaire est décédé récemment, une vente de succession peut être un excellent moyen d’acheter une maison à moindre coût. Il se peut que la famille du défunt cherche simplement à vendre la maison aussi rapidement que possible. Ça permet à celle-ci d’avoir de l’argent au lieu de payer les taxes foncières. Cela signifie que vous pouvez faire une bonne affaire.

Le porte-à-porte

Si vous êtes à la recherche d’une maison à vendre dans un quartier particulier, une bonne façon de trouver une maison à vendre qui n’est pas encore inscrite au SIA est de faire du porte-à-porte. Vous pourriez frapper aux portes des maisons qui s’apparentent au type de maison que vous aimeriez acheter dans le quartier où vous désirez vous établir afin de voir si les propriétaires ont l’intention de mettre leur maison en vente bientôt. Vous pourriez être bien préparé lorsque celle-ci sera effectivement mise en vente.

Si le porte-à-porte n’est pas votre truc, vous pouvez également distribuer des prospectus dans le quartier où vous souhaitez acheter une propriété. Ces prospectus peuvent indiquer que vous êtes intéressé par l’achat d’une maison dans ce quartier et que vous êtes prêt à faire une offre raisonnable.

Vente privée

Une vente privée peut être un autre bon moyen de trouver des maisons bon marché à vendre au Canada. Si vous trouvez quelqu’un qui veut vendre sa maison, vous pourriez lui proposer de l’acheter telle quelle au lieu de faire les démarches pour la vendre. Cela peut être particulièrement tentant si vous lui proposez un prix équitable.

Avec la pandémie, beaucoup de gens préfèrent ne pas montrer leur maison à de parfaits inconnus. En procédant à une vente privée, vous évitez que des dizaines d’inconnus entrent dans cette maison et rendent leur famille malade.

Cela évite également le désagrément des visites de la maison. Aucun propriétaire à qui j’ai parlé n’aime faire visiter sa maison. Cependant, ils le font parce que le processus de vente de la maison l’exige.