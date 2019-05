Les compétences les plus recherchées en 2019

Dix compétences sortent du lot dans les profils LinkedIn qui ont obtenu les plus forts succès d’embauche en 2019.

Le Global Talent Trends Report 2019 a compilé les données fournies par plus de 590 millions de membres LinkedIn répartis dans 200 pays du 18 septembre au 10 octobre 2018. Voici les faits saillants de cette étude.

Les compétences techniques

Ce sont celles qui permettent d’effectuer des tâches précises requérant des connaissances spécialisées et des habiletés techniques. Elles sont plus faciles à mesurer que les compétences non techniques. Sans surprise, les trois compétences les plus populaires sont toutes liées aux nouvelles technologies et à l’automatisation. Ainsi, l’infonuagique – ou l’informatique en nuage – arrive en tête des compétences les plus recherchées, suivie de l’intelligence artificielle et du raisonnement analytique.

31 %

En 2017, 31 % des membres LinkedIn mentionnaient que la flexibilité en emploi était un point crucial dans la considération d’un poste.

Les 5 compétences techniques les plus recherchées en 2019

Mais, preuve qu’il y aura toujours de la place pour les humains, les compétences en gestion des ressources humaines arrivent en quatrième place et celles en conception de l’expérience client juste après. Elles sont suivies des compétences de développement d’applications mobiles et de production vidéo. L’industrie du jeu vidéo n’est pas en reste : des compétences comme le développement de jeux, l’animation, le graphisme et bien d’autres figurent parmi les 25 compétences les plus recherchées.

Signe des temps, des compétences diverses en communications (journalisme, réseaux sociaux, etc.) font bonne figure, ce qui montre que les entreprises cherchent des moyens de faire parler d’elles de manière efficace et rentable.

Les compétences non techniques

Ces compétences sont liées aux comportements et à la façon de penser et d’être. Elles se composent de caractéristiques personnelles et d’habiletés cognitives. Évidemment, elles sont aussi essentielles que les compétences techniques. À tel point que, selon le rapport, plus de la moitié des dirigeants d’entreprise disent que le savoir-être est plus important que les habiletés techniques.

Les 5 compétences non techniques les plus recherchées en 2019

Comme notre monde est en constante recherche d’innovations, de réponses et d’idées nouvelles, la compétence la plus recherchée est la créativité. Elle est sans contredit complémentaire aux compétences techniques les plus recherchées qui touchent notamment à l’automatisation et à l’intelligence artificielle.

Mais encore faut-il être capable de mobiliser les gens et les équipes autour des idées nouvelles par les capacités de persuasion et de les développer dans un esprit de collaboration. Viennent ensuite la capacité d’adaptation, puis la gestion du temps. En conclusion, ces compétences non techniques pourraient constituer ce qu’on appelle l’intelligence émotionnelle d’un candidat ou d’un employé.

