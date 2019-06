Les chiens seraient capables de détecter les cancers du poumon

L’équipe de Lake Erie College of Osteopathic Medicine aux États-Unis a choisi trois beagles, une race de chiens à l’odorat très développé. L’équipe a passé 8 semaines à entraîner les chiens avant de passer aux tests. Ils devaient distinguer des échantillons sanguins appartenant à un patient atteint d’un cancer du poumon malin.

Les chiens devaient s’asseoir devant les échantillons en cas de suspicion de cancer et passer à l’échantillon suivant dans le cas contraire.

Selon les résultats publiés dans la revue The Journal of the American Osteopathic Association, les chiens se seraient montrés ensuite capables d’identifier les échantillons touchés dans 97% des cas.

Le cancer du poumon compte parmi les plus mortels. Le dépistage sous sa forme actuelle coûte cher et ne s’avère pas toujours fiable. Les chercheurs espèrent mettre au point une forme de dépistage fiable et peu onéreuse. L’objectif reste de proposer un produit vendu sans ordonnance, aussi simple d’utilisation qu’un test de grossesse.

Le Dr Quinn et son équipe passent actuellement à la deuxième phase de leur expérience. Les chiens tentent désormais de détecter le cancer du poumon, du sein et le cancer colorectal. Jusqu’ici, leurs aptitudes semblent se confirmer.

Les scientifiques tentent par ailleurs de déterminer les composés que les chiens sont capables de distinguer.

«Pour le moment, les chiens semblent dotés d’une aptitude naturelle à détecter le cancer bien plus fiable que les technologies les plus avancées», explique le Dr. Quinn, avant d’ajouter: «Une fois que nous saurons ce que les chiens savent et comment ils procèdent, nous pourrons peut-être faire aussi bien».