Quelle est la cote de crédit minimum pour obtenir un prêt automobile au Québec?

L’achat d’une nouvelle voiture peut être stressant, surtout si votre cote de crédit n’est pas très haute. Au Canada, vous aurez généralement besoin d’un cote de crédit de 660, au moins, pour être admissible à la plupart des prêts automobiles. Ne paniquez pas si votre cote est inférieure à ce niveau : certains prêteurs proposent des prêts à ceux qui ont de telles cotes de crédit.

Les exigences minimales en matière de cote de crédit selon les prêteurs

Le processus d’achat d’une voiture peut être excitant et stressant à la fois, surtout au moment du financement. Votre cote de crédit est l’un des principaux éléments considérés lors de la demande d’un prêt automobile. Comme les prérequis varient en fonction des prêteurs, il est important de comprendre ce dont vous avez besoin pour être admissible à un prêt.

Les exigences des concessionnaires

Les concessionnaires collaborent avec divers prêteurs pour offrir de nombreuses formes de financement à leurs clients, y compris le financement à zéro pour cent, réservé à quelques privilégiés dont la cote de crédit est exceptionnelle. Une cote de crédit minimum de 700 est généralement requise pour avoir accès à un financement à zéro pour cent, lorsqu’il est disponible.

Si vous envisagez de financer votre achat par l’intermédiaire d’un concessionnaire, la négociation des conditions du prêt devient primordiale. Les concessionnaires peuvent être ouverts à réduire le taux d’intérêt ou d’autres éléments, surtout si vous êtes prêt à verser une mise de fonds importante ou à acheter un véhicule haut de gamme.

Les exigences des banques et coopératives de crédit

La plupart des banques exigent un cote de crédit minimum de 660 pour un prêt automobile. Elles souhaitent s’assurer que les emprunteurs ont de bons antécédents de crédit et sont capables de rembourser le prêt. Certaines banques et coopératives de crédit font affaire avec des clients ayant des scores inférieurs s’ils ont un cosignataire ou un garant.

Un cosignataire ou un garant accepte d’assumer la responsabilité du remboursement du prêt si l’emprunteur n’en est plus en mesure. De nombreuses institutions financières n’imposent pas de cote de crédit minimum en la présence d’un cosignataire ou d’un garant. Cependant, le cosignataire ou le garant devient responsable du remboursement du prêt. Sa cote de crédit et son avenir financier pourraient être négativement impactés, si vous omettez d’effectuer des paiements.

Les exigences des prêteurs en ligne

Les prêteurs en ligne tels que Car Loans Canada ont récemment gagné en popularité. Leurs exigences en matière de cote de crédit sont souvent plus souples que celles des prêteurs traditionnels. Certains prêteurs en ligne peuvent même considérer des clients ayant un cote de crédit de 550. Dans un tel cas, ils factureront des taux d’intérêt plus élevés pour atténuer le risque.

Un des avantages de faire affaire avec un prêteur en ligne est que le processus de demande est souvent plus rapide et plus pratique qu’avec les prêteurs traditionnels. Vous pouvez demander un prêt en ligne sans vous déplacer et recevoir une décision en quelques minutes.

Les exigences des prêteurs privés

Un prêt d’une autre provenance qu’une banque peut être à considérer lors de l’achat d’un véhicule. Les prêteurs non-bancaires, tels que les plateformes de prêt en ligne et les prêteurs privés, ont tendance à accepter la demande d’emprunteurs dont la cote de crédit est aussi faible que 525. Leur ouverture à faire affaire avec des clients dont la cote de crédit est inférieure vient avec un prix : leurs taux d’intérêt sont généralement plus élevés, ce qui peut rendre ces prêts difficiles à rembourser, surtout pour une somme aussi importante que le prix d’une voiture.

Les exigences des concessionnaires “Buy-here-pay-here”

En plus de vendre des automobiles, les concessionnaires “Buy-here-pay-here” proposent des prêts à leurs clients. Ils aident ceux qui ont une faible cote de crédit et leur permettent d’obtenir un prêt pour acheter une voiture d’occasion. Nombreux d’entre eux n’exigent pas de cote de crédit minimum. Cependant, ils ont tendance à facturer des taux d’intérêt plus élevés et exigent des acomptes importants.

Avant d’envisager un concessionnaire “Buy-here-pay-here”, il est crucial d’examiner attentivement les termes et conditions du prêt. Assurez-vous de bien comprendre les taux d’intérêt, les exigences relatives à la mise de fonds et les modalités de remboursement. Vous devriez également déterminer votre capacité à effectuer les paiements à temps et en totalité, car tout défaut pourrait entraîner la reprise de possession du véhicule et endommager votre cote de crédit.

Quels autres éléments affectent l’admissibilité à un prêt automobile?

Bien qu’importante dans le processus, la cote de crédit n’est pas le seul élément que les prêteurs prennent en compte. Il s’intéressent également à votre situation d’emploi, votre revenu, votre ratio d’endettement, vos antécédents de crédit et vos habitudes de paiement.

Votre situation d’emploi et votre revenu

Les prêteurs veulent s’assurer que vous ayez un revenu stable pour rembourser le prêt. Un emploi à temps plein et un salaire régulier vous permettent d’être plus facilement considéré pour un prêt automobile. Les travailleurs autonomes peuvent également être admissibles en fournissant des documents supplémentaires, tels que des déclarations de revenus.

Les prêteurs peuvent également tenir compte de la date à laquelle vous avez démarré votre emploi actuel. Plus vous êtes employé depuis longtemps et plus vos antécédents professionnels sont stables, plus vous serez considéré comme un emprunteur fiable.

En outre, certains prêteurs exigent que vous gagniez un minimum de revenu pour couvrir les paiements du prêt et autres dépenses.

Votre ratio d’endettement

Il s’agit du pourcentage de votre revenu mensuel qui sert à rembourser vos dettes. Les prêteurs préfèrent les clients ayant un ratio de 36% ou moins. Certains pourront considérer la demande d’emprunteurs dont le ratio est plus élevé, en prenant compte alors d’autres éléments.

Il est important de maintenir un ratio d’endettement aussi bas que possible en remboursant vos dettes et en évitant de nouvelles dettes. Cela vous aidera à vous qualifier pour un prêt automobile et à obtenir un meilleur taux d’intérêt.

Vos antécédents de crédit et vos habitudes de paiement

Les prêteurs examinent également vos antécédents de crédit pour évaluer vos habitudes de paiement. Il est important d’effectuer tous vos paiements à temps : tout paiement manqué ou en retard peut ternir votre cote de crédit et votre admissibilité à un prêt automobile.

Examiner votre dossier de crédit avant de demander un prêt automobile peut s’avérer très pertinent. En effet, cela vous permettra d’identifier des erreurs ou des inexactitudes qui peuvent avoir un impact négatif sur votre cote de crédit.

Comment améliorer sa cote de crédit et obtenir un prêt automobile?

Une bonne cote de crédit vous aide non seulement à obtenir un prêt, mais peut également vous faire bénéficier d’un taux d’intérêt plus bas, de meilleures conditions de prêt et des primes d’assurance auto moins chères.

Si votre cote de crédit est inférieure aux exigences minimales, les suggestions suivantes vous permettront de l’améliorer.

Payer toutes les factures à temps

L’historique de vos paiements impacte le plus votre cote de crédit : tout retard peut endommager votre score. Il est alors essentiel de respecter chaque échéance de paiement de vos cartes de crédit, de vos prêts et de vos factures de services publics. Mettre en place des paiements automatiques ou des rappels vous aidera à garder le contrôle.

Changer de carte de crédit

Changer de carte de crédit, en particulier pour une carte de crédit sécurisée, peut être une stratégie efficace pour améliorer votre cote de crédit et faciliter votre admission à un prêt automobile. Une carte de crédit sécurisée nécessite un dépôt qui sert de limite de crédit, réduisant ainsi les risques pour le prêteur. Une telle carte est plus facile à obtenir même pour ceux dont la cote de crédit est faible. Elle présente l’avantage de créer un historique de paiements et de remboursements que les principaux bureaux de crédit pourront consulter. Cela vous permettra d’établir des antécédents de crédit au fil du temps…

Réduire les soldes dûs de vos cartes de crédit

Des soldes élevés portent atteinte à votre cote de crédit. Il est recommandé de maintenir le solde de votre carte de crédit en dessous de 30 % de votre limite de crédit. Faites votre maximum pour rembourser votre solde et évitez d’atteindre la limite autorisée par vos cartes. Si vous peinez à rembourser votre solde, contactez votre compagnie de carte de crédit pour voir si elle peut vous aider.

Limitez les enquêtes de crédit

À chaque demande de crédit, qu’il s’agisse d’un prêt automobile, d’une carte de crédit ou d’un autre type de prêt, une enquête avec impact sur votre dossier de crédit est réalisée. De trop nombreuses demandes peuvent réduire votre score. Il est alors préférable d’en limiter le nombre, à moins que cela ne soit nécessaire. Si vous comparez diverses offres de prêt automobile, il est conseillé de faire toutes vos demandes dans un court laps de temps pour minimiser l’impact sur votre cote de crédit.

Examinez régulièrement votre dossier de crédit

Voici une habitude judicieuse pour détecter de possibles erreurs ou inexactitudes pouvant faire baisser votre cote de crédit. Tous les ans, les résidents du Canada peuvent demander une copie de leur dossier de crédit sans frais auprès de l’une des principales agences d’évaluation du crédit. Si vous y trouvez des erreurs, assurez-vous de les signaler à l’agence d’évaluation du crédit.

Equifax et TransUnion n’offrent qu’un seul rapport de crédit gratuit par an. Toutefois, plusieurs applications et portails bancaires vous permettent de vérifier votre cote de crédit gratuitement aussi souvent que souhaité. Vous améliorerez votre cote de crédit avec de bonnes habitudes financières, la surveiller de près est tout aussi important. En effet, en cas d’erreur, si vous êtes victime d’une fraude par carte de crédit ou d’un vol d’identité, vous serez en mesure d’adresser la situation bien plus rapidement.

Comment obtenir un meilleur prêt auto grâce au refinancement?

Refinancer un prêt revient à renégocier votre contrat dans le but d’en obtenir un nouveau à des conditions plus favorables. Si vous avez contracté un prêt automobile à taux d’intérêt élevé et que votre cote de crédit s’est améliorée depuis, il est pertinent d’envisager de refinancer votre prêt. Vous pourriez ainsi obtenir un taux d’intérêt plus bas et prolonger les conditions de votre prêt. En d’autres termes, le refinancement peut vous aider à économiser de l’argent.

Les prêts automobiles, comme les cartes de crédit, vous aideront à établir votre cote de crédit si vous gérez efficacement vos finances. Ils peuvent améliorer votre cote de crédit en fonction de trois éléments : l’historique des paiements (la fréquence et le montant de vos paiements), la durée de vos antécédents de crédit (depuis combien de temps vous avez recours au crédit) et la combinaison de crédits (le nombre de dettes que vous gérez actuellement).

S’il est dans vos habitudes de systématiquement rembourser vos dettes au complet et à temps et que vous savez gérer diverses dettes avec efficacité, votre cote de crédit augmentera avec le temps, ce qui fait du refinancement une avenue à considérer. Cependant, contracter divers prêts dans le seul objectif d’améliorer sa cote de crédit n’est pas conseillé, surtout si vous n’êtes pas certain de pouvoir les rembourser selon les modalités contractuelles.

Quelques conseils pour obtenir un meilleur taux sur son un prêt automobile

L’achat d’une voiture est un investissement important. Vous économiserez beaucoup à long terme, si votre taux est bas. Que vous soyez un acheteur débutant ou chevronné, il est essentiel de chercher et de comparer diverses offres afin d’effectuer le bon choix. Voici quelques conseils pour vous aider :

Comparer diverses offres

La première chose à faire est d’identifier plusieurs prêteurs. N’acceptez pas la première offre de prêt que vous recevez, mais prenez le temps de comparer les conditions et les taux des différents prêteurs pour choisir ce qui est le plus à votre avantage.

Certains organismes se spécialisent dans les prêts automobiles, d’autres offrent une variété de prêts. Assurez-vous de privilégier les prêteurs qui offrent des taux et des conditions concurrentiels qui correspondent à votre budget. Vous pouvez également utiliser des outils de comparaison en ligne.

Négocier avec les prêteurs

Il est possible de négocier les conditions de votre prêt auto, tout comme ce fut le cas lors de l’achat du véhicule. Soyez prêt à fournir des documents prouvant votre solvabilité et votre pouvoir de négociation, tels que votre cote de crédit, votre revenu et vos antécédents professionnels.

En négociant avec les prêteurs, assurez-vous de vous renseigner sur les frais qui peuvent être ajoutés à votre prêt : frais d’origination, pénalités de remboursement anticipé, frais d’ouverture de dossier, etc. Prenez connaissance de toutes les clauses du contrat, sans exception et posez autant de questions que nécessaire afin que tout vous semble clair.

Envisagez un prêt d’une durée plus courte

Un prêt plus court vient souvent avec des mensualités plus élevées, mais engendre également moins d’intérêts sur la durée du prêt. Si vous pouvez vous permettre des remboursements mensuels plus élevés, vous gagnerez à choisir un prêt de plus courte durée.

Vous serez également propriétaire de votre voiture plus tôt, un avantage important si vous envisagez de vendre ou de changer de voiture dans le futur. Si votre cote de crédit est excellente, vous pourriez être admissible à un taux d’intérêt inférieur, même sur un prêt à court terme.

Ce qu’il faut retenir au sujet de la cote de crédit pour obtenir un prêt automobile

Une bonne cote de crédit, un revenu stable et la preuve d’une bonne gestion de vos dettes sont nécessaires pour obtenir un prêt automobile. Il est possible d’améliorer une cote de crédit trop basse pour un tel prêt en prenant quelques actions. Cet article vous donne divers conseils pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et obtenir la meilleure offre possible quand vient le temps de souscrire à un prêt automobile.

Questions fréquentes sur les cotes de crédit et les prêts automobiles au Canada

Quelle cote de crédit est nécessaire pour obtenir un prêt automobile?

Bien qu’il n’y ait pas de cote de crédit minimum requise pour un prêt automobile au Canada, vous aurez généralement à justifier d’une cote de 630 ou plus pour être admissible à la plupart des prêts automobiles. Si votre cote de crédit en est inférieure, les offres que vous obtiendrez seront moins attrayantes.

L’obtention d’un prêt automobile affecte-t-elle une cote de crédit?

Lorsque vous demandez un prêt automobile, une enquête avec impact sur votre cote de crédit sera effectuée, ce qui la réduira temporairement et dans une mesure limitée.

La préapprobation d’un prêt automobile peut-elle affecter une cote de crédit?

En effet, elle peut avoir une incidence sur votre cote de crédit lorsque le prêteur fait une enquête avec impact sur votre cote de crédit dans le cadre des diverses vérifications.

Peut-on obtenir un prêt automobile avec une cote de crédit de 500?

Si votre cote de crédit est inférieure à 500, la probabilité d’obtenir un prêt automobile est assez faible. Si vous y parvenez, il y a fort à parier que les conditions seront peu avantageuses.

Peut-on obtenir un prêt auto avec une cote de crédit de 550?

La probabilité est faible pour ceux dont la cote de crédit est de 550. Bien qu’il ne soit pas impossible d’obtenir un prêt, les conditions seront loin d’être idéales.

Peut-on obtenir un prêt auto avec une cote de crédit de 620?

Vous aurez généralement besoin d’une cote de crédit de 630 ou plus pour être admissible à la plupart des prêts automobiles. Avec une cote de crédit de 620, les chances restent relativement bonnes d’obtenir. Toutefois, ce score ne vous permettra probablement pas d’obtenir un très bon taux d’intérêt.

Peut-on obtenir un prêt automobile avec une cote de crédit de 650?

Dans la plupart des cas, c’est une cote de crédit suffisante pour être admissible à un prêt automobile. Malgré tout, ce score ne vous qualifiera probablement pas pour les meilleurs taux d’intérêt.

Peut-on obtenir un prêt auto avec une cote de crédit de 675?

Une cote de crédit de 675 suffit pour être admissible à la plupart des prêts automobiles. Cependant, vous gagnerez à retarder votre achat afin d’améliorer votre cote de crédit et obtenir un taux d’intérêt parmi les plus bas du marché.

Peut-on obtenir un prêt automobile avec une cote de crédit de 700?

Une cote de crédit de 700 est plus que suffisante pour se qualifier à un prêt automobile. Un score supérieur à 700 vous permet d’obtenir rapidement l’approbation de votre prêt et les offres qui vous seront présentées seront intéressantes. Une très bonne cote de crédit se situe entre 725 et 759 et une excellente cote de crédit est de 760 et plus. Sachant cela, une cote de 700 laisse encore de la place à de l’amélioration!