Le cacao dans toute sa splendeur

Lorsque Pâques approche, l’idée de manger du chocolat surgit, et il n’y a aucune raison de ne pas succomber à nos envies cacaotées. Voici quatre chocolateries qui traitent la fève de cacao avec originalité et respect, et où vous trouverez les chocolats les plus fancy de l’île de Montréal.

Chocolaterie Avanaa

Selon la propriétaire d’Avanaa, Catherine­ Goulet, il est grand temps de mettre à l’avant-plan la vedette du chocolat : la fève de cacao. Chez Avanaa, elle est travaillée crue – ce qui est très rare au Canada – afin d’obtenir un chocolat aux arômes riches et aux saveurs complexes. La spécialité de la maison? Un chocolat noir pure origine, très peu transformé, composé de sucre biologique et de cacao issu de l’agriculture responsable. En activité depuis décembre 2016, la fabrique de chocolat Avanaa est située au 309, rue Gounod.

État de choc

État de choc est une boutique de chocolats haut de gamme. «J’ai réalisé qu’il n’y avait pas d’endroits à Montréal où on ne vendait que du chocolat de grande qualité, avec une sommelière du chocolat sur place», nous confie la fondatrice Maud Gaudreau. Ouvert depuis novembre 2018, l’endroit propose aussi des ateliers de création et de dégustation au public. État de choc met en valeur les meilleurs produits du monde, en plus d’offrir sa propre gamme de chocolats créée par la chef chocolatière Stéphanie Bélanger. De design contemporain et épuré, la boutique État de choc est située au 6466, boulevard Saint-Laurent.

Lecavalier Petrone

Peints à la main un à un, les chocolats de Lecavalier Petrone sont de véritables œuvres d’art. Fondée en 2015 par Chloé Migneault-Lecavalier et Loïse Desjardins-Petrone, l’entreprise se spécialise dans le «sur-mesure». S’adressant tant aux particuliers qu’aux entreprises, les chocolats offerts sont haut de gamme, à l’image de leurs clients. Peints avec du beurre de cacao coloré offrant un fini lustré et un caractère unique, ces chocolats ont l’apparence de pierres précieuses. L’atelier Lecavalier Petrone est situé au 1977, rue Centre, suite 100.

Chocolat boréal

Le Maître chocolatier Ludovic Fresse et sa conjointe Florence Paquin Mallette ont créé Chocolat boréal en septembre 2017 avec l’idée de fabriquer des chocolats qui mettent en valeur l’identité boréale du Québec. «Le chocolat et le pin sont semblables : bruts et géniaux, c’est pourquoi nous tentons de développer des saveurs issues de notre nordicité», explique Florence Paquin Mallette. Ambassadeur pour Cacao Barry et professeur à l’Académie du chocolat et à la Guilde culinaire, Ludovic Fresse met son savoir-faire traditionnel français, revampé à la québécoise, au service de sa clientèle qui peut s’approvisionner dans plusieurs points de vente et en ligne au chocolatmontreal.com.