Des insectes contre les changements climatiques

Metro World News examine de nouvelles méthodes de gestion des biodéchets qui pourraient offrir une nouvelle solution à un problème mondial. Environ 30% de la nourriture que nous produisons est gaspillée et cela représente environ 1,8 milliard de tonnes par an. Mais les insectes peuvent aider à résoudre ce problème.

«Les mouches soldats noires (MSN) sont des recycleurs propres à la nature et elles représentent une solution durable à la gestion des déchets organiques», explique à Métro Nalini Puniamoorthy, professeure adjointe au Département des sciences biologiques à l’Université nationale de Singapour.

«Comme beaucoup d’insectes, les MSN ont des stades de vie distincts et pendant la phase juvénile, les larves voraces sont capables de se nourrir de grandes quantités de déchets organiques, avant de se transformer en mouche adulte. Les larves matures sont elles-mêmes riches en protéines et en graisses, et peuvent être ainsi récoltées comme un complément dans l’alimentation animale. De plus, les résidus issus de l’alimentation des MSN peuvent être compostés comme un engrais naturel riche en nutriments.»

Il existe plusieurs installations commerciales et de recherches en Chine, en Corée du Sud, en Malaisie, en Australie, en Europe ainsi qu’en Amérique du Sud et du Nord, qui ont mis à l’oeuvre la bioconversion des mouches soldats noires au cours de la dernière décennie. Mais cela pourrait-il devenir une tendance mondiale ?

Éducation et initiatives

«Les types de déchets produits diffèrent d’un endroit à l’autre et de ce fait, l’agriculture MSN doit être adaptée aux problèmes de déchets spécifiques à chaque région.

Par exemple, dans la plupart des communautés urbaines, une gestion efficace et durable des déchets municipaux pourrait représenter un plus grand défi que la gestion de déchets industriels ou agricoles»,

ajoute Nalini Puniamoorthy.

«Dans l’ensemble, je pense que l’éducation et des initiatives politiques raisonnables sont nécessaires. Les communautés et les acteurs locaux devraient être formés aux pratiques de gestion durable des déchets, qui séparent les déchets organiques des non organiques. Et il est nécessaire de développer des infrastructures pour les diriger vers des installations de MSN. En outre, des recherches sont nécessaires pour optimiser l’élevage des mouches soldats noires en fonction des conditions climatiques locales et des flux de déchets.»

Chua Kai-Ning, cofondatrice et directrice en chef du marketing chez Insectta

Qu’est ce qu’Insectta?

Insectta est la première ferme à mouches soldats noires (MSN) de Singapour. Fondée en 2017, nous exploitons les pouvoirs de nos MSN à dévorer les déchets alimentaires pour transformer ceux de Singapour en ressources précieuses comme des biomatériaux, de la nourriture pour animaux et des engrais.

Les MSN sont une sorte de mouche que l’on trouve dans de nombreuses régions du monde, y compris dans la zone urbaine de Singapour. Elles ne sont pas nuisibles et sont réputées pour la capacité de leurs larves à manger jusqu’à quatre fois leurs poids par jour, faisant d’elles des recycleurs alimentaires très efficaces.

En plus des aliments pour animaux et des engrais, l’un des biomatériaux que l’on extrait des MSN est le chitosane, un matériau qui est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et dans les technologies médicales. Il est crucial que nous réimaginions la manière dont nous obtenons, développons et produisons les ressources clés pour l’économie.

Parlez-nous des problèmes de déchets alimentaires.

C’est un gros problème dans les zones urbaines. Nous produisons tant de déchets alimentaires qu’ils finissent dans des incinérateurs. Ces déchets sont coûteux à transporter et à éliminer, car leur forte teneur en eau fait de leur incinération un long processus qui consomme beaucoup d’énergie.

Insectta détourne tous ces déchets alimentaires des incinérateurs et les transforme en ressources précieuses.

Qu’est-ce qui rend Insectta différent des autres projets?

L’élevage d’insectes est toujours une niche et un domaine en développement, et Insectta exploite pleinement le potentiel de cette industrie à plusieurs milliards de dollars. En innovant avec l’humble mouche soldat noire, nous développons une économie circulaire en travaillant avec des processus naturels, plutôt que contre eux.

Quelle est la suite?

Notre objectif est d’établir des chaînes d’approvisionnement internationales, de gagner des clients internationaux et de faire davantage de R&D sur nos biomatériaux actuels et futurs.