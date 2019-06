Ouste, dehors!

L’été, on veut tout faire dehors: prendre un verre avec des amis, jouer avec les enfants, faire des activités, et aussi manger, mais pas question de faire chauffer le four! Voici quelques suggestions qui simplifieront vos repas extérieurs.

Le burger, toujours la vedette du BBQ

Ces burgers faits de poitrine et d’épaule de porc sont juteux à souhait, en plus de dégager un arôme de fumée de bacon qui fait saliver. Inutile de décongeler les galettes, elles passent directement du congélo au gril. Un dépanneur à avoir sous la main en tout l’été!

Barbecue nomade

Pas besoin d’avoir une cour arrière pour savourer des délices sur charbon de bois, puisque ce barbecue de table s’installe sur le plus petit coin qui existe. Idéal pour les pique-niques dans les parcs, les grillades de balcon ou les soupers improvisés sur la plage, ce petit barbecue de 35 cm de diamètre vous permet de fumer, de griller et de cuisiner les aliments n’importe où, il suffit d’avoir quelques morceaux de charbon dans sa poche.

L’heure de l’apéro

Sur la terrasse ou au parc, prendre l’apéro dehors est un petit plaisir de l’été! Pour rendre l’apéro des plus agréables, accompagnez votre verre de vin de fromage Boursin ail & fines herbes ou échalote & ciboulette. Maintenant offert en portions individuelles pratiques, le délicieux fromage se déguste sans tracas.

Un peu de romantisme

Pour préparer un repas en plein air, il faut transporter le nécessaire avec soi. Faites un choix romantique en optant pour ce panier à pique-nique en osier, qui comprend des ustensiles en acier inoxydable, 4 verres à vin, 4 assiettes, 1 tire-bouchon, ainsi qu’une salière et une poivrière. Rustique et charmant!

Une touche fraîche et sucrée

Au dessert, optez pour une bouchée tendre et surprenante en faisant décongeler un paquet de mochis. Les «gâteaux de riz» sont faits d’une fine pâte de riz fourré de crème glacée. Natrel en propose trois parfums: vanille, chocolat et mangue. En à peine deux minutes, vous ferez le bonheur des petits et des grands.