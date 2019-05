Plus payant au fédéral

Ce sont les fonctionnaires du gouvernement fédéral qui sont généralement les mieux payés.

Dans de plus rares cas, les écarts salariaux entre les fonctionnaires fédéraux et provinciaux dépassent même les 30 000$. À compétences et expériences égales, par exemple, les professionnels de la communication situés au bas de leur échelle salariale sont payés 75 401$ au gouvernement fédéral et 55 479$ au sein de l’administration municipale. Des écarts similaires­ existent pour les postes de professionnels en informatique ou de secrétariat, entre autres.

Ces écarts s’amenuisent toutefois considérablement à mesure que les employés des deux administrations gravissent les échelons salariaux. Les maximums normaux du professionnel de l’informatique, par exemple, sont de 86 214$ au fédéral et de 79 683$ au provincial. Les employés fédéraux demeurent néanmoins avantagés, car «les employés de l’administration québécoise prennent en moyenne plus de temps pour atteindre le maximum normal que les fonctionnaires fédéraux», comme le précise l’Institut de la statistique du Québec, qui ajoute que «les techniciens de laboratoire et le personnel de soutien en administration font toutefois exception».

Quant aux fonctionnaires des administrations municipales des villes de 25 000 habitants et plus, ils ont des échelles salariales se rapprochant de celles du provincial, mais ils progressent plus vite et atteignent les maximums normaux en quelques années seulement. Les employés de bureau, notamment, ont généralement des salaires plus élevés que leurs homologues du fédéral et du provincial, parce qu’ils sont plus avancés dans leur échelle salariale (sauf le personnel de soutien en administration­).

Commencer sa carrière au fédéral

Avis aux nouveaux diplômés: c’est l’administration fédérale qui est la plus généreuse avec ses employés débutants. Dans presque tous les secteurs d’activité, elle affiche les minimums les plus élevés.

Vous voudrez donc considérer le fédéral si vous êtes un jeune ingénieur, ou encore un technicien en administration, un technicien en droit ou un employé de soutien en administration. Un ingénieur en début de carrière, par exemple, sera payé 93 762$ au fédéral et 60 466$ au provincial. Son salaire au sein d’une administration municipale sera de 65 008$.

Il n’y a que les avocats et les notaires du début des échelons salariaux qui semblent mieux payés au provincial qu’au sein des administrations municipales (en moyenne 5 735$ de plus). Les chiffres des plus petites municipalités n’ont toutefois pas été considérés dans cette étude.

Vers la fin de leur carrière, dans presque tous les cas, les fonctionnaires auront atteint des niveaux de salaire similaires à ceux de leurs homologues des autres paliers de gouvernement. L’égalité vient à point à celui qui sait attendre…