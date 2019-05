Un siècle bien torréfié

En 1919, Albert-Louis Van Houtte ouvrait une épicerie fine à Montréal en se concentrant sur sa passion : le café.

Depuis maintenant 100 ans, la maison de torréfaction Van Houtte élabore des cafés plus divers les uns que les autres. Pour célébrer cet anniversaire en grand, Van Houtte a créé un mélange anniversaire offert en édition limitée. De torréfaction moyenne, ce mélange offre un parfait accord entre la vivacité du café de torréfaction légère et les notes riches et boisées du café de torréfaction foncée. Le mélange anniversaire Van Houtte est disponible en sac de 340 g au coût de 10 $, en boîte de 24 capsules K-CUP pour 18 $ et en boîte de 30 capsules K-CUP pour 22 $ à keurig.ca et chez les détaillants participants.

En plus d’avoir élaboré le mélange anniversaire pour l’occasion, Van Houtte entamera une collaboration avec les chefs canadiens Ted Reader, Michael Allemeier, Didier LeRoy et Sébastien Harrison Cloutier afin de produire un feuillet de recettes à base de café qui sera distribué gratuitement dans les épiceries Metro et IGA.

Les quatre chefs élaboreront chacun six recettes mettant en vedette les riches arômes du café de la maison Van Houtte avec audace et originalité.

Finalement, pour clore cet anniversaire en grand, Van Houtte lance un concours dont le gagnant remportera une expérience gastronomique avec un chef cuisinier, dans le confort de son domicile, pour lui et cinq de ses amis. Le concours prend fin le 31 août. Inscrivez-vous sur le site de Van Houtte pour participer.

Ailes de poulet café-cari braisées au BBQ

Portions : 6

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 60 minutes

Ingrédients

2 c. à soupe de café moulu Van Houtte Vanille noisette

2 c. à soupe de poudre de cari

2 c. à soupe de cassonade

2 c. à thé de poivre noir moulu

1 c. à thé de sel casher

1,5 kg (3 lb) d’ailes de poulet entières géantes : couper les extrémités et trancher en deux morceaux (environ 32 morceaux)

1 c. à soupe de beurre

1 oignon vert, haché finement

¼ tasse de coriandre fraîche, hachée

1 piment jalapeno, haché finement

3 c. à soupe de miel

¼ tasse de jus de lime

Préparation 1. Dans un petit bol, mélanger le café moulu, la poudre de cari, la cassonade, le poivre noir et le sel.

2. Assaisonner généreusement les ailes de poulet avec le mélange café-cari en veillant à bien enrober chaque aile.

3. Placer la grille de votre barbecue pour une cuisson indirecte et chauffer celui-ci à environ 300 à 350°F.

4. Déposer les ailes assaisonnées, en les espaçant, sur la grille de cuisson indirecte (le côté le moins chaud) et fermer le couvercle.

5. Cuire les ailes de 25 à 30 minutes. Les retourner et continuer la cuisson indirecte pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que la température interne soit de 150°F.

6. Ouvrir le couvercle du barbecue et déplacer les ailes sur la grille de cuisson directe. Ne pas augmenter la température du barbecue. Les ailes sont grasses et, à chaleur élevée, elles risquent de provoquer des flambées.

7. Faire griller de 5 à 6 minutes par côté pour obtenir une cuisson légèrement braisée et croustillante, avec une température interne de 165°F.

8. Transférer dans un grand bol. Ajouter le beurre, l’oignon vert, la coriandre, le piment jalapeno, le miel et le jus de lime. Bien remuer pour obtenir un enrobage uniforme.

9. Servir immédiatement.