Le Renoir passe au végétalisme!

Du 11 au 14 juin 2019, le chic restaurant Renoir, situé dans le quartier du Mille carré doré au centre-ville de Montréal, proposera une carte du midi 100% végétalienne en plus de son menu habituel. Dans le cadre de cette semaine consacrée à la gastronomie végétalienne, le chef Olivier Perret, très conscientisé en matière d’environnement et de santé, invite le chef cuisinier Emeric Hommey et la chef pâtissière Maggie Plourde, du restaurant végétarien Lola Rosa, dans sa cuisine afin qu’ils transmettent leur savoir-faire à toute sa brigade.

Au menu? Un choix de deux entrées : d’abord, un tartare de carottes fumées et shiitake teriyaki accompagné d’algues wakamé, de mayonnaise sésame et de radis marinés. Le plat est gourmand et généreux; la carotte, cuite sous vide, puis fumée, combinée à la texture riche du shiitake, relevée par de légères pointes d’acidité et d’iode est la parfaite démonstration qu’un plat végétalien peut être d’une grande finesse. Comme deuxième choix, le chef Hommey propose des frites de pois chiches alla puttanesca. Les frites sont charnues et fondantes à l’intérieur, tout en étant croustillantes à l’extérieur. La sauce de tomates confites à l’ail qui les accompagne est bien relevée de piment, de câpres et d’olives en plus d’être recouverte de parmesan végétal qui apporte juste assez de sel au plat.

Deux choix sont également offerts pour le plat principal : un bourguignon de champignons accompagné de croûtons aux herbes et de pommes de terre nouvelles qui garantit un dîner réconfortant et des textures riches, ou encore, un tajine de printemps aux épices marocaines avec légumes de saison, pois chiches, canneberges, asperges et amandes grillées qui présente mille et une saveurs en bouche et un ensemble d’une fraîcheur incomparable.

Les clients du Renoir ne seront pas en reste à la fin du repas, car la chef Plourde propose à son tour deux desserts surprenants : un gâteau aux amandes et aux fraises, accompagné d’une mousseline aux fraises, d’une meringue végétale à l’estragon et de fraises fraîches. La grande surprise de ce dessert est l’aspect moelleux et satisfaisant du gâteau aux amandes : humide, léger, tendre…

Comme deuxième choix, une tarte caramel-chocolat, accompagnée d’une ganache au cognac, de caramel à la fleur de sel et d’un croustillant aux noix de pécan. La chef Plourde propose deux choix de desserts aux antipodes, ce qui ravira certainement les clients du Renoir.

Ouvert depuis dix-sept ans, le restaurant Renoir présente une cuisine qui ne cesse de surprendre et d’évoluer. À bord depuis plus de huit ans, le chez Olivier Perret parfait son art en recherchant une cuisine raffinée inspirée de la gastronomie française combinée à une cuisine inventive et audacieuse pensée autour de plats québécois. Cette semaine végane est l’occasion pour lui, ainsi que pour Roland Del Monte, le chef pâtissier du Renoir, d’apprendre de nouvelles techniques, certes, mais également de découvrir une cuisine végétale exaltante.

La semaine végane du Renoir, du 11 au 14 juin 2019.

Le restaurant Renoir est situé au 1155, rue Sherbrooke Ouest à Montréal