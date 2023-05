Quoi faire si on a un mauvais crédit, mais vraiment besoin d’argent

Un mauvais crédit peut vous causer bien des ennuis, surtout si vous avez besoin d’argent rapidement. Les banques sont frileuses quand vient le temps de faire un prêt à un demandeur dont le crédit n’est pas à la hauteur. Heureusement, Alterfina regarde outre les chiffres sur votre dossier de crédit et peut vous donner un coup de main lorsque vous en avez le plus besoin.

Un mauvais crédit, c’est quoi?

La qualité de votre crédit est représentée par votre cote de crédit. Celle-ci prend la forme d’un nombre entre 300 et 900 et est déterminée par une des deux agences de crédit au Canada: Equifax et TransUnion. Pour faire court, votre cote de crédit représente votre capacité à gérer et rembourser vos dettes et votre crédit. Plus votre cote est élevée, plus cela démontre que vous êtes un emprunteur de confiance. Plus votre cote est basse, moins les banques et prêteurs seront enclins à vous accorder des prêts. On considère généralement qu’une cote de crédit dite mauvaise se situe entre 300 et 579.

Plusieurs facteurs influencent votre cote. Le plus important est votre historique de paiement. Chaque paiement manqué ou en retard affecte votre cote de crédit négativement. Le ratio d’utilisation de crédit est également un élément qui pèse lourd dans la balance. Plus votre solde sur vos cartes ou lignes de crédit est élevé, plus cela représente un risque pour les prêteurs. L’âge de vos comptes de crédit, le nombre de demandes effectuées ou encore les dossiers auprès d’agences de recouvrement ont aussi un impact sur votre cote.

Quels sont les impacts d’une mauvaise cote de crédit?

Une mauvaise cote de crédit peut vous rendre la vie difficile. En effet, les banques et autres prêteurs risquent de vous refuser l’ouverture d’une nouvelle carte ou ligne de crédit ou l’accord d’un prêt, qu’il soit personnel, hypothécaire ou encore pour une voiture. Même si on accepte de vous faire un prêt, les conditions peuvent être médiocres: montants plus faibles, taux d’intérêt exorbitants et conditions de prêt rigides.

Ce n’est pas tout. Une mauvaise cote de crédit peut affecter vos chances de trouver un logement ou de décrocher un emploi. Les propriétaires et les employeurs peuvent vérifier votre cote de crédit et décider que vous n’êtes pas le bon candidat s’ils déterminent que votre cote est trop basse.

Que faire si j’ai besoin d’argent maintenant?

Le seul moyen d’augmenter votre cote de crédit est de faire vos paiements de manière régulière et sur le long terme. C’est bien beau, mais que faire si vous avez besoin d’argent là, maintenant? C’est là qu’Alterfina vole à votre rescousse. Ce prêteur vous donne accès à des facilités de crédit d’un montant de 500 $ à 2 500 $ et ce, peu importe votre situation de crédit. Au lieu de se baser sur votre cote de crédit, Alterfina évalue votre capacité d’emprunt selon des critères réalistes. Son but est de vous aider à aller de l’avant lorsque vous avez un imprévu financier urgent. Cela peut être un paiement de loyer ou pour rembourser des factures en retard par exemple.

Le processus est très simple. Vous remplissez simplement un formulaire en ligne, qui prend quelques minutes à compléter. Alterfina effectue ensuite une vérification bancaire instantanée et si approuvé, vous recevrez vos fonds dans la journée!

Il n’y a que quelques critères d’admissibilité. Vous devez avoir 18 ans ou plus et être résident du Québec. Vous devez également avoir un revenu stable d’au moins 1 500 $ brut par mois.

Est-ce que ça a un impact sur ma cote de crédit?

C’est un bel avantage d’Alterfina: les prêts et leurs remboursements n’ont aucun impact sur votre cote de crédit, puisque l’entreprise ne communique pas avec les agences de crédit. Par contre, le processus de remboursement peut vous aider à prendre de la discipline pour le paiement de vos dettes!

Justement, comment ça fonctionne pour rembourser un prêt d’Alterfina?

Les facilités de crédit d’Alterfina sont assortis d’un taux d’intérêt annuel de 18,99 %. Elle détermine avec vous le montant et la fréquence de vos paiements minimums, en fonction de votre capacité à payer et de la durée de la période de remboursement. Les facilités de crédit d’Alterfina sont généralement remboursables en 3 à 6 mois. La politique de remboursement est aussi très flexible, de sorte que vous pouvez rembourser le reste de votre solde, au complet ou en partie, à tout moment! Et dans le cas où vous ne pouvez pas faire un paiement, vous pouvez demander un report de paiement au minimum 72 heures avant la date prévue.

Alterfina est là pour vous aider dans la rapidité et la simplicité.