Mise en poil

Cela semble facile et naturel pour plusieurs, mais ne vous méprenez pas, pour avoir une belle barbe fournie et lustrée, il faut y mettre du temps et de l’amour. Voici un rituel à mettre en application afin de pouvoir dire :

«Fini les poils hirsutes!»

1.Nettoyer

Tout comme pour les cheveux et la peau, les poils de barbe demandent un lavage régulier; la fréquence d’un jour sur deux est recommandée. Il est important d’utiliser un produit conçu spécialement pour les poils du visage, car le pH sera équilibré en fonction de celui-ci. Et comme le poil de barbe est plus épais, un shampoing pour cheveux n’assurerait pas un nettoyage en profondeur. Il est par ailleurs important de bien assécher la barbe à l’aide d’une serviette avant de passer à l’étape suivante, sinon vous risquez d’abîmer la pointe des poils.

2. Démêler

Après le lavage, les poils sont assouplis et il est plus facile de les démêler. Pour ce faire, il faut utiliser un peigne en bois ou en corne, jamais en plastique – car cela produit de l’électricité statique, qui fait gonfler le poil. Préconisez la brosse en poils de sanglier si vous désirez un effet lustré, et aussi si votre barbe est plus longue. Peignez toujours dans le sens du poil, du haut vers le bas, et répétez cette opération matin et soir pour obtenir une barbe lisse et ordonnée.

3.Tailler

Les poils ne poussent pas tous à la même vitesse. Pour éviter d’avoir une apparence négligée, il faut donc tailler sa barbe à raison d’une fois par semaine. À l’aide d’une tondeuse munie d’un sabot, d’un ciseau à barbe et d’un rasoir à lames, il faut désépaissir le tout, raccourcir et égaliser la moustache et dessiner les contours des joues et du cou. Il existe des pochoirs pour aider le raseur débutant dans la définition du contour. C’est avec le temps et la pratique que vous deviendrez des as de la taille.

4.Hydrater

Une barbe soyeuse est une barbe hydratée! Cette étape est primordiale pour nourrir le poil. Vous avez le choix entre l’huile, que vous chaufferez dans le creux de vos mains avant de l’appliquer sur l’ensemble de votre barbe, et qui y laissera un doux parfum, et le baume hydratant, qui contient de la cire et permet de sculpter et de texturiser les poils. Le baume est parfait pour dompter- les longues moustaches.

DANS LA TROUSSE

Ce shampoing à barbe procure un effet rafraîchissant grâce aux huiles d’eucalyptus, de bergamote et de romarin.

À la fois peigne et pochoir, cet outil fabriqué de bois de santal est idéal pour obtenir une barbe impeccable.

Composée d’huiles de pépin de raisin, de jojoba, d’amande et d’argan, cette huile à barbe confère beaucoup de brillance.

100 % naturel, ce baume est composé de cire d’abeille, de beurre de karité bio et d’huiles végétales et essentielles.

MYTHE OU RÉALITÉ ?

→ Les poils repoussent-ils plus épais une fois qu’ils ont été rasés ?

Non, c’est un mythe! Ce sont des éléments tels la génétique, la santé et l’entretien qui font de votre barbe une merveille ou une carte géographique remplie

de cratères.