Un quatrième resto LOV dresse la table

Après le Vieux-Montréal, le centre-ville et Laval, c’est au tour de Brossard de voir s’installer un restaurant LOV au sein de ses quartiers.

Le propriétaire des restaurants LOV, Dominic Bujold, annonce l’ouverture d’une quatrième succursale dans le quartier DIX30 de Brossard. Spécialisé en cuisine végétalienne, le LOV a été présenté au public pour la première fois le 1er décembre 2016 rue McGill, à Montréal, et depuis hier, les végétaliens, les végétariens, les flexitariens, et même les carnivores de la Rive-Sud peuvent se régaler de la cuisine botanique du LOV.

Un décor à couper le souffle

Une fois de plus, c’est la conceptrice et directrice artistique Jacinthe Piotte qui a créé le décor du restaurant, en collaboration avec la firme d’architecture et d’aménagement intérieur Provencher-Roy. Convivial, aéré et vivant, l’environnement du LOV de Brossard reflète sa vision de départ : prendre le temps de manger des plats sains et savoureux, et ce, de façon responsable­.

Une nouveauté de cette année: le restaurant propose dorénavant un espace «LOV pour emporter».

L’espace de 75 places assises est agrémenté d’une arche de fleurs séchées qui orne la porte d’entrée: «Cette arche est selon moi un accueil incroyable pour les gens qui entreront dans le petit monde organique et vivant qu’est le LOV. Une sorte de prélude à ce qui les attend à l’intérieur», explique Jacinthe Piotte. Le blanc et le vert qui dominent l’endroit sont rehaussés des nombreuses matières utilisées par la directrice artistique tels le velours, le cuivre, le bois et la brique. De plus, les clients du LOV pourront choisir de déguster leurs plats sur la terrasse, qui peut accueillir une trentaine de personnes.

Un menu 100 % végétalien

Redonnant aux légumes leurs lettres de noblesse, les chefs du LOV ne manquent pas d’audace pour les mettre en vedette dans leurs plats. En plus d’intégrer une panoplie de légumes et de produits frais, le menu du LOV inclut des superaliments, toujours dans le but d’offrir les bienfaits de l’alimentation santé à ses clients. Ils y trouveront entre autres une entrée d’arancini au cheddar végane, une salade asiatique tout en fraîcheur, le Pok’ai’ de melon d’eau compressé au sésame et le burger Beyond Meat. La carte des vins quant à elle, ne présente que des vins 100 % biologiques, et les amateurs de bières ne seront pas en reste, car le LOV leur offre une sélection intéressante de bières locales et biologiques. Et pour la première fois chez LOV, les clients pourront satisfaire leur envie de sucreries cet été en terminant leur repas avec un cornet de crème glacée maison 100 % végane.

Restaurant LOV

9180, boulevard Leduc

bureau 105, Brossard