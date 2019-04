L’épicerie montréalaise La Vieille Europe fête ses 60 ans!

Steve Da Silva, Paulo Raimundo et Nelson Santos sont aux commandes de cette institution du boulevard Saint-Laurent depuis plus de 20 ans. À son ouverture, en 1959, La Vieille Europe portait le nom de Old Europe Meat Market, et avait une vocation de boucherie. C’est en 1972, alors que le commerce menaçait de fermer, que Jose Castanheira a pris les rênes de l’entreprise et l’a transformée en épicerie fine. À la fin des années 1970, un incendie a offert à M. Castanheira l’occasion d’agrandir l’épicerie pour en faire La Vieille Europe qu’on connaît aujourd’hui.

Un choix impressionnant

Véritable caverne d’Ali Baba, La Vieille Europe propose plus de 4 000 produits fins provenant des quatre coins du monde. L’épicerie est spécialisée dans les fromages, offrant 250 variétés, et dans les charcuteries, qui ne sont pas en reste avec une centaine de variétés. En plus de tous les produits alimentaires, il est aussi possible de trouver des accessoires de cuisine, tels des machines à café, des théières, des couteaux.

«Nous sommes au Québec et nous voulons encourager les bons produits locaux.» Steve Da Silva, copropriétaire de l’épicerie La Vielle Europe

Du miel maison

En 2018, les copropriétaires ont fait l’acquisition de deux colonies d’abeilles et les ont installées sur le toit. « Nous trouvions important de faire notre part pour la protection des abeilles», explique M. Da Silva. Vendu à l’épicerie, le miel sauvage commercialisé par La Vieille Europe est le résultat du travail de 100 000 abeilles butinant les fleurs du quartier.

Des produits d’ici

Il y a, sur les tablettes de l’épicerie, une grande diversité de produits québécois. Des confitures, des moutardes, des fromages, et même les produits personnalisés des chefs montréalais. La Vieille Europe s’est également lancée dans la vente en gros et fournit plusieurs bonnes tables de Montréal, dont Tapeo, Meson, Barroco, Garde-Manger et Ferreira.