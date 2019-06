Manger en terrasse trois fois par jour à Montréal

L’été, les Montréalais veulent être dehors. C’est pourquoi ils sont à la recherche de belles terrasses de restaurant. Mais au-delà d’un espace aménagé, orné de plantes et de lumières décoratives, il y a la cuisine, qu’ils désirent de grande qualité. Voici donc trois terrasses à visiter au brunch, au lunch et au souper pour vivre une expérience gastronomique des plus raffinées, et ce, en plein air, dans la joie de parfaire son bronzage.

Pour votre brunch, essayez le Renoir

Le chef exécutif du chic restaurant Renoir, Olivier Perret, invite les Montréalais à venir déguster les plats de sa carte petit-déjeuner en semaine et ceux du menu brunch le week-end sur la terrasse urbaine qui surplombe la rue Sherbrooke au centre-ville. En plus des plantes et des fleurs naturelles qui enjolivent l’espace, on trouve sur la terrasse de nombreux parasols aux couleurs de la maison de Champagne Veuve Clicquot, qui illuminent l’endroit d’un vivifiant jaune soleil. Parmi la centaine de places assises disponibles, il y a également un «jardin du chef», où sont cultivées des herbes qui servent à la cuisine et au bar. Sur cette terrasse-jardin, vous pourrez déguster une omelette fondante et savoureuse, des crêpes minces accompagnées de petits fruits et de crème anglaise à la vanille de Madagascar, ou encore un des déjeuners santé du chef, réalisés à base de superaliments tel le quinoa.

Lunch – Vieux-Port Steakhouse

Ouvert depuis 1983, le Vieux-Port Steakhouse est situé dans un magnifique bâtiment centenaire de la rue Saint-Paul. Ayant récemment subi des rénovations d’envergure, le restaurant est maintenant doté d’une sublime terrasse-jardin de 225 places assises. Véritable oasis au cœur du Vieux-Mont-réal, l’institution promet une expérience gastronomique des plus plaisantes avec son bœuf canadien vieilli et ses plateaux de fruits de mer. L’imposant bar de la terrasse propose de délicieux cocktails, mais aussi une carte des vins élaborée. Prenez une pause soleil en allant luncher sur la terrasse tous les jours de la semaine de 11h à 14h. La table d’hôte du midi est généreuse, elle saura satisfaire votre envie de tartares, de poissons, de salades, de pâtes ou d’une bonne entrecôte saignante, en plus de titiller vos sens avec une onctueuse crème brûlée avant votre retour au bureau.

Souper – Damas

Situé sur l’avenue Van Horne, dans Outremont, le restaurant Damas propose une cuisine syrienne recherchée et remplie de saveurs dans un décor digne des Mille et une nuits. Ayant d’abord eu pignon sur rue sur l’avenue du Parc en 2010, le restaurant a aujourd’hui une superbe terrasse d’environ 70 places assises. Le chef et propriétaire du Damas, Fuad Alnirabie, vous fera voyager avec ses mezze froids et chauds, ses grillades sur charbon de bois et une panoplie de spécialités syriennes, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Sur la terrasse illuminée et festive, les salades fattouch, le baba ghanouj, le mouhammara, les côtelettes d’agneau grillées et les baklavas défilent sur les tables pour vous faire vivre une expérience dépaysante des plus jubilatoires.