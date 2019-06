Santé. Du nouveau à la table pour le petit-déjeuner

La docteure en nutrition, Isabelle Huot, présente sa nouvelle collection déjeuner composée de tartinades aux fruits et de céréales croquantes­.

Afin de redonner le goût aux gens de prendre leur petit-déjeuner avant de partir pour le bureau, Mme Huot vient de mettre sur le marché les tartinades de fruits et chia. Gagnantes du Prix Produit en ébullition des Grands Prix DUX 2019, les tartinades sont offertes en trois saveurs : quatre fruits, fraises et canneberges. Texturées et parfumées, les tartinades sont sans sucre ajouté et sans édulcorant, en plus d’être riches en fibres. Les personnes diabétiques pourront les consommer sans problème­.

«Ma mission est d’aider les Québécois à améliorer leurs habitudes de vie grâce à mes connaissances scientifiques. J’offre des produits et des services accessibles à tous! »Isabelle Huot, nutritionniste

Cric, crac, croc

Pour ceux et celles qui préfèrent le côté craquant des céréales le matin, Isabelle Huot propose un müesli de type suisse aux amandes, raisins et noix de cajou, et un granola fait de graines de citrouille, de raisins et d’épices chaï. De faible teneur en sodium et sources élevées en fibres, ces mélanges croquants sont parfaits pour démarrer la journée!