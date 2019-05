L’ouverture de La Catrina pour Cinco de Mayo

Situé au cœur du Vieux-Port de Montréal, le restaurant mexicain La Catrina ouvrira ses portes le 5 mai prochain, jour du Cinco de Mayo-date commémorative de la bataille de la milice mexicaine contre les troupes françaises de l’empereur Napoléon III. Le propriétaire de La Catrina, et de La Champagnerie, Emiliano Gonzalez Camarena, caressait le désir d’ouvrir un restaurant de cuisine mexicaine typique depuis longtemps, et ce dimanche, cela sera chose faite!

Un décor inspiré par la Catrina

Catrina est un personnage populaire de la culture mexicaine et l’endroit a été imaginé selon elle. L’ambiance chaleureuse est marquée par une touche de féminité et d’élégance, représentée par des fleurs et une fresque géante de Catrina. L’endroit est scindé en deux: le sous-sol étant l’espace lounge où il vous sera possible de boire des cocktails en mangeant des croustilles de tortillas avec du guacamole ou des chicharron, et l’étage étant l’espace restaurant.

Des cocktails authentiques

La carte des cocktails est composée entièrement d’alcools mexicains où le mezcal est à l’honneur. Il était important pour Emiliano d’avoir des alcools provenant de son pays d’origine, et c’est pourquoi il a redoublé d’efforts afin d’obtenir des permis d’importation privée. Vous trouverez des cocktails signatures tels La Catrina Royale fait de tequila, de tomatillos verdes, de lime et de coriandre, et le Mexican Spritz composé de mezcal et de pamplemousse, sur une carte originale comportant de la tequila et du mezcal se trouvant nulle part ailleurs à Montréal.

En cuisine

Formé par la maman d’Emiliano elle-même, le chef Jacques Coutu est tombé en amour avec la façon de cuisiner des Mexicains. Il vous propose des plats de différentes régions du Mexique comme les tacos Cochinita Pibil (porc effiloché) du Yucata, une salade tiède de maïs originaire de la ville de Mexico, de l’aguachile de pétoncles de Baja California, et une dizaine de variétés de tacos toutes plus alléchantes les unes que les autres. Les fruits de mer sont également au menu : ceviche de poisson, plateau de fruits de mer, huîtres, pieuvre, et plusieurs autres délices à découvrir.

Bar à tacos

Dès la mi-mai, le restaurant ouvrira une fenêtre de la cuisine donnant sur la ruelle afin d’en faire un comptoir à tacos pour emporter. Ouvert tard dans la nuit, et ce, du jeudi au samedi, le bar à tacos deviendra un lieu de rassemblement pour les fêtards à la sortie des bars. «Nous installerons quelques petits bancs dans la ruelle de façon informelle. C’est vraiment un truc typiquement mexicain de manger dans la rue comme ça.», explique Emiliano Gonzalez Camarena.

Ouvert tous les jours de la semaine, de 11 h 30 à tard dans la nuit, La Catrina propose un menu de cuisine mexicaine authentique et abordable, le tout, dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Pour célébrer l’ouverture du restaurant et Cinco de Mayo, La Catrina invite les gens à venir fêter sur sa terrasse le 5 mai prochain. Pour l’occasion, les margaritas seront à 5$ de 11 h 30 à 16 h et des bouchées seront offertes par la maison.