Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit au Canada en 2023?

Les Canadiens excellent dans beaucoup de domaines, mais il peut être difficile pour quiconque de maintenir une bonne cote de crédit. Beaucoup de bonnes personnes ont un mauvais crédit en raison d’événements imprévus ou de mauvaises compétences en matière de gestion financière. Cependant, c’est tout à fait possible de bien gérer et maintenir une excellente cote de crédit. Bien que certaines notions semblent être insaisissables à première vue, il est possible d’améliorer votre cote à tout moment. Ça demande de la discipline et peut-être l’apprentissage d’un nouvel ensemble de compétences financières. Il est important de savoir ce qu’est une cote de crédit et comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage.

La cote de crédit au Canada

Au Canada, les cotes de crédit sont calculées par les deux principales agences d’évaluation du crédit, TransUnion et Equifax. Il se peut que vous ayez un meilleur crédit auprès d’une de ces agences que de l’autre puisque leurs échelles et leurs algorithmes diffèrent.

Si votre crédit est faible, vous serez considéré comme un emprunteur à haut risque et un ensemble de conséquences risque de vous tomber dessus: taux d’intérêt plus élevés en comparaison aux personnes ayant une bonne cote de crédit; difficultés à trouver un appartement à louer; refus de certains prêts et cartes de crédit avec récompenses.

Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez obtenir une meilleure cote de crédit et tous les avantages qui en découlent.

Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit au Canada?

Une bonne cote de crédit est un nombre à trois chiffres. Au Canada, une cote de crédit entre 660 et 900 est généralement considérée comme bonne, très bonne ou excellente.

Votre cote est calculée à partir de votre dossier de crédit, qui comprend l’historique des paiements, le montant de votre dette et la durée de votre historique de crédit. Elle va de 300 à 900. Une cote qui reflète un bon crédit se situe généralement entre 660 et 724. Entre 725 et 759, elle est considérée comme très bonne, et à partir de 760, vous avez un excellent crédit. Plus la cote est élevée, plus vous avez fait preuve d’une gestion responsable de votre crédit. Ça donne aux prêteurs plus de confiance pour vous prêter de l’argent. À l’inverse, les cotes de crédit inférieures à 660 pourraient vous causer des difficultés. Un crédit inférieur à 560 est mauvais et vous aurez probablement de la difficulté à être approuvés pour des emprunts.

Lorsque vous comparez les prêts ou que vous choisissez une carte de crédit, votre cote aide un prêteur à déterminer ce qu’il peut vous offrir. Si vous avez un bon crédit, vous avez plus de chances d’obtenir les prêts que vous voulez à des taux bas. Votre bon crédit montre que vous payez vos factures et que vous gérez votre argent suffisamment bien pour rembourser vos prêts. Il n’existe pas de chiffre magique à atteindre pour être sûr d’obtenir les emprunts que vous voulez parce qu’en plus de votre cote de crédit, plusieurs autres informations seront utilisées par une organisation pour déterminer votre solvabilité.

Les agences de crédit conservent vos informations pendant de nombreuses années. Lorsque tout va bien, vos comptes actifs demeurent dans votre dossier de crédit tant qu’ils sont ouverts. Quant aux comptes fermés, ils peuvent demeurer dans votre dossier de crédit Equifax jusqu’à 10 ans, voire 20 ans chez TransUnion. Les informations qui font baisser votre cote de crédit sont toutefois conservées moins longtemps. Fiou! Ils incluent les paiements manqués ou en retard, les enquêtes de crédit (avec impact), les comptes envoyés à des agences de recouvrement, les jugements émis par les tribunaux, les propositions de consommateur et les faillites. Les délais vont de 3 à 7 ans.

L’impact positif d’une bonne cote de crédit sur vos finances

Une bonne cote de crédit vous permet d’accéder aux meilleurs produits financiers du marché. Il est plus facile d’obtenir les prêts que vous souhaitez afin de pouvoir posséder votre propre maison ou investir dans une entreprise. Vous économiserez de l’argent à long terme. Les prêteurs vous proposent également des offres spéciales et des incitations, notamment pour les cartes de crédit.

Votre bon crédit donne aux prêteurs la confiance nécessaire pour vous prêter de l’argent. Vous serez qualifié pour les nombreux produits de premier ordre qui existent. Des produits comme les prêts personnels à taux d’intérêt raisonnable seront à votre disposition. Voici quelques-uns des avantages que vous tirerez d’une bonne cote de crédit.

Meilleures cartes de crédit avec avantages

Vous pouvez obtenir des cartes de crédit avec remises en argent et des cartes de crédit voyage. De plus, vous bénéficiez d’avantages tels que des récompenses, des remises en argent et des points de voyage. Ces cartes peuvent vous permettre d’obtenir des surclassements gratuits ou des vols à rabais lorsque vous voyagez. Vous pouvez aussi profiter d’autres avantages, comme l’accès gratuit aux salons d’aéroport dans le monde entier.

Plus de chances d’obtenir un prêt hypothécaire à taux réduit

Magasiner une hypothèque avec un taux d’intérêt faible pour acheter votre première maison est l’un des principaux avantages d’avoir un bon crédit. Il s’agit d’un prêt à long terme et plus le taux d’intérêt est bas, plus vous économisez d’argent. Votre bonne cote de crédit peut inciter les prêteurs à se faire concurrence pour vous, ce qui vous permet de faire le tour du marché pour trouver la meilleure offre. Si vous n’avez pas un bon crédit en ce moment, vous devriez travailler à l’améliorer avant de demander une pré-approbation pour un prêt hypothécaire, sinon vous serez obligé de payer des intérêts élevés pendant des années.

Capacité à louer un appartement dans un marché concurrentiel

Si vous avez une bonne cote de crédit, vous pouvez plus facilement faire jouer la concurrence pour obtenir le logement que vous souhaitez louer. Les propriétaires qui disposent d’un logement dans un marché concurrentiel incluront éventuellement une enquête de crédit sans impact dans le cadre de leur processus. Dans ce cas, une personne dont la cote de crédit est inférieure à 660 ne sera probablement pas prise en considération pour la location. Le propriétaire craindra que vous ne payiez pas votre loyer à temps. Si vous avez une bonne cote de crédit, vous pouvez l’emporter sur les personnes qui ont une cote de crédit inférieure.

Si vous n’avez pas un bon crédit en ce moment et que vous cherchez des moyens d’améliorer votre situation, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La tâche peut sembler ardue, mais elle n’est pas si difficile que cela et les nombreux avantages qui en découlent en valent la peine. Comme nous l’avons vu, vous paierez des taux d’intérêt plus bas et les prêteurs se feront concurrence pour vous.

Avec une cote de crédit supérieure à 660, le monde s’ouvre à vous. Il existe quelques astuces pour améliorer votre crédit. Voici quelques-unes des mesures que vous pouvez prendre pour obtenir une bonne cote de crédit et la conserver.

Payez vos factures à temps

Payez tout à temps et en entier, qu’il s’agisse de votre facture de téléphone portable, de votre carte de crédit, de votre loyer ou de vos prêts. Même si vous contestez une facture, effectuez le paiement à temps. Vous pouvez garder le contrôle de vos factures en ajoutant des rappels sur votre téléphone ou en autorisant les prélèvements automatiques.

Maintenez votre dette en dessous de 35 % d’utilisation du crédit

Le ratio d’utilisation du crédit est un facteur important pour conserver un bon crédit. Il analyse le montant de votre dette par rapport au montant du crédit dont vous disposez. Il a un impact sur votre cote de crédit et en le maintenant à moins de 35 %, vous mettez toutes les chances de votre côté. À l’inverse, un solde élevé par rapport à votre limite de crédit peut réduire votre cote de crédit. Par exemple, si vous avez trois cartes de crédit et une marge de crédit dans la limite combinée est de 20 000 $, n’utilisez pas plus de 7 000 $ pour rester à 35 %. Avec une dette totale de 14 000 $, par exemple, votre ratio d’endettement serait de 70 %, ce qui est mauvais pour votre cote de crédit.

Soyez prudent dans vos demandes de crédit

Si vous faites plusieurs demandes de crédit en peu de temps, ça peut avoir un impact sur votre cote de crédit. Les enquêtes de crédit avec impact affectent votre cote si elles sont trop fréquentes. Par exemple, une telle vérification peut être effectuée lorsque vous commander une carte de crédit, demandez une hypothèque ou chez un concessionnaire automobile pour acheter une nouvelle voiture.

Vérifiez votre dossier de crédit gratuitement

Des entreprises comme Borrowell, Credit Karma et ClearScore offrent des copies gratuites de votre dossier de crédit et des conseils pour l’améliorer. Cette vérification n’a aucun impact sur votre cote. Votre cote de crédit gratuite vous permet de vous assurer que vos renseignements sont exacts et complets. Vous pouvez déposer des contestations si les renseignements vous concernant ne sont pas exacts. Vous pouvez également demander à recevoir une mise à jour hebdomadaire de vos habitudes financières. Ils vous indiqueront ce que vous pouvez faire pour améliorer votre cote de crédit et vous proposeront des produits pour lesquels vous êtes le plus susceptible d’être approuvé. Ces produits peuvent également contribuer à améliorer votre cote de crédit si vous les utilisez de manière responsable.

Obtenez une carte de crédit garantie ou sécurisée

Si vous cherchez à obtenir rapidement un bon crédit, vous pouvez essayer d’obtenir une carte de crédit sécurisée ou garantie. Il en existe de bonnes sur le marché, comme celle de Neo. Ces cartes sont utiles pour ceux qui ont un mauvais crédit ou pas de crédit du tout. Une carte de ce type est utile pour vous aider à gérer correctement votre utilisation du crédit. Tout le monde peut demander une carte de crédit garantie.

Vous fournissez un montant initial, qui sert de garantie à l’émetteur de la carte. Ce montant sera égal à la limite de votre carte de crédit. Il ne s’agit pas d’une carte prépayée, car elle est déclarée aux agences de crédit lorsque vous l’utilisez. Ça vous permet de vous constituer ou d’améliorer votre dossier de crédit assez rapidement.

Évitez d’annuler vos cartes de crédit

Vous avez peut-être du mal à utiliser vos cartes de crédit de manière responsable et vous vous apercevez que vous vous endettez. La dernière chose que vous voulez faire est d’annuler la carte de crédit, car elle est liée à votre historique de crédit. De plus, si vous annulez une carte de crédit, vous augmentez votre ratio d’utilisation du crédit, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre cote.

Une meilleure solution consiste à conserver cette carte dans un endroit sûr, hors de votre portefeuille. Vous ne l’utilisez qu’en cas d’absolue nécessité. Veillez également à la déconnecter de tout paiement automatique que vous avez.

Avec une bonne cote de crédit au Canada, le monde vous appartient!

Avec une cote de 700 ou plus, il est très probable que tout créancier la considère comme bonne. Ça signifie que vous avez accès à pratiquement tous les types de produits de crédit dont vous avez besoin pour améliorer votre vie comme vous le souhaitez. Vous pouvez devenir propriétaire d’une maison ou créer une entreprise grâce à un prêt à faible taux d’intérêt.

Si votre crédit n’est pas encore à ce niveau, il est en votre pouvoir de changer ça. Apprenez à gérer correctement votre crédit. Payez vos factures à temps et remboursez votre carte de crédit en entier. Même si votre crédit est mauvais pour le moment, vous pouvez l’améliorer en dépensant modestement et en payant vos factures à temps. Après quelques mois, vos efforts commenceront à porter fruit!

FAQ sur une bonne cote de crédit

Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit au Canada?

En général, une cote de crédit de 660 ou plus indique aux organisations et aux individus (prêteur, émetteur de carte de crédit, propriétaire d’appartements) qu’ils peuvent vous faire confiance et que vous payerez probablement vos comptes à temps.

Est-ce que 800 est une bonne cote de crédit au Canada?

Oui, 800 est une bonne, voire excellente, cote de crédit au Canada. L’échelle va de 300 à 900. Avec une cote de 800, votre cote de crédit ne vous empêchera pas de réaliser vos projets et vous pourrez obtenir des avantages (taux d’intérêt raisonnable, meilleures cartes de crédit, etc.)

Est-ce que 750 est une bonne cote de crédit au Canada?

Oui, 750 est une bonne cote de crédit. Tout ce qui se situe en haut de 659 est habituellement bien vu par les prêteurs, émetteurs de cartes de crédit et locateurs. À 750, vous pouvez encore améliorer votre cote de crédit. Commencez par vérifier votre dossier de crédit gratuitement pour vous assurer que vos renseignements sont exacts et complets. Ensuite, limitez votre ratio d’utilisation du crédit à 35 % ou moins.

Est-ce que 486 est une bonne cote de crédit au Canada?

Malheureusement, 486 est une mauvaise cote de crédit. Tout ce qui se situe sous la barre de 560 est mal vu. Une cote de 486 limitera certainement votre accès à des prêts et à des cartes de crédit avantageuses. Pour rebâtir votre crédit, vous pouvez vous tourner vers des cartes de crédit sécurisées ou garanties.

Est-ce que 483 est une bonne cote de crédit au Canada?

Non, 483 n’est pas une bonne cote de crédit. Vous vous rapprochez de la limite inférieure de 300, les cotes de crédit au Canada étant classées de 300 à 900. Pour rebâtir votre crédit, vous pouvez vous tourner vers des cartes de crédit sécurisées ou garanties. Vous devrez ensuite limiter vos demandes d’accès à du crédit, toujours payer vos comptes à temps et en entier, et garder votre ratio d’utilisation du crédit à 35 % ou moins.

Comment garder une bonne cote de crédit?

D’abord, vérifiez votre dossier de crédit gratuitement pour vous assurer que vos renseignements sont exacts et complets. Si ce n’est pas le cas, faites-les corriger. Ensuite, limitez votre ratio d’utilisation du crédit à 35 % ou moins et payez toujours vos factures à temps. Ne fermez pas vos comptes de cartes de crédit et ne demandez pas de nouvelles cartes trop souvent. Et le tour est joué!