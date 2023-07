Voici combien coûte un style de vie confortable, mais modeste, dans Ahuntsic

Arianne Lebreux-Ebacher, Isabelle Chenier et Maude Gauthier (Hardbacon)

Métro a sondé quatre Montréalais.es pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d’habitation leur plairait le plus? Qu’est-ce qui ferait leur bonheur en matière d’activités, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l’aide de Hardbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie.

Ici, nous évaluons le coût du style de vie idéal d’Éloi Tousignant-Lord, qui rêve plutôt simplement. Le jeune homme de 24 ans est présentement étudiant en création littéraire. Fier Ahuntsicois, il habite chez ses parents dans un appartement et travaille comme agent administratif. Son style de vie de rêve est modeste: continuer de vivre dans son quartier dans un petit condo, voyager de temps en temps et se permettre quelques dépenses pour des sorties ou des achats.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie de rêve de cet étudiant s’élèverait à un peu moins de 50 000 $ par année (net), après des frais uniques de 70 288 $ pour la mise de fonds de son condo, le paiement de ses taxes de bienvenue et l’achat d’un vélo électrique.

Un spa dans la cour

Éloi habiterait dans un condo équivalent à un 3 ½, dans le quartier d’Ahuntsic, et aurait comme petit luxe un spa dans sa cour arrière. L’achat d’une unité dans un immeuble à condos avec piscine et salle d’entraînement, dans le quartier, s’élève à environ 325 000 $. La mise de fonds serait de 65 000 $, donc il faudrait prévoir des paiements mensuels de 1512 $ (taux de 5% avec prêt sur 25 ans). Les droits de mutation seraient de 3218 $ et les taxes annuelles de 1535 $.

Juste un chat

L’étudiant de 24 ans aimerait adopter un chat dans un refuge. Cela lui coûterait environ 200 $ par année pour la nourriture, et 2000 $ par année pour les soins, pour un total d’environ 2200 $ annuellement.

Pas d’auto

Pour sortir de la ville, Éloi utiliserait les services de Communauto, au coût de 50 $ par jour, quelques fois par année. Il continuerait également de prendre les transports en commun en sol montréalais, donc débourserait 1128 $ en titres de transport par an. Étant donné qu’il aimerait aussi avoir un vélo électrique, on ajoute un peu moins de 2000 $ à ce budget.

Voyages et boîtes-repas

Éloi aimerait voyager deux fois par année, en Europe, en Asie ou dans le Sud. Son budget voyage annuel est évalué à 6000 $ par année, puisque les billets d’avion pour ces destinations ne sont pas donnés.

Éloi aimerait faire appel aux services de boîtes-repas pour se nourrir au quotidien. Il compléterait le tout avec une petite épicerie hebdomadaire. Avec HelloFresh, le service de repas lui coûterait environ 115 $ par semaine pour dix portions. Cela l’amène à 6000 $ par an, plus 2600 $ d’épicerie.

Un entraîneur privé

Éloi aimerait consulter un.e psychologue et un.e travailleur.euse social.e, qu’il verrait respectivement deux fois par semaine et une fois par mois. Cela lui coûterait environ 120 $ par séance, pour un total de 4320 $ par an. Il aimerait avoir recours aux services d’un entraîneur privé une fois par semaine, ce qui lui coûterait environ 240 $ par mois, tout comme ses cours de natation.

Un budget activités

Éloi aimerait aller au cinéma environ deux fois par mois. Il souhaiterait aussi aller au musée et aller voir des spectacles de temps en temps. Il s’en sortirait donc pour un total de 800 $ par année. Son budget restaurants et bars est estimé à 1200 $ annuellement, puisqu’il les fréquente peu.

