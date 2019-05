Les camions de bouffe sont de retour

La cuisine de rue est de retour sur l’esplanade du Parc olympique de Montréal pour l’événement les Premiers Vendredis du mois.

Dès le 7 juin, les food truck prendront part à ce rassemblement, qui figure parmi les plus importants au Canada. C’est un rendez-vous mensuel à ne pas manquer chaque premier vendredi du mois. Au programme : la présence de plus de 50 camions de bouffe proposant des menus plus variés les uns que les autres, une grande terrasse éphémère de 3 000 places assises, de la musique, des activités pour la famille et le retour du Bistro SAQ, qui mettra à l’honneur plusieurs nouveautés, dont deux microbrasseries canadiennes offrant une belle sélection aux amateurs de bières artisanales.

118000 En 2018, l’événement a accueilli plus de 118 000 personnes sur l’esplanade. Le comité organisateur des Premiers Vendredis compte dépasser ce chiffre cette année.

Le comité organisateur des Premiers Vendredis compte bien se surpasser cette année en partant à la recherche d’invités spéciaux, par exemple des restaurateurs sans camion, mais qui ont un talent pour la cuisine de rue. La programmation artistique ne sera non plus pas en reste; une combinaison d’art de rue et de performances improvisées sera proposée aux épicuriens et aux épicuriennes amateurs de repas à l’extérieur. Les Premiers Vendredis proposera également une programmation musicale sur le site : d’une part une petite scène sera dédiée aux découvertes musicales du moment, et de l’autre, des espaces accueilleront des DJ qui feront vibrer le site jusqu’à la fermeture.

Les Premiers Vendredis :

7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre et 4 octobre 2019, de 16 h à 23 h.