Selon certaines sources, un demi-million de requins des grands fonds pourraient être tués alors que les scientifiques extraient le squalène du requin pour créer le traitement contre la COVID-19.

Pendant de nombreuses années, le squalène, un adjuvant extrait de l’huile de foie de requin, a été utilisé dans le développement de vaccins dans le monde entier. Il a été efficace dans le traitement ou la prévention de maladies, notamment la rage, différentes souches de grippe et de coronavirus, telles que H1N1, H5N1, H7N9, H7N7, SRAS-CoV et MERS-CoV.

Pendant la pandémie COVID-19, GSK, Seqirus et Clover Biopharmaceuticals, entre autres, produisent des produits à base de squalène ou l’utilisent pour tester des vaccins contre le nouveau coronavirus. En conséquence, la demande de squalène «pourrait monter en flèche, entraînant une augmentation significative du massacre et de la capture de requins pour leur foie», selon Shark Allies, une organisation à but non lucratif vouée à la défense des requins contre la désinformation et les méfaits humains.

MF59, par exemple, est un adjuvant immunologique qui contient du squalène. Il a été utilisé comme composant pour d’autres traitements contre les coronavirus et pourrait donc être efficace contre le SRAS-CoV-2. Mais est-il possible de développer le vaccin et d’éviter de mettre en danger la population mondiale de requins? Une option consiste à rechercher des adjuvants de squalène alternatifs, qui peuvent être tout aussi efficaces, voire plus.

«L’une des raisons pour lesquelles le squalène de requin est considéré comme moins cher est la facilité de son extraction. Le squalène d’une pureté supérieure à 98% est obtenu directement à partir de l’huile de foie d’un requin après une seule phase de distillation sous vide à des températures de 200 à 230 degrés Celsius. Ce processus prend 10 heures, alors que près de 70 heures de traitement sont nécessaires pour obtenir du squalène d’huile d’olive avec une pureté supérieure à 92 pour cent».

Shark Allies, qui a lancé une pétition sur Change.org pour que les vaccins soient développés sans adjuvants de squalène extraits des requins, a déclaré: «Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une comparaison avec un seul type de squalène de source durable, l’olive. Nous savons maintenant que l’extraction du squalène de la canne à sucre est plus rapide et plus rentable que celle des requins. De plus, la pureté du squalène non dérivé de requin peut être supérieure à celle du requin.»

Pour en savoir plus, Metro s’est entretenu avec Stefanie Brendl, fondatrice et directrice générale de Shark Allies.

Quelle est la relation entre le développement du vaccin COVID-19 et les requins?

L’huile de foie de requin est utilisée pour fabriquer du squalène de requin (utilisé pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques). Pour les vaccins, le squalène de requin est utilisé comme «adjuvant» qui rend le vaccin plus efficace. L’adjuvant n’est pas «l’antigène», la substance qui crée l’immunité. Le squalène de requin est utilisé comme adjuvant dans certains vaccins antigrippaux actuels et dans plusieurs des vaccins COVID-19 en développement. Étant donné que la pandémie actuelle et les futurs coronavirus sont un problème mondial, avec des milliards de personnes ayant besoin de vaccins, année après année, la quantité de squalène nécessaire sera importante. Le squalène peut être fabriqué à partir de nombreuses autres sources telles que la canne à sucre, les olives, les bactéries et la levure et une fois que l’huile est transformée en squalène, c’est exactement le même composé. Le remplacement du squalène de requin n’est donc pas un processus difficile.

Les requins d’une région donnée sont-ils les plus menacés?

C’est difficile à dire. Les requins sont capturés partout dans le monde, puis expédiés vers d’autres pays pour être transformés. La liste des requins ciblés pour l’huile de foie est longue. Certains de ces requins sont capturés pour d’autres produits, comme la viande ou les ailerons, et le squalène est un sous-produit. Mais bon nombre des autres requins de la liste sont soit très en danger, soit menacés et ne seraient pas capturés sans leur huile. Certains des requins qui ont les plus gros foies sont des requins des eaux profondes. Ils sont très rares et n’ont pas été étudiés. Nous en savons peu sur leur cycle biologique et leur population, mais la rareté de ces espèces rend assez certain qu’elles ne pourraient pas résister à aucun type d’exploitation commerciale.

Parlez-nous de la campagne #Sharkfreevaccines que vous avez lancée.

La réponse générale aux articles de presse récents a été à 95% favorable et empathique et seulement 5% a été critique. Le public est très intéressé par cette question. Les fabricants de vaccins ne sont probablement pas très satisfaits et n’ont pas fait de commentaires. Nous préparons actuellement des lettres et des demandes qui seront adressées aux organismes de réglementation et aux producteurs de vaccins.

Comment les lecteurs de Métro peuvent-ils contribuer?

Ils peuvent signer la pétition. Et s’ils souhaitent s’engager davantage, ils peuvent s’inscrire à nos infolettres. Nous envoyons régulièrement des mises à jour sur la manière de s’impliquer et d’aider.

«Notre objectif n’est pas de retarder le développement d’un vaccin contre la COVID-19. Ce que nous demandons, c’est que les producteurs testent des sources alternatives de squalène afin de pouvoir les utiliser le plus rapidement possible. Les solutions sont claires. Des options alternatives de squalène existent. Elles sont plus rentables, puissantes, disponibles, fiables et plus faciles à reproduire à grande échelle que le squalène de requin. S’appuyer sur une ressource limitée et non renouvelable prélevée sur des animaux sauvages est insoutenable et c’est une perspective à courte vue. Cela crée également un problème de chaîne d’approvisionnement dangereux. Les requins ne sont pas élevés, ils doivent être chassés et les populations sauvages peuvent et vont s’effondrer ».

Stefanie Brendl, fondatrice et directrice exécutif de Shark Allies.

Plus de 1000 espèces de requins et de raies existent dans le monde et de nouvelles sont découvertes chaque année.