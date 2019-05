Gazelles: portrait d’une jeune designer

Forte, confiante, moderne et déterminée. C’est par ces mots que la designer Habi Gerba décrit les femmes qui ont inspiré sa première collection de vêtements haut de gamme: Gazelles. La jeune entrepreneure de 27 ans a inauguré sa première boutique le 4 avril dernier au cœur du Plateau-Mont-Royal, sur la rue Saint-Denis. Métro s’est rendu sur les lieux pour rencontrer la jeune créatrice.

À quand remonte votre désir de devenir designer?

Dès l’enfance, je dessinais sur chaque bout de papier que je trouvais et je collectionnais des morceaux de tissus. Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionnée par la mode.

Comment avez-vous transformé cette passion en profession?

Ma mère a rapidement constaté que je me dirigeais vers le design de mode et, en 2003, alors que je n’avais que 12 ans, elle a fait enregistrer la marque Gazelles. C’était très stimulant de savoir que j’avais déjà ma marque pendant que j’étudiais.

Elle a cru en vous et en votre talent dès votre plus jeune âge?

Tout à fait! Et à partir de l’âge de 16 ans, j’ai commencé à la suivre dans ses réunions d’affaires et à rencontrer des femmes passionnées qui avaient, comme elle, des parcours inspirants.

«Mes vêtements sont à la fois classiques et féminins. J’habille des femmes qui peuvent assumer les différents aspects de leur personnalité» – Habi Gerba

Ce sont ces femmes qui ont inspiré votre griffe de vêtements?

Je me suis demandé qui je voulais habiller: est-ce que je veux m’habiller moi, habiller mes amies, ma sœur? Je ne savais pas, et un jour j’écoutais les nouvelles et j’ai vu Liza Frulla en entrevue, et là, j’ai eu un déclic. C’est elle, et les femmes comme elle, que j’ai voulu habiller.

Pourquoi? Qu’est-ce qui a provoqué ce déclic en voyant Liza Frulla?

J’admire les femmes fortes, qui ont beaucoup de prestance, vous savez, comme lorsqu’une femme prend la parole et que tout le monde l’écoute – ce sont ces femmes qui m’inspirent. J’arrive à trouver ces traits chez les femmes d’affaires.

Est-ce qu’on se rend simplement dans votre boutique pour acquérir une pièce de votre collection de prêt-à-porter inspirée de femmes fortes?

C’est sur rendez-vous, sauf le mercredi, où la boutique est ouverte au public. Je voulais offrir un service personnalisé à mes clientes. Je veux qu’elles se sentent à l’aise de parler de leurs complexes, je veux leur donner tout mon temps afin qu’on puisse ajuster le vêtement à la perfection et faire en sorte qu’elles repartent avec une pièce faite sur mesure pour leur silhouette.

Parlant de silhouette, est-ce que vous habillez les femmes de toutes les tailles?

Je produis, et garde en boutique, des vêtements jusqu’à la taille 16 ans, mais je peux en faire des plus grands. Les femmes de toutes les silhouettes peuvent porter du Gazelles.

Pourquoi avoir nommé votre collection Gazelles?

La gazelle, c’est le plus bel animal au monde, selon moi. Elle est élégante, et elle vit dans un environnement difficile, tout en conservant sa force et sa prestance.

C’est beau!

Fabriqué au Québec

À l’étage de l’espace Gazelles, au 3859, rue Saint-Denis, se trouve l’atelier où est fait le développement. «C’est à cet endroit que je conçois les dessins et les patrons», précise la designer Habi Gerba.

Un deuxième atelier, à l’arrière de la boutique, permet à la créatrice d’offrir un service personnalisé d’ajustement et de modification des vêtements à ses clientes. «Si une femme aime une des pièces de la collection, mais souhaite l’avoir dans un autre coloris ou un tissu différent, je vais le faire. C’est aussi à cet endroit qu’on réalise les retouches nécessaires pour que le vêtement s’ajuste parfaitement au corps de la cliente.», explique la jeune entrepreneure.

Quant à la conception, elle est réalisée dans différents ateliers de Montréal et des environs. «Ça m’a pris beaucoup de temps pour trouver les ateliers et les concepteurs répondant à chacun de mes critères, mais j’y suis parvenue et tout est fait au Québec», conclut Habi Gerba.

Le salon Gazelles est situé au 3859, rue Saint-Denis à Montréal.