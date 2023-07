Voici combien coûte une vie entre Verdun et la campagne

Métro a sondé quatre Montréalais.es pour savoir quel serait leur style de vie de rêve. Quel est leur quartier de prédilection? Quel type d’habitation leur plairait le plus? Qu’est-ce qui ferait leur bonheur en matière d’activités, de services et de soins personnels? On a ensuite demandé l’aide de Hardbacon pour déterminer combien leur style de vie idéal coûterait dans la vraie vie.

Ici, nous évaluons le coût du style de vie idéal de Justine Couture, archiviste et mère d’une fillette d’un an qui se plaît beaucoup à Verdun. Tellement, que si on lui donnait le choix, la jeune femme de 33 ans y resterait pour de bon. Elle et son mari architecte emménageraient dans l’une de ces maisons d’inspiration d’après-guerre que l’on trouve dans l’arrondissement et la retaperaient entièrement à leur goût.

La famille vivrait aussi en partie à la campagne pour que sa petite Aimée puisse humer l’air marin depuis un chalet situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

Combien ça coûte, tout ça?

Le style de vie dont rêve Justine coûterait environ 125 000 $ par année (net). Pour ses deux propriétés, elle devrait en plus verser 489 000 $ en mises de fonds, frais de démarrage et rénovations.

Une maison d’après-guerre dans Verdun

L’heureuse Verdunoise, son conjoint et le père de ce dernier sont actuellement copropriétaires d’un duplex. Justine et son époux vendraient donc leur part de l’immeuble pour une valeur totale de 650 000 $ afin de la réinvestir dans l’achat d’une maison unifamiliale de type vétéran au coût approximatif de 725 000 $ qu’ils rénoveront à leur goût. Cette nouvelle propriété devrait avoir au moins quatre chambres pour y accueillir un deuxième enfant.

Le hic, c’est qu’à Verdun, ces vieilles maisons de trois chambres et plus sont assez rares. Des travaux d’agrandissement seraient ainsi à prévoir, en plus des nombreuses réparations qui viennent avec des propriétés anciennes. Au moins 200 000 $ seraient donc nécessaires pour un tel projet.

À ce montant s’ajouterait une mise de fonds de 145 000 $ (de 20% afin de garder des liquidités pour les rénovations). Les mensualités hypothécaires s’élèveraient à 3373 $ (taux de 5% avec amortissement sur 25 ans). Les droits de mutation seraient de 10 000 $ et les taxes annuelles, de 4882 $.

Pour garder sa maison propre, Justine solliciterait des services d’entretien ménager de manière hebdomadaire. Un budget de 5 000 $ par an est donc à prévoir.

Se ressourcer sur le bord du fleuve Saint-Laurent

Pour s’éloigner occasionnellement du tohu-bohu de la ville, la famille construirait son chalet idéal quelque part entre Québec et Montréal.

Considérant les coûts élevés des matériaux et de la main-d’œuvre, qui est plutôt rare, et les quelques économies faites grâce à l’apport son mari architecte à la conception de la propriété, Justine pourrait bâtir son chalet de rêve pour 500 000 $ sur une terre achetée pour plus ou moins 100 000 $. La mise de fonds pour cette propriété serait d’environ 120 000 $. L’hypothèque sur cette construction serait d’environ 2791 $ par mois (plus les taxes).

Une fois le chalet érigé, il faudra le meubler! Un montant de 10 000 $ pour l’achat d’électroménagers, de lits, d’un divan et d’autres meubles serait suffisant.

Au resto souvent

Justine garderait son habitude d’acheter les provisions pour la famille au marché local Chez Robin, à la boucherie Viandal et à l’épicier Métro. La facture tourne généralement autour de 200 $ par semaine, selon l’estimation de Justine, ou 10 400 $ par année.

Les sorties au restaurant seront plus récurrentes, soit deux fois par semaine, pour une somme de 50 $ pour deux personnes, donc 5200 $ par an. Toutes les trois semaines, elle aimerait avoir un rendez-vous galant avec son amoureux dans un restaurant plus cher, à 100 $ par personne, ce qui équivaut à un budget annuel de 3400 $.

L’Italie

Une visite sur le continent européen tous les deux ans plairait aussi à Justine. Sa prochaine destination serait l’Italie. Pour une famille de quatre, les coûts incluant l’avion, le logement et le tourisme tournent autour de 12 000 $ (6000 $ par an) pour un périple de deux semaines.

Elle voudrait aussi faire des escapades familiales en voiture deux fois par année, à moins de six heures de route de Montréal. Une somme de 1500 $ s’ajoute donc à son budget voyage.

Thérapie

Justine comme son conjoint consulterait un psychologue chaque semaine, ce qui reviendrait à 12 000 $ par année.

